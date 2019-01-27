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Şubat'ta Netflix'te Neler Var?

Netflix Türkiye'ye Şubat ayında hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu. Şubat ayında Netflix Türkiye'ye eklenecek diziler, filmler, belgeseller ve çizgi filmler bu listede:
3 ay
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55
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Şubat'ta Netflix'te Neler Var?
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Netflix’in arşivi genişlemeye devam ediyor. Orijinal içeriklerin yanında bu ay Netflix’e Family Guy, How I Met Your Mother, Sons of Anarchy gibi klasikleşmiş yapımlar da eklenecek. Şubat 2019’da Netflix’e eklenecek dizi ve filmler:

Şubat ayında Netflix’e eklenecek diziler

How I Met Your Mother – Tüm Bölümler – 1 Şubat        

Prison Break – Tüm Bölümler - 1 Şubat

Sons Of Anarchy – Tüm Bölümler – 1 Şubat

Homeland – Tüm Bölümler – 1 Şubat          

Family Guy – 12 ile 16. Sezon arası – 1 Şubat

Nightflyers – 1. Sezon – 1 Şubat

George R.R. Martin’in kısa romanından uyarlanan dizi, uzaylılarla temas kurmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan sekiz bilim insanı ile bir telepati uzmanını anlatıyor.

Russian Doll – 1. Sezon – 1 Şubat

Nadia durmadan ölüp 36. yaş günü partisini tekrar yaşamaktadır. Gerçeküstü bir zaman döngüsüne sıkışıp kalan bu kadının başı, kendi ölümlülüğüyle beladadır.

Always a Witch – 1. Sezon – 1 Şubat

Kazıkta yakılmamak için zamanda yolculuk yapan bir cadı, günümüz Cartagenasındaki yaşama uyum sağlamak zorundadır. Ancak bir cadıysanız hep cadı kalırsınız.

¡Nailed It! México – 1. Sezon – 8 Şubat

One Day at a Time – 1. Sezon – 8 Şubat

Dirty John – 1. Sezon – 14 Şubat

Dating Around - 1. Sezon -­ 14 Şubat

The Umbrella Academy – 1. Sezon – 15 Şubat

Süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir aile, babalarının ölümü ardındaki gizemi, kıyamet tehdidini ve çok daha fazlasını çözmek üzere bir araya gelir.

Suburra – 2. Sezon – 22 Şubat

Workin’ Moms – 22 Şubat

The Big Family Cooking Showdown – 2. Sezon – 22 Şubat

Rebellion - 2. Sezon – 22 Şubat

Shadowhunters: The Mortal Instruments - 3. Sezon – 26 Şubat

Van Helsing – 3. Sezon – 26 Şubat

Şubat ayında Netflix’e eklenecek filmler

Velvet Buzzsaw – 1 Şubat

Dear Ex - 1 Şubat

High Flying Bird – 8 Şubat

The Tree of Blood – 8 Şubat

Ailelerinin ortak geçmişinin öyküsünü yazan genç bir çift, akrabalarının karanlık sırlarını ifşa eder ve içlerinden biri acı verici bir itirafta bulunur.

The Breaker Upperers – 15 Şubat

Paddleton – 22 Şubat

Ölümcül kanser teşhisi konan Michael, hem komşusu hem de arkadaşı olan Andy'den hastalık onu öldürmeden önce hayatına son vermesine yardım etmesini ister.

The Photographer of Mauthausen - 22 Şubat

Firebrand – 22 Şubat

Yapımcılığını Priyanka Chopra'nın üstlendiği, yaşamdan bir kesit sunan bu çağdaş öykünün merkezinde modern ilişkilerin inişleri ve çıkışları var.

Paris is Us – 22 Şubat

Genç bir kadın, artan toplumsal gerilimler ve yıkıcı terör saldırılarının ortasındaki Paris'te çalkantılı ilişkisini hatırlarken, hayallerle gerçekler birbirine girer.

Second Act – 22 Şubat

Isn't It Romantic – 28 Şubat

Apollo 13 – 28 Şubat

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti – 28

Şubat ayında Netflix’e eklenecek belgeseller

ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke – 8 Şubat

Bu araştırma, soul müziğin simge ismi Sam Cooke'un gizemli bir şekilde vurulmasını inceliyor. Cooke'un ölümü, sivil haklar hareketindeki önemli bir sesi susturmuştu.

