Şubat'ta Netflix'te Neler Var?

Şubat ayında Netflix’e eklenecek diziler
How I Met Your Mother – Tüm Bölümler – 1 Şubat
Prison Break – Tüm Bölümler - 1 Şubat
Sons Of Anarchy – Tüm Bölümler – 1 Şubat
Homeland – Tüm Bölümler – 1 Şubat
Family Guy – 12 ile 16. Sezon arası – 1 Şubat
Nightflyers – 1. Sezon – 1 Şubat
George R.R. Martin’in kısa romanından uyarlanan dizi, uzaylılarla temas kurmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan sekiz bilim insanı ile bir telepati uzmanını anlatıyor.
Russian Doll – 1. Sezon – 1 Şubat
Nadia durmadan ölüp 36. yaş günü partisini tekrar yaşamaktadır. Gerçeküstü bir zaman döngüsüne sıkışıp kalan bu kadının başı, kendi ölümlülüğüyle beladadır.
Always a Witch – 1. Sezon – 1 Şubat
Kazıkta yakılmamak için zamanda yolculuk yapan bir cadı, günümüz Cartagenasındaki yaşama uyum sağlamak zorundadır. Ancak bir cadıysanız hep cadı kalırsınız.
¡Nailed It! México – 1. Sezon – 8 Şubat
One Day at a Time – 1. Sezon – 8 Şubat
Dirty John – 1. Sezon – 14 Şubat
Dating Around - 1. Sezon - 14 Şubat
The Umbrella Academy – 1. Sezon – 15 Şubat
Süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir aile, babalarının ölümü ardındaki gizemi, kıyamet tehdidini ve çok daha fazlasını çözmek üzere bir araya gelir.
Suburra – 2. Sezon – 22 Şubat
Workin’ Moms – 22 Şubat
The Big Family Cooking Showdown – 2. Sezon – 22 Şubat
Rebellion - 2. Sezon – 22 Şubat
Shadowhunters: The Mortal Instruments - 3. Sezon – 26 Şubat
Van Helsing – 3. Sezon – 26 Şubat
Şubat ayında Netflix’e eklenecek filmler
Velvet Buzzsaw – 1 Şubat
Dear Ex - 1 Şubat
High Flying Bird – 8 Şubat
The Tree of Blood – 8 Şubat
Ailelerinin ortak geçmişinin öyküsünü yazan genç bir çift, akrabalarının karanlık sırlarını ifşa eder ve içlerinden biri acı verici bir itirafta bulunur.
The Breaker Upperers – 15 Şubat
Paddleton – 22 Şubat
Ölümcül kanser teşhisi konan Michael, hem komşusu hem de arkadaşı olan Andy'den hastalık onu öldürmeden önce hayatına son vermesine yardım etmesini ister.
The Photographer of Mauthausen - 22 Şubat
Firebrand – 22 Şubat
Yapımcılığını Priyanka Chopra'nın üstlendiği, yaşamdan bir kesit sunan bu çağdaş öykünün merkezinde modern ilişkilerin inişleri ve çıkışları var.
Paris is Us – 22 Şubat
Genç bir kadın, artan toplumsal gerilimler ve yıkıcı terör saldırılarının ortasındaki Paris'te çalkantılı ilişkisini hatırlarken, hayallerle gerçekler birbirine girer.
Second Act – 22 Şubat
Isn't It Romantic – 28 Şubat
Apollo 13 – 28 Şubat
Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti – 28
Şubat ayında Netflix’e eklenecek belgeseller
ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke – 8 Şubat
Bu araştırma, soul müziğin simge ismi Sam Cooke'un gizemli bir şekilde vurulmasını inceliyor. Cooke'un ölümü, sivil haklar hareketindeki önemli bir sesi susturmuştu.
Larry Charles' Dangerous World of Comedy – 15 Şubat
Efsanevi komedi yazarı ve yönetmen Larry Charles, mizahı en alışılmadık, en beklenmedik ve en tehlikeli yerlerde bulmak üzere dünyayı geziyor.
Chef's Table: Cilt 6 – 22 Şubat
Emmy adayı dizide, yaratıcı yemekler ve baştan çıkarıcı tatlılarla gurme yemek kavramını baştan tanımlayan, dünyanın farklı yerlerindeki yıldız şeflerle tanışın.
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2 sene önceye kadar bende öyleydim , yaaa herseyi internette buluyorum malmıyım netflixe para vercem diyordum. Sonra evlenip , işe başlayıp 4k tv alınca , işten eve gelip tek tuş ile 4k çözünürlükte böyle güzel içerikler izlemenin keyfine varınca anladım.
Netflix + Blutv + Puhu + 4K tv , daha torrent i bırak pc yi bile açmıyorum.
That's 70s show, weeds , breaking bad, punisher, dare devil , masum, black mirror. better call soul, the 100, sherlock, spartacus, 12 monkeys, the ranch, star trek, sense 8 , house of cards, vikings, black sails, rick & morty, black list, stranger things, 13 reasons, narcos, gotham, merlin, house of cards, gibi güncel ve kült bir çok dizi var bende tüm dizleri sevmiyorum ama herkesin kendine göre sevebileceği bir çok dizi var. üstelik büyük çoğunda Türkçe seslendirme var. bir çok kişi altyazılı seviyor olabilir ama bu yorgun argın eve gelenler için eşi altyazı okumak istemyenler için vs. iyi bir seçenek. üstelik şimdi çok kaliteli kült 4 dizi daha geliyor. How I Met Your Mother ,Prison Break ,Sons Of Anarchy ,Homeland , Family Guy gibi kült yapımları izleyebilieceğiz. how imet your mother'ı tekrar izleyebileceğim zaten bitirmemiştim de. sons of anarchy i hep merak etmiştim ama izlememiştim. Türkçe seslendirme ile gelecek mi bilmiyorum gelmesini ümit ediyorum. eğer netflix i kullanıyorsanız film de seviyorsanız tek başına kullanmak mantıksız her nekadar özellikle dizi de kaliteli içerik olsada yeni yapımlarda filmler de biraz geri kalıyor bunun yanında ben bir ücretli bir siteden indirme yapıyorum onunda fiyatı uygun ama daha önce indirdiklerimden ve netflix kullandığımdan dolayı pek indirme yapmıyorum. netflix kullanımı çok rahat tüm cihazlarda var internette bulamayacağınız indiremeyeceğiniz bazı içerikler de var. (Türkçe seslendirme olarak) 14/4=3,5 liraya geliyor(sadece 1 kez aynı anda denk geldim) bence fazlasıyla değer. her nekadar öncelik olarak netflix kullansamda yanına güncel içerikler için bir alternatif bulmak şart. tek başına da gitmez.