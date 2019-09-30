Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunu resmen duyurdu

Netflix'in en başarılı orijinal yapımlarından olan, dördüncü sezonuyla resmen geri dönüyor. Dijital yayın devi, bugün YouTube üzerinden yayınlanan bir videoyla yeni sezonun resmi duyurusunu gerçekleştirdi.Yayınlanan videoda elbette yeni sezondan herhangi bir görüntü yer almıyor. Ancak sonlarda görünencümlesi dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi üçüncü sezonun sonunda Joyce, Jonathan, Will ve Eleven gibi karakterler Hawkins'ten ayrılıyordu. Dördüncü sezonun da en azından önemli bir kısmı Hawkins dışında geçecek gibi görünüyor.Stranger Things şu anda Netflix'inkonumunda bulunuyor. Dizinin özellikle de ilk sezonu bildiğiniz gibi büyük bir beğeni toplamıştı. Son olarak temmuz ayında yayınlanan üçüncü sezon ise pek olumlu yorumlar alamasa da Netflix'tekırmayı başardı. Dizinin ulaştığı bu inanılmaz popülariteden memnun olan Netflix, doğal olarak dördüncü sezon için de hemen resmi onayı vermiş.Stranger Things Sezon 4'ün yayın tarihi şu an için belli değil.