Larry Charles' Dangerous World of Comedy – 15 Şubat

Efsanevi komedi yazarı ve yönetmen Larry Charles, mizahı en alışılmadık, en beklenmedik ve en tehlikeli yerlerde bulmak üzere dünyayı geziyor.

Chef's Table: Cilt 6 – 22 Şubat

Emmy adayı dizide, yaratıcı yemekler ve baştan çıkarıcı tatlılarla gurme yemek kavramını baştan tanımlayan, dünyanın farklı yerlerindeki yıldız şeflerle tanışın.


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__Nikolaus__ 3 ay en beğenilen
Netflixe bok atanlar genelde bekar , 1 adet odası ve pc si olan ergenler.
2 sene önceye kadar bende öyleydim , yaaa herseyi internette buluyorum malmıyım netflixe para vercem diyordum. Sonra evlenip , işe başlayıp 4k tv alınca , işten eve gelip tek tuş ile 4k çözünürlükte böyle güzel içerikler izlemenin keyfine varınca anladım.
Netflix + Blutv + Puhu + 4K tv , daha torrent i bırak pc yi bile açmıyorum.
Netflixe bok atanlar genelde bekar , 1 adet odası ve pc si olan ergenler.2 sene önceye kadar bende öyleydim , yaaa herseyi internette buluyorum malmıyım ne...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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rockndarkk 3 ay
Yorum yazan arkadaşlar hergün birşey izliyor kritiğini yapıyor beğenmiyor anladığım kadarıyla. Kendi adıma günceli takip etmek gibi derdim yok diziside filmide yeterli seç izle güzel birşey çıkıyor, hergün izleyemiyorum okadar vaktimde yok ama görüntü kaliteside hd olarak gayet tatmin edici. Blutv denedim çamur gibiydi sırf o yüzden bıraktım.
Yorum yazan arkadaşlar hergün birşey izliyor kritiğini yapıyor beğenmiyor anladığım kadarıyla. Kendi adıma günceli takip etmek gibi derdim yok diziside filmide ...
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19yusuf05 3 ay
hakaret edenlere aldırmayın. hepsi kullanmadan ediyor vede hepsi dandirik bilgisayarlarında izlemeye çalışıyor. netflix her zaman en güncel filmleri dizileri sunuyor demiyor ki kimse. tabiki eleştirile bilir ama bu kadar ağır eleştirileri hak etmiyor. enpara ile ayda 14 liraya 3-4 kişi kullanıyoruz. dandirik çamur görüntülü her yerinden reklam fışkıran adblock kapa diyip duran dizi izleme siteleriyle kıyaslanmasını kaale almıyorum zaten. enpara ile uzun zamandır kullanıyorum 2 seneye yaklaşmıştır. öncelikle görüntü kalitesi çok iyi ve ben sürekli izleyecek bir şeyler bulabiliyorum. film olarak çok kötü gerçektende ama son zamanlarda bazı gişe yapmış filmler ve klasikler eklendi, world war z, geleceğe dönüş, yıldız tozu, gone girl, esaretin bedelisahil güvenlik, inception, ihtiyarlara yer yok, django,felekten bir gece the revenant, felekten bir gece vs.. up, kubo, vs.. birçok kaliteli film var . ama netflix in güçlü yanı filmler değil diziler bence
That's 70s show, weeds , breaking bad, punisher, dare devil , masum, black mirror. better call soul, the 100, sherlock, spartacus, 12 monkeys, the ranch, star trek, sense 8 , house of cards, vikings, black sails, rick & morty, black list, stranger things, 13 reasons, narcos, gotham, merlin, house of cards, gibi güncel ve kült bir çok dizi var bende tüm dizleri sevmiyorum ama herkesin kendine göre sevebileceği bir çok dizi var. üstelik büyük çoğunda Türkçe seslendirme var. bir çok kişi altyazılı seviyor olabilir ama bu yorgun argın eve gelenler için eşi altyazı okumak istemyenler için vs. iyi bir seçenek. üstelik şimdi çok kaliteli kült 4 dizi daha geliyor. How I Met Your Mother ,Prison Break ,Sons Of Anarchy ,Homeland , Family Guy gibi kült yapımları izleyebilieceğiz. how imet your mother'ı tekrar izleyebileceğim zaten bitirmemiştim de. sons of anarchy i hep merak etmiştim ama izlememiştim. Türkçe seslendirme ile gelecek mi bilmiyorum gelmesini ümit ediyorum. eğer netflix i kullanıyorsanız film de seviyorsanız tek başına kullanmak mantıksız her nekadar özellikle dizi de kaliteli içerik olsada yeni yapımlarda filmler de biraz geri kalıyor bunun yanında ben bir ücretli bir siteden indirme yapıyorum onunda fiyatı uygun ama daha önce indirdiklerimden ve netflix kullandığımdan dolayı pek indirme yapmıyorum. netflix kullanımı çok rahat tüm cihazlarda var internette bulamayacağınız indiremeyeceğiniz bazı içerikler de var. (Türkçe seslendirme olarak) 14/4=3,5 liraya geliyor(sadece 1 kez aynı anda denk geldim) bence fazlasıyla değer. her nekadar öncelik olarak netflix kullansamda yanına güncel içerikler için bir alternatif bulmak şart. tek başına da gitmez.
