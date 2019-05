Netflix, The Punisher ve Jessica Jones dizilerini de iptal etti

Bünyesindeki Marvel dizilerini birer birer iptal etmeye devam eden Netflix, The Punisher ve Jessica Jones için de nihayet beklenen duyuruyu yaptı. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan dijital yayın servisi, her iki dizinin de platforma veda ettiğini açıkladı.



Deadline'a konuşan Netflix yetkilileri,"The Punisher dizisi üçüncü bir sezon için Netflix'e geri dönmeyecek. Yapım ekibi ve oyuncu kadrosu, hayranları her anlamda tatmin etmeyi başararak çok beğenilen ve ilgi uyandıran muhteşem bir iş ortaya koydu. The Punisher'ı büyük bir gururla Netflix'te sergilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Jessica Jones için ise,"Marvel programımızda yaptığımız son incelemelerin ardından Jessica Jones'un üçüncü sezonunun Netflix'teki son sezonu olmasına karar verdik." sözleri kullanılmış. Yeni Jessica Jones sezonu bu yıl içerisinde yayınlanacak.



The Punisher ve Jessica Jones'un iptal haberleri elbette konuyu takip edenler için sürpriz olmadı. Netflix'in iptal duyurusunu yapmadan önce The Punisher'ın ikinci sezonunun yayınlanmasını beklediği konuşuluyordu. Bildiğiniz gibi platformdaki diğer Marvel dizileri Iron Fist, Luke Cage ve Daredevil zaten geçtiğimiz yıl sırasıyla iptal edilmişti. Özellikle de Netflix'in popüler dizilerinden olan Daredevil'ın dahi iptal edilmesi bir anlamda The Punisher ve Jessica Jones için artık ümidin kalmadığını göstermişti.



Marvel dizilerinin geleceği şu an için belirsizliğini koruyor. Disney'in yeni yayın servisi Disney+ platformunda dizilerin kaldığı yerden devam etme ihtimalinin güçlü olduğu uzun bir süredir konuşuluyordu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Hulu gibi diğer platformların da dizilere ilgi duyduğu söyleniyor.

https://deadline.com/2019/02/the-punisher-jessica-jones-canceled-netflix-marvel-krysten-ritter-jon-bernthal-1202535835/