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Netflix’e Ayla ve Aile Arasında filmleri eklendi

Netflix Türkiye'ye beş önemli Türk filmi eklendi. Netflix'in yerli film arşivi epey eleştiri alıyordu. Bu sayede arşivdeki eksiklik kısmen kapanmış olacak. İşte Netflix Türkiye'ye eklene filmler
3 ay
6,2b
1
28
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix’e Ayla ve Aile Arasında filmleri eklendi
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Dijital içerik platformu Netflix’in yerli film kataloğu genişliyor. 2017 yılında gişe sıralamasında ikinci ve üçüncü sırada yer alan Ayla ve Aile Arasında filmleri Netflix’e eklendi.

Netflix, daha önce duyurduğu Şubat takviminden farklı olarak Ayla ve Aile Arasında filmlerini başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin Netflix kataloğuna ekledi.

Bu iki filme ek olarak 2017’nin en çok izlenen dördüncü filmi olan Çalgı Çengi İkimiz, altıncı filmi olan Yol Arkadaşım filmi ve Sen Benim HerŞeyimsin filmi Netflix Türkiye kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Yeni eklenen bu filmler ve daha önce arşivde bulunan Moana filmi ile birlikte Türkiye’de 2017’nin en çok izlenen ilk 10 filmden 5’i Netflix Türkiye kullanıcı tarafından izlenilebilir oldu. Netflix'in yerli film arşivi epey eleştiri alıyor. Görünen o ki Netflix eleştirileri dikkate almış ve arşivi genişletme çalışmalarına başlamış.

Netflix'e yeni eklenen içerikleri tek bir yerde görüntülemek istiyorsanız bu bağlantıdan son bir hafta içerisinde eklenen tüm yapımları görebilirsiniz.


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BlackLead 3 ay en beğenilen
daha da fazla artar inşallah.
Şu son 1-2 ayda baya atakta netflix türkiyede.
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CWaRRioR 3 ay
Aile arasında eğlenceli bir film. İzlemeyen varsa tavsiye ederim.
1 Yanıt Yanıtla +10
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standartlarabidesi 3 ay
Darısı Arif v 216 ya
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mpolat35 3 ay
Haftasonu Organize İşler ile Ayla'yı izledim Netflix ten. Bence Ayla çok daha güzel bir film. Organize İşler tamamen ilk filmin ekmeğini yemiş. Ayrıca komedi olarak Aile arasında Organize İşler den çok daha güzel bir film.
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scorpion20 3 ay
Netflix üyelerden aldığı içerik tavsiyelerini dikkate alıyor mu acaba
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furandor 3 ay
Darısı ölümlü dünya'nın başına gecen sene'nin en iyi filmiydi bana gore .
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IbolarKisilikBozuklugu 3 ay
Aile arasındayı izledim,konu olarak çöp neyse ki Engin Günaydın vardı da güldüm biraz
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YOURMOVE 3 ay
Aile arasında konu olarak basit olmuş. İşi toparlayan usta oyuncular. Konı basit ama oyunculuk üst düzey. Ailecek izlenecek bir film.
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DH Misafiri 3 ay
yok kardeş 105 tane anca keser bizi(!)
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astegon 3 ay
2018 sonu gibi kapatmayı düşündüğüm netflix hesabımı başka içeriklerin de 2019 başında eklenmesi ile devam ettirmeye karar verdim.
Aslında fena değil içerik olarak. Bir de beni en çok ilginç belgeseller ilgilendiriyor. Müthiş bir arşiv var belgesel anlamında. Değişik enteresan konular.
Ek olarak, Polar gayet iyiydi. Mini dizi Russian Doll enfesti.
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cabriyo 3 ay
yerli filim izlemiyorum. patlamış mısır kanunu ile bize daha pahalı filim satma derdindeler.
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BlackLead 3 ay cabriyo
aile arasında yı kaçırmayın derim
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Fenomenon 3 ay
ayla güzel filmdi
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Saint Ralph 3 ay
Ayla filmini göremedim.
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HABERİN ETİKETLERİ
ayla, aile arasında ve
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