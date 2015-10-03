Nest teknolojileri üçüncü taraf firmalara açılıyor

iPod ürünlerinin babası olarak hatırladığımız Tony Fadell'in yeni şirketi olarak adını duyuran Nest, geliştirdiği akıllı termostat ile başarısının tesadüf olmadığı kanıtlamıştı. Önemli yatırımlar almayı başaran Nest daha sonra Google tarafından 3.2 milyar dolara satın alınmıştı.





Akıllı termostat yanında akıllı kamera, akıllı duman dedektörü gibi farklı alanlara hitap eden ürünler geliştiren Nest, bu ürünlere yönelik özel etkileşim teknolojileri kullanıyordu. Bu teknolojilerin daha fazla faydalı olması adına üçüncü taraf firmaların erişimine açılmasına karar verildi.





Nest Weave olarak adlandırılan yeni protokol cihazların WiFi, Bluetooth veya internet bağlantısı olmadan birbiri ile haberleşebilmesini sağlıyor. Nest ürünleri hali hazırda bu protokolü kullanıyordu. Şimdi üçüncü taraf firmalar da bu trende dahil olacak. Nest Weave platformunu kullanacak ilk ürünler Yale akıllı kapı kilidi ve Philips Hue akıllı lambaları olacak. Bunun haricinde 14 firma daha platformdan faydalanabilmek amacıyla Nest'in kapısını çaldı.





Nest Weave platformu ile cihazlar birbiri ile haberleşebildiği gibi kendi aralarında bir iletişim ağı da oluşturabiliyor. Bu sayede kullanıcı örneğin Nest termostatına mobil uygulamadan bağlandığında termostatın yakınındaki akıllı barometreden nem oranlarını da görebilecek. Veya Yale akıllı kilit Nest duman dedektörüne bağlanacak ve bir yangın ihtimaline karşı o esnada dışarıdan gelmiş olan ev sahiplerini eve girmeden uyaracak.





Nest Weave platformunda yukarıda saydığımız üç Nest ürününün de yazılım geliştirme araçları bulunacak ve üçüncü taraf firmalar için geniş bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Nest ayrıca Works with Nest adında bir web mağazası da faaliyete sokuyor. Nest Weave protokolünü destekleyen tüm cihazlar bu mağazada yer alacak. Cihazların birbiri ile etkileşiminden yararlanabilmek için evde bir Nest cihazının olması gerekiyor.

http://www.theverge.com/2015/10/1/9428139/nest-weave-smart-home-communication-protocol