Şubat'ta Netflix'te Neler Var?

Tam Boyutta Gör

Netflix’in arşivi genişlemeye devam ediyor. Orijinal içeriklerin yanında bu ay Netflix’e Family Guy, How I Met Your Mother, Sons of Anarchy gibi klasikleşmiş yapımlar da eklenecek. Şubat 2019’da Netflix’e eklenecek dizi ve filmler:

Şubat ayında Netflix’e eklenecek diziler

How I Met Your Mother – Tüm Bölümler – 1 Şubat

Prison Break – Tüm Bölümler - 1 Şubat

Sons Of Anarchy – Tüm Bölümler – 1 Şubat

Homeland – Tüm Bölümler – 1 Şubat

Family Guy – 12 ile 16. Sezon arası – 1 Şubat

Nightflyers – 1. Sezon – 1 Şubat

George R.R. Martin’in kısa romanından uyarlanan dizi, uzaylılarla temas kurmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan sekiz bilim insanı ile bir telepati uzmanını anlatıyor.

Russian Doll – 1. Sezon – 1 Şubat

Nadia durmadan ölüp 36. yaş günü partisini tekrar yaşamaktadır. Gerçeküstü bir zaman döngüsüne sıkışıp kalan bu kadının başı, kendi ölümlülüğüyle beladadır.

Always a Witch – 1. Sezon – 1 Şubat

Kazıkta yakılmamak için zamanda yolculuk yapan bir cadı, günümüz Cartagenasındaki yaşama uyum sağlamak zorundadır. Ancak bir cadıysanız hep cadı kalırsınız.

¡Nailed It! México – 1. Sezon – 8 Şubat

One Day at a Time – 1. Sezon – 8 Şubat

Dirty John – 1. Sezon – 14 Şubat

Dating Around - 1. Sezon -­ 14 Şubat

The Umbrella Academy – 1. Sezon – 15 Şubat

Süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir aile, babalarının ölümü ardındaki gizemi, kıyamet tehdidini ve çok daha fazlasını çözmek üzere bir araya gelir.

Suburra – 2. Sezon – 22 Şubat

Workin’ Moms – 22 Şubat

The Big Family Cooking Showdown – 2. Sezon – 22 Şubat

Rebellion - 2. Sezon – 22 Şubat

Shadowhunters: The Mortal Instruments - 3. Sezon – 26 Şubat

Van Helsing – 3. Sezon – 26 Şubat

Şubat ayında Netflix’e eklenecek filmler

Velvet Buzzsaw – 1 Şubat

Dear Ex - 1 Şubat

High Flying Bird – 8 Şubat

The Tree of Blood – 8 Şubat

Ailelerinin ortak geçmişinin öyküsünü yazan genç bir çift, akrabalarının karanlık sırlarını ifşa eder ve içlerinden biri acı verici bir itirafta bulunur.

The Breaker Upperers – 15 Şubat

Paddleton – 22 Şubat

Ölümcül kanser teşhisi konan Michael, hem komşusu hem de arkadaşı olan Andy'den hastalık onu öldürmeden önce hayatına son vermesine yardım etmesini ister.

The Photographer of Mauthausen - 22 Şubat

Firebrand – 22 Şubat

Yapımcılığını Priyanka Chopra'nın üstlendiği, yaşamdan bir kesit sunan bu çağdaş öykünün merkezinde modern ilişkilerin inişleri ve çıkışları var.

Paris is Us – 22 Şubat

Genç bir kadın, artan toplumsal gerilimler ve yıkıcı terör saldırılarının ortasındaki Paris'te çalkantılı ilişkisini hatırlarken, hayallerle gerçekler birbirine girer.

Second Act – 22 Şubat

Isn't It Romantic – 28 Şubat

Apollo 13 – 28 Şubat

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti – 28

Şubat ayında Netflix’e eklenecek belgeseller

ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke – 8 Şubat

Bu araştırma, soul müziğin simge ismi Sam Cooke'un gizemli bir şekilde vurulmasını inceliyor. Cooke'un ölümü, sivil haklar hareketindeki önemli bir sesi susturmuştu.

Larry Charles' Dangerous World of Comedy – 15 Şubat

Efsanevi komedi yazarı ve yönetmen Larry Charles, mizahı en alışılmadık, en beklenmedik ve en tehlikeli yerlerde bulmak üzere dünyayı geziyor.

Chef's Table: Cilt 6 – 22 Şubat

Emmy adayı dizide, yaratıcı yemekler ve baştan çıkarıcı tatlılarla gurme yemek kavramını baştan tanımlayan, dünyanın farklı yerlerindeki yıldız şeflerle tanışın.