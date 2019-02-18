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Netflix, The Punisher ve Jessica Jones dizilerini de iptal etti

Netflix sonunda beklenen açıklamayı yaparak The Punisher ve Jessica Jones dizilerinin de resmen iptal edildiğini duyurdu. Böylece artık Netflix platformunda herhangi bir Marvel dizisi kalmamış oldu.
3 ay
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34
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bünyesindeki Marvel dizilerini birer birer iptal etmeye devam eden Netflix, The Punisher ve Jessica Jones için de nihayet beklenen duyuruyu yaptı. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan dijital yayın servisi, her iki dizinin de platforma veda ettiğini açıkladı.

Deadline'a konuşan Netflix yetkilileri,"The Punisher dizisi üçüncü bir sezon için Netflix'e geri dönmeyecek. Yapım ekibi ve oyuncu kadrosu, hayranları her anlamda tatmin etmeyi başararak çok beğenilen ve ilgi uyandıran muhteşem bir iş ortaya koydu. The Punisher'ı büyük bir gururla Netflix'te sergilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Jessica Jones için ise,"Marvel programımızda yaptığımız son incelemelerin ardından Jessica Jones'un üçüncü sezonunun Netflix'teki son sezonu olmasına karar verdik." sözleri kullanılmış. Yeni Jessica Jones sezonu bu yıl içerisinde yayınlanacak.

The Punisher ve Jessica Jones'un iptal haberleri elbette konuyu takip edenler için sürpriz olmadı. Netflix'in iptal duyurusunu yapmadan önce The Punisher'ın ikinci sezonunun yayınlanmasını beklediği konuşuluyordu. Bildiğiniz gibi platformdaki diğer Marvel dizileri Iron Fist, Luke Cage ve Daredevil zaten geçtiğimiz yıl sırasıyla iptal edilmişti. Özellikle de Netflix'in popüler dizilerinden olan Daredevil'ın dahi iptal edilmesi bir anlamda The Punisher ve Jessica Jones için artık ümidin kalmadığını göstermişti.

Marvel dizilerinin geleceği şu an için belirsizliğini koruyor. Disney'in yeni yayın servisi Disney+ platformunda dizilerin kaldığı yerden devam etme ihtimalinin güçlü olduğu uzun bir süredir konuşuluyordu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Hulu gibi diğer platformların da dizilere ilgi duyduğu söyleniyor.  

https://deadline.com/2019/02/the-punisher-jessica-jones-canceled-netflix-marvel-krysten-ritter-jon-bernthal-1202535835/ Yorum Yaz
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leocorte 3 ay en beğenilen
En azından IMDB Top 1000 olsa içerik var derim koy yanda dursun ama gerçekten boş içi. Dış dizileri zaten bir yıl sonra veriyor. Kendi dizilerini de bir aylık üyelikle izledin mi bitiyor. Yılda 1 ay Netflix kâfi gibi artık. Boşa para ödüyorum gibi...
Film serilerin başı var kıçı yok. Bari hepsini koysa güzel olurdu. Gereksiz görüyorum artık ama herkesin en azından 1 ay kullanmasını tavsiye ediyorum tabiki.
En azından IMDB Top 1000 olsa içerik var derim koy yanda dursun ama gerçekten boş içi. Dış dizileri zaten bir yıl sonra veriyor. Kendi dizilerini de bir aylık ü...
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TearsForFears 3 ay
Punisher, Daredevil ve Titans. Bu dizilerin üstünde dizi henüz yok. Arrow, flash, süper girl bile bu kadar popüler olmasına rağmen bu dizilerin kalitesinden çok uzak.
Punisher, Daredevil ve Titans. Bu dizilerin üstünde dizi henüz yok. Arrow, flash, süper girl bile bu kadar popüler olmasına rağmen bu dizilerin kalitesinden ço...
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Erwin-Rommel 2 ay
Daredevil ve Punisher ayni oyuncu kadrolarıyla kaldıkları yerden devam eder 2 sene sonra umarım. Sırf bu iki dizi için hangi platformda yayınlanırsa oradan üyelik almayı düşünüyorum.
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wolwes 2 ay
Punisher'ın birinci sezonu tek kelimeyle mükemmeldi ancak ikinci sezon da tam bir faciaydı gerçi Jon Bernthal için çiğ tavuk bile yenirde ikinci sezonun üzerinde durulabilecek bi konusu yoktu resmen,Jon Bernthal'ın çatışma sahneleriyle kurtarmaya çalışmışlar koca sezonu ayrıca ne halt yedigi belirsiz sürekli anlamsız mantıksız konuşan kızı diziye sokuşturma fikri hangi pedofilindi acaba.
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oyuncu11790 2 ay
Netflix sürekli üretmek zorunda olmasından dolayı, her yapımda kaliteyi yüksek tutamıyor. Birde tutan projeyi her yerinden sündürüp uzatıyor, öyle olunca kaliteli yapımlar bile bir noktada bozuyor.
Daredevil bence güzeldi, fakat Jones, cage, iron fist ve hepsinin olduğu defenders çok kötüydü. Hepsinin bütçesini tek bir dizide toplayıp, daha iyi bir süper kahraman dizisi yapabilirlerdi. Süper kahramanlar dizi olsun film olsun illa bir şekilde izleniyorlar, fakat ortalamanın biraz üstünde bile olsa ciddi ilgi çekiyor. Ancak inatla sadece karakter üstünden diziyi ilgi çekici hale getirip içi boş yapımlar yapmayı tercih ediyorlar...
Netflix geniş bir kütüphane oluşturmak için sürekli hamle yapıyor, fakat bu durum sadece para basarak olmaz. İçi dolu ve kaliteli içerikler olmalı, 3 aydır netflix'e üyeyim illa izleyecek bir şeyler buluyorsunuz fakat bir noktada içeriklerin kalitesiz olanları sıkıyor. Hayvan gibi bütçe ayrılan kötü dizi filmleri görünce insan üzülüyor. Ellerindeki gücü daha iyi kullanmaları gerek, yoksa ileride rakipleriyle mücadele edemezler...
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DH Misafiri 3 ay
bunlar var ama yine de internetten izliyorum ?
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MS4343 3 ay
Punisher'in ilk bölümleri güzeldi, sonradan o da rutine bağladı...
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__Nikolaus__ 3 ay
Punisher 2.sezonu zaten ilk sezon gibi değildi doğru karar , ben haşa tepedeki evi bekliyorum bir türlü onay alamadı gitti , efsaneydi ilk sezonu.
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DH Misafiri 3 ay
Punisher'ı nasıl iptal eder ya
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mehmetkyc 3 ay
Bedava internette izlemek varken neden ücret ödeyelim ki
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Doanc4n 3 ay mehmetkyc
4k hdr televizyonun, dolby atmos ses sistemin yoksa ödeme zaten.
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Doanc4n 3 ay
aldığı nefes zarar olan tipler vardır ya. disney öyle işte. star wars u rezil etti. netflix marvel evrenini rezil etti. yakında fox ve marvel filmleri de netflix ten çekilecek. allahın cezası disney ya!
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ozancn 3 ay
Populer filmler türkçe dublaj değil zaten.
Dizi olarak da Star Trek ile Lost in Space izliyorum. Gerisi çöp bana göre.
Apple ı bekliyoruz bakalım ne çıkacak kutudan.
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Be All My Sins Remembered 2 ay ozancn
Discovery mi? Orijinal Star Trek külliyatı seyircisinin Lost in Space gibi bir şeyi beğeneceğine, hatta seyredeceğine pek ihtimal vermiyorum da.
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