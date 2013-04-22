Negatif filmlere hayat verebilen yeni ugulama, "Helmut"





Analog fotoğraf makinesi ile çekim yapanlar ya da ellerinde eski negatif filmler bulunan kişiler için geliştirilmiş yeni bir uygulama olan Helmut, eksi negatif filmlere hayat verebiliyor.

Android işletim sistemine sahip cihazlar için hazırlanmış olan Helmut, altına ışık konulmuş negatif filmlerin kamera vasıtasıyla taranmasına, bu taramaların parlaklık, ton, doygunluk, kontrast, renk seviyesi ayarlamalarının yapılmasına ve ortaya çıkan sonuçların Dropbox, Facebook, Flickr, ve EyeEm gibi sosyal ortamlar ile paylaşılmasına imkan verebiliyor. Hazırlanan fotoğrafların kesme ve döndürme işlemlerine de izin veren Helmut uygulaması, şuan için 1.0 beta sürümüne sahip ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Android 2.2 ve üzeri cihazlar ile uyumlu olarak çalışabilen Helmut negatif film tarayıcısı uygulamasına, buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/helmut-film-scanner-app-21796