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Netflix, Seinfeld'in yayın haklarını satın aldı

Netflix, popüler komedi dizisi Seinfeld'in dijital yayın haklarını satın aldı. Seinfeld, 2021 yılı itibarıyla tüm dünyada yalnızca Netflix üzerinden izlenebilecek.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dijital içerik devi Netflix, televizyon tarihinin en popüler komedi dizilerinden birisi olan Seinfeld'i resmen bünyesine kattı. Bugün konuyla ilgili ilk resmi açıklamaları yapan şirket, Seinfeld'in 173 bölümüyle birlikte 2021 yılı itibarıyla Netflix'te izlenebileceğini duyurdu.

Seinfeld'in hakları Sony Pictures Television'ın elinde bulunuyor. Herhangi bir dijital yayın servisine sahip olmayan Sony, Seinfeld gibi popüler yapımlarını belli bir ücret karşılığında diğer yayın servislerine kiralıyordu. Şirket şimdi de Netflix ile anlaşmaya varmış. Seinfeld'in dijital yayın hakları şu anda ABD'de Hulu'da, Türkiye'de ise Prime Video'da bulunuyor.

Netflix anlaşmasıyla ilgili konuşan Sony Pictures Television başkanı Mike Hopkins,"Prömiyer bölümünün üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen Seinfeld hala komedinin merkezinde yer alıyor. Netflix ile birlikte seriyi dünyanın her tarafındaki hayranlarıyla buluşturmak ve yeni seyircilere ulaşmak için büyük bir heyecan duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Netflix'in Seinfeld'in yayın hakları için Sony'ye nasıl bir ücret ödediği konusunda şu anda net bir bilgi yok. Şirket daha önce Friends için WarnerMedia'ya tam 425 milyon dolar ödemişti. Seinfeld anlaşmasının da yine bu tarz büyük bir ücret karşılığında mümkün olduğunu tahmin edebiliriz.

Seinfeld, 2021 yılı itibarıyla ülkemizde de Netflix üzerinden izlenebilecek.

Ayrıca Bkz. "Netflix'e bir rakip daha geldi: HBO Max"

Netflix, Friends ve The Office'i kaybetmişti


Netflix orijinal film ve dizileri için bildiğiniz gibi son yıllarda inanılmaz büyük yatırımlar yapıyor (2019'da 15 milyar dolar). Ancak Netflix'in en çok izlenen içerikleri bunca yatırıma rağmen yıllardır değişmedi. 2019 yılı itibarıyla ABD'de Netflix'te en çok izlenen ilk iki içerik şöyle: The Office ve Friends.

Netflix şimdi hem The Office'i hem de Friends'i kaybediyor. Her iki dizi de önümüzdeki yıl Netflix'ten ayrılacak. The Office NBCUniversal'ın yeni dijital servisine, Friends ise HBO Max'e geçecek. Bakalım Netflix, Seinfeld ile birlikte bu iki dizinin boşluğunu doldurabilecek mi.

Friends'ın yayın hakları ülkemizde Digitürk'ün elinde bulunuyor. The Office'i ise Prime Video'da izleyebilirsiniz. 


https://www.theverge.com/2019/9/16/20868736/seinfeld-netflix-2021-hulu-friends-streaming-wars Yorum Yaz
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Abdülhak Hamit Tarhan 1 sa.
Friends'i nasıl izliyorlar inanamıyorum..
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