Netflix’e Ayla ve Aile Arasında filmleri eklendi

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Dijital içerik platformu Netflix’in yerli film kataloğu genişliyor. 2017 yılında gişe sıralamasında ikinci ve üçüncü sırada yer alan Ayla ve Aile Arasında filmleri Netflix’e eklendi.

Netflix, daha önce duyurduğu Şubat takviminden farklı olarak Ayla ve Aile Arasında filmlerini başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin Netflix kataloğuna ekledi.

Bu iki filme ek olarak 2017’nin en çok izlenen dördüncü filmi olan Çalgı Çengi İkimiz, altıncı filmi olan Yol Arkadaşım filmi ve Sen Benim HerŞeyimsin filmi Netflix Türkiye kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Yeni eklenen bu filmler ve daha önce arşivde bulunan Moana filmi ile birlikte Türkiye’de 2017’nin en çok izlenen ilk 10 filmden 5’i Netflix Türkiye kullanıcı tarafından izlenilebilir oldu. Netflix'in yerli film arşivi epey eleştiri alıyor. Görünen o ki Netflix eleştirileri dikkate almış ve arşivi genişletme çalışmalarına başlamış.

Netflix'e yeni eklenen içerikleri tek bir yerde görüntülemek istiyorsanız bu bağlantıdan son bir hafta içerisinde eklenen tüm yapımları görebilirsiniz.