hakaret edenlere aldırmayın. hepsi kullanmadan ediyor vede hepsi dandirik bilgisayarlarında izlemeye çalışıyor. netflix her zaman en güncel filmleri dizileri su...
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ÖzelÜyelik 3 ay
BÖRÜ nun suan 1. bolumunu izledim Mükemmel bir dizi izlemeyen kesinlikle izlesin yoksa cok sey kacirir.
netflix tr den girmiyor dsn degistirdim telefonda bu sefer netflix börü sayfası acildi video oynamaya girince prox vs dedi yani internet ten bir sekilde izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim.
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Sp!deR 3 ay
Recently Added sekmesinin acil düzeltilmesi lazım neredeyse 1 ay olacak. [8\|]
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BlackLead 3 ay Sp!deR
buradan takip edin
netflix.com/...
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Kennnn 3 ay
"Kingdom"
Kore yapımı politik tarihi zombi ya da benzeri birşey dizisi. Kore yapımı diye görmezlikten gelirseniz çok şey kaçırırsınız izleyin izlettirin. Mükemmel değil ama genel olarak oldukça kaliteli. Umarım batırmazlar da birkaç sezon böyle devam ettirmeyi başarırılar.
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Andy Selva 3 ay
Yeni mi eklendi bilmiyorum ama ben yeni denk geldim, Ayla ve Aile Arasında filmleri de şuan mevcut Netflix’te.
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BlackLead 3 ay Andy Selva
evet bu ay geldi.
ayla,aile arasında, sen benim herşeyimsin bir de bir tane daha türk filmi eklenmişti.
umarım devam eder.
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Turin Turambar. 3 ay
Ooo prison break eklenmiş hiç izlemedik hadi hemen izleyelim
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maicole 3 ay
Aynen izlediklerim diye bir liste olması lazım kesinlikle, böyle bir şeyi eklemek zor olmasa gerek, umarım kısa sürede eklerler.
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_PoSEİDoN_ 3 ay
Bizim milleti mutlu etmek imkansız vallaha. Her birşeye b.k atmakta üstümüze yok.
Gelmiş biride kitapla ilgili konunun altına mesaj atmış, kitap bölümü var git oraya bak arkadaş bunu buraya yazmak neyin mantığı Allah aşkına ya.
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Rodin 3 ay
Netflix'e gelmesi gereken özellikler:
-Netflix'i olan üyeler ile aynı anda dizi/film izleme olanağı veya aile üyeleri ile de olur.
-İzlediklerini işaretleyebilmen hatta izlediklerim diye bir kısım olması ve onları tekrar karşına çıkarmaması.
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BlackLead 3 ay Rodin
aslında netflix en çok hit yapan dizilerinden bazılarını böyle haftalık olarak falan yeni bölümle canlı yayın ile sunsa aşırı hit yapar ama yayın politikalarına ters herhalde.
bir tane netflix canlı yayın kanalı olacak böyle hit dizilerin yeni bölümleri ve bazı filmler ilk kez orada yayınlanacak, herkes canlı izleyecek falan insanlar çok daha rağbet gösterir.
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player2974 3 ay
Yıl olmuş 2019 hala korsan yasal muhabbeti var. Arkadaş insanları para verdiği hizmet için elestirmeyin artık
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kyokari12 3 ay
Prison Break 4. sezon TR Dublajlı olarak yüklenir mi acaba?
Yüklenirse ilk 3 sezondaki dublajın aynısı mı olur?
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