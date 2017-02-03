Nefret ettiğiniz şeylere göre yeni insanlarla tanışmanızı sağlayan uygulama: Hater

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Ortak şeyleri beğenen kişiler gibi ortak şeylerden nefret eden kişilerin de iyi anlaşabileceği düşüncesiyle geliştirilen Hater, App Store kullanıcılarının kullanımına sunulmak için son günlerini sayıyor. Son dönemlerde popülerlik kazanan arkadaş edinme platformlarından birisi olan mobil uygulama, sıradan arkadaş edinme uygulamalarından farklı olan çalışma şekliyle dikkat çekiyor.

Hater kullanıcıları, Tinder ve Bumble gibi uygulamalardan farklı olarak diğer kullanıcıları değil, belirli konu başlıklarını değerlendiriyorlar. Uygulama, yapılan değerlendirmelere göre aynı şeylerden hoşlanmayan kişileri saptıyor ve kullanıcıların bilgisine sunuyor. Aynı şeylerden nefret eden kişilerin birbiriyle iletişime geçmesi, bu noktadan sonra tamamen kendi istekleri doğrultusunda gerçekleşiyor.

Hater’ın CEO’su olan Brendar Alper, yeni mobil uygulamanın sıra dışı çalışma şekliyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Nefret ettiğimiz şeyler kişiliğimizi şekillendiren en önemli unsurlardandır, ancak sosyalleştiğimiz sırada genellikle bunlardan bahsetmemeyi tercih ederiz. Biz, kullanıcılarımızın kendilerini daha dürüst bir şekilde ifade etmesini istiyoruz. Ayrıca, ikinizin de turşudan nefret ettiğini biliyorsanız karşınızdaki kişiyle bir konuşma başlatmanız daha kolay olacaktır.”

Hater’ın diğer uygulamalardan daha eğlenceli olduğunu belirten Brendar Alper, konu ile ilgili olarak “Başka kişilerle tanışmanın eğlenceli olması gerekiyor ve birçok arkadaşlık uygulaması bunu unuttu” dedi. Alper, başkalarına karşı nefret söylemlerinde bulunan kullanıcılara hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceklerinin de altını çizdi.

Hater, 8 Şubat tarihinde App Store üzerinden kullanıma sunulacak.

http://www.digitaltrends.com/mobile/hater-dating-app/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds