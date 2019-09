Netflix, Seinfeld'in yayın haklarını satın aldı

Ayrıca Bkz.

Dijital içerik devi, televizyon tarihinin en popüler komedi dizilerinden birisi olanresmen bünyesine kattı. Bugün konuyla ilgili ilk resmi açıklamaları yapan şirket, Seinfeld'in 173 bölümüyle birlikteNetflix'te izlenebileceğini duyurdu.Seinfeld'in haklarıelinde bulunuyor. Herhangi bir dijital yayın servisine sahip olmayan Sony, Seinfeld gibi popüler yapımlarını belli bir ücret karşılığında diğer yayın servislerine kiralıyordu. Şirket şimdi de Netflix ile anlaşmaya varmış. Seinfeld'in dijital yayın hakları şu anda ABD'de Hulu'da,Netflix anlaşmasıyla ilgili konuşan Sony Pictures Television başkanı Mike Hopkins,"Prömiyer bölümünün üzerindenSeinfeld hala komedinin merkezinde yer alıyor. Netflix ile birlikte seriyi dünyanın her tarafındaki hayranlarıyla buluşturmak ve yeni seyircilere ulaşmak için büyük bir heyecan duyuyoruz." şeklinde konuştu.Netflix'in Seinfeld'in yayın hakları için Sony'ye nasıl bir ücret ödediği konusunda şu anda net bir bilgi yok. Şirket daha önce Friends için WarnerMedia'ya tam 425 milyon dolar ödemişti. Seinfeld anlaşmasının da yine bu tarz büyük bir ücret karşılığında mümkün olduğunu tahmin edebiliriz.Seinfeld, 2021 yılı itibarıylaNetflix üzerinden izlenebilecek.Netflix orijinal film ve dizileri için bildiğiniz gibi son yıllarda inanılmaz büyük yatırımlar yapıyor (2019'da 15 milyar dolar). Ancak Netflix'in en çok izlenen içerikleri bunca yatırıma rağmen yıllardır değişmedi. 2019 yılı itibarıyla ABD'de Netflix'te en çok izlenen ilk iki içerik şöyle: The Office ve Friends.Netflix şimdi hem The Office'i hem de Friends'i kaybediyor. Her iki dizi de önümüzdeki yıl Netflix'ten ayrılacak. The Office NBCUniversal'ın yeni dijital servisine, Friends ise HBO Max'e geçecek. Bakalım Netflix, Seinfeld ile birlikte bu iki dizinin boşluğunu doldurabilecek mi.Friends'ın yayın hakları ülkemizde Digitürk'ün elinde bulunuyor. The Office'i ise Prime Video'da izleyebilirsiniz.