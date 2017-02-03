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Nefret ettiğiniz şeylere göre yeni insanlarla tanışmanızı sağlayan uygulama: Hater

Hater; Tinder ve Bumble gibi sıradan arkadaşlık uygulamalarından farklı olarak sizinle aynı şeylerden nefret eden insanlarla tanışabileceğiniz, yeni bir mobil uygulama.
2 yıl
4,4b
1
20
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Nefret ettiğiniz şeylere göre yeni insanlarla tanışmanızı sağlayan uygulama: Hater
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Ortak şeyleri beğenen kişiler gibi ortak şeylerden nefret eden kişilerin de iyi anlaşabileceği düşüncesiyle geliştirilen Hater, App Store kullanıcılarının kullanımına sunulmak için son günlerini sayıyor. Son dönemlerde popülerlik kazanan arkadaş edinme platformlarından birisi olan mobil uygulama, sıradan arkadaş edinme uygulamalarından farklı olan çalışma şekliyle dikkat çekiyor.
Hater kullanıcıları, Tinder ve Bumble gibi uygulamalardan farklı olarak diğer kullanıcıları değil, belirli konu başlıklarını değerlendiriyorlar. Uygulama, yapılan değerlendirmelere göre aynı şeylerden hoşlanmayan kişileri saptıyor ve kullanıcıların bilgisine sunuyor. Aynı şeylerden nefret eden kişilerin birbiriyle iletişime geçmesi, bu noktadan sonra tamamen kendi istekleri doğrultusunda gerçekleşiyor.

Hater’ın CEO’su olan Brendar Alper, yeni mobil uygulamanın sıra dışı çalışma şekliyle ilgili olarak şunları söyledi:

Nefret ettiğimiz şeyler kişiliğimizi şekillendiren en önemli unsurlardandır, ancak sosyalleştiğimiz sırada genellikle bunlardan bahsetmemeyi tercih ederiz. Biz, kullanıcılarımızın kendilerini daha dürüst bir şekilde ifade etmesini istiyoruz. Ayrıca, ikinizin de turşudan nefret ettiğini biliyorsanız karşınızdaki kişiyle bir konuşma başlatmanız daha kolay olacaktır.

Hater’ın diğer uygulamalardan daha eğlenceli olduğunu belirten Brendar Alper, konu ile ilgili olarak “Başka kişilerle tanışmanın eğlenceli olması gerekiyor ve birçok arkadaşlık uygulaması bunu unuttu” dedi. Alper, başkalarına karşı nefret söylemlerinde bulunan kullanıcılara hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceklerinin de altını çizdi.

Hater, 8 Şubat tarihinde App Store üzerinden kullanıma sunulacak.


http://www.digitaltrends.com/mobile/hater-dating-app/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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alp0007 2 yıl en beğenilen
Tam bizlik, ülkenin her iki tarafı kendini vatansever görüp karşı taraftan nefret ediyor. HAYIRLISI...
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Hasegawa 2 yıl
Tam polisler icin gereken uygulama. Ben insan sevmem, nefret ederim onlardan deyip ne kadar hasta ruhlu potansiyel katil varsa buradan tesbit edebilirler. Izlemek icin iyi yontem olur. :D
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Barış Manço 2 yıl
Ne yapacaklarını şaşırdılar.
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TheNewAtilla 2 yıl
Ahahaha iyiymiş bu. Androide de isterük.
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ungalath 2 yıl
haters gonna hate
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Eeltorm 2 yıl
Bir bu eksikti.
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aycibin 2 yıl
elinden telefonu düşürmeyen asosyaller eğlensin diye bir app daha.EQ'su olan insan zaten dışarı çıkar arkadaşlarıyla vakit geçirir,yeni insanlarla tanışır
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reshthesucker 2 yıl aycibin
aycibin
elinden telefonu düşürmeyen asosyaller eğlensin diye bir app daha.EQ'su olan insan zaten dışarı çıkar arkadaşlarıyla vakit geçirir,yeni insanlarla tanışır

eq ile dediğin şeyler arasında doğrudan bir ilişki yok maalesef. yüksek eq sahibi olup asosyal olan karşıt yığınla örnek var.
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b@d0 2 yıl
aynı hatundan posta yemiş iki gencin ortak hikayesi...
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luxaeterna 2 yıl
Türkiye'de en çok nefret edilen kim olacak bakalım... :)
Kişileri eklemeye izin verirse Türkiye'de kullanım rekoru kırar. Yok kişi ve marka özelinde izin vermez, sadece cins isimlere izin verirse kimse kullanmaz.
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alp0007 2 yıl en beğenilen
Tam bizlik, ülkenin her iki tarafı kendini vatansever görüp karşı taraftan nefret ediyor. HAYIRLISI...
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savinelli 2 yıl
beraber nefret edin
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tinder, app store ve
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