Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix içeriklerinin yarısını orijinal dizi ve filmler oluşturacak

Son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, bir kaç yıl içinde sunduğu içeriklerinin yüzde 50'sini orijinal dizi ve filmlerin oluşturmasını planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
35
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük online içerik sağlayıcıları arasında yer alan Netflix, son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapıyor. İlk orijinal dizisini 2013 yılında yayınlayan Netflix, o günden bu yana orijinal içerik sayısını hızla arttırdı ve kendi dizilerinin yanı sıra, kendi filmlerini de çekmeye başladı. Orijinal içerik alanındaki bu başarısı ile Amazon, Hulu ve Crackle gibi dijital platformların bu alana yönelmesine öncülük eden Netflix, 2015 yılında toplam 450 saatlik orijinal içerik yayınladı.
İlk orijinal içeriğini 3 yıl önce yayınlayan bir platformun 3 yıl gibi kısa bir sürede 450 saatlik orijinal içeriğe ulaşması büyük bir başarı olsa da, Netflix'in gelecek planları bu başarıyı bile gölgede bırakacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde bir konferansta konuşan Netflix CFO'su David Wells, birkaç yıl içerisinde sundukları içeriklerin yüzde 50'sini orijinal dizi ve filmlerin oluşturacağını açıkladı.
2016 yılında 600 saatlik orijinal içerik sunmayı planlayan Netflix, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı arttırmaya devam edecek ve hedefine ulaşırsa, kullanıcılarına her hafta yeni bir orijinal yapım sunacak. Elbette Netflix'in hazırlayacağı tüm yapımlar House of Cards, Narcos veya Stranger Things kadar büyük yapımlar olmak zorunda değil. Netflix bu tür dev projelerin yanı sıra Fuller House veya The Ranch gibi, düşük maliyetli olmasına rağmen geniş kitlelere hitap eden diziler de sunuyor.
Bu duruma dikkat çeken Netflix CFO'su, her projelerinin hit yapımlar olması gerekmediğini ve düşük bütçelerine karşılık mütevazı başarılar elde eden içeriklerinin de olabileceğini söyledi.
Netflix'in yakın gelecekte kullanıcılarının beğenisine sunacağı dizilerin başında; Marvel uyarlamaları olan The Defenders, Iron Fist, Luke Cage ve Punisher, David Fincher'ın yapımcılığını üstlendiği polisiye dizisi Mindhunter ve bilim-kurgu dizileri Altered Carbon ve Lost in Space geliyor.
Netflix'in yapım aşamasındaki orijinal filmleri arasında ise; Death Note, Okja, Bright ve War Machine gibi heyecan verici yapımlar dikkat çekiyor.

http://variety.com/2016/digital/news/netflix-50-percent-content-original-programming-cfo-1201865902/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
narcos gibi bir dizisi var, bence o bile yeterli
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ron Swanson 3 yıl
Beyler bazıları kota falan demiş, hemen denediğim bişeyi söyleyeyim. Benim 8mb hızım var ve sabit hiç düşmüyor. Bu da ortalama 850kb/s gibi bir indirme hızı sağlıyor. 500kb/s ile torrent çekerken Netflix'te dizi izlemeye çalıştım. Ilk 1-2dk görüntü kalitesi vasat olsa da (herhalde o sürede de hıza göre ayar yapıyor) 2.dknın sonunda Hd kaliteye dönüyor. Yani akk'nin sorun olacağını sanmam. Şuandaki tek sorun bana göre US içeriğine sahip olamamasına rağmen fiyatın US ile aynı olması. O fiyata da ayar çeker veya içeriği de US seviyesine getirirlerse bir problem kalmayacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvari25 3 yıl Ron Swanson
Ron Swanson

Beyler bazıları kota falan demiş, hemen denediğim bişeyi söyleyeyim. Benim 8mb hızım var ve sabit hiç düşmüyor. Bu da ortalama 850kb/s gibi bir indirme hızı sağlıyor. 500kb/s ile torrent çekerken Netflix'te dizi izlemeye çalıştