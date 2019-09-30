Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunu resmen duyurdu

Netflix'in en başarılı orijinal yapımlarından olan Stranger Things, dördüncü sezonuyla resmen geri dönüyor. Dijital yayın devi, bugün YouTube üzerinden yayınlanan bir videoyla yeni sezonun resmi duyurusunu gerçekleştirdi.
Yayınlanan videoda elbette yeni sezondan herhangi bir görüntü yer almıyor. Ancak sonlarda görünen "Biz artık Hawkins'te değiliz" cümlesi dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi üçüncü sezonun sonunda Joyce, Jonathan, Will ve Eleven gibi karakterler Hawkins'ten ayrılıyordu. Dördüncü sezonun da en azından önemli bir kısmı Hawkins dışında geçecek gibi görünüyor.
Stranger Things şu anda Netflix'in en popüler orijinal dizisi konumunda bulunuyor. Dizinin özellikle de ilk sezonu bildiğiniz gibi büyük bir beğeni toplamıştı. Son olarak temmuz ayında yayınlanan üçüncü sezon ise pek olumlu yorumlar alamasa da Netflix'te izlenme rekorları kırmayı başardı. Dizinin ulaştığı bu inanılmaz popülariteden memnun olan Netflix, doğal olarak dördüncü sezon için de hemen resmi onayı vermiş.
Stranger Things Sezon 4'ün yayın tarihi şu an için belli değil.
Yayınlanan videoda elbette yeni sezondan herhangi bir görüntü yer almıyor. Ancak sonlarda görünen "Biz artık Hawkins'te değiliz" cümlesi dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi üçüncü sezonun sonunda Joyce, Jonathan, Will ve Eleven gibi karakterler Hawkins'ten ayrılıyordu. Dördüncü sezonun da en azından önemli bir kısmı Hawkins dışında geçecek gibi görünüyor.
Stranger Things şu anda Netflix'in en popüler orijinal dizisi konumunda bulunuyor. Dizinin özellikle de ilk sezonu bildiğiniz gibi büyük bir beğeni toplamıştı. Son olarak temmuz ayında yayınlanan üçüncü sezon ise pek olumlu yorumlar alamasa da Netflix'te izlenme rekorları kırmayı başardı. Dizinin ulaştığı bu inanılmaz popülariteden memnun olan Netflix, doğal olarak dördüncü sezon için de hemen resmi onayı vermiş.
Stranger Things Sezon 4'ün yayın tarihi şu an için belli değil.
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