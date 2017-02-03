Nefret ettiğiniz şeylere göre yeni insanlarla tanışmanızı sağlayan uygulama: Hater

Hater’ın CEO’su olan Brendar Alper, yeni mobil uygulamanın sıra dışı çalışma şekliyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Nefret ettiğimiz şeyler kişiliğimizi şekillendiren en önemli unsurlardandır, ancak sosyalleştiğimiz sırada genellikle bunlardan bahsetmemeyi tercih ederiz. Biz, kullanıcılarımızın kendilerini daha dürüst bir şekilde ifade etmesini istiyoruz. Ayrıca, ikinizin de turşudan nefret ettiğini biliyorsanız karşınızdaki kişiyle bir konuşma başlatmanız daha kolay olacaktır.”
Hater’ın diğer uygulamalardan daha eğlenceli olduğunu belirten Brendar Alper, konu ile ilgili olarak “Başka kişilerle tanışmanın eğlenceli olması gerekiyor ve birçok arkadaşlık uygulaması bunu unuttu” dedi. Alper, başkalarına karşı nefret söylemlerinde bulunan kullanıcılara hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceklerinin de altını çizdi.
Hater, 8 Şubat tarihinde App Store üzerinden kullanıma sunulacak.
http://www.digitaltrends.com/mobile/hater-dating-app/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eq ile dediğin şeyler arasında doğrudan bir ilişki yok maalesef. yüksek eq sahibi olup asosyal olan karşıt yığınla örnek var.
Kişileri eklemeye izin verirse Türkiye'de kullanım rekoru kırar. Yok kişi ve marka özelinde izin vermez, sadece cins isimlere izin verirse kimse kullanmaz.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4371 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tinder, app store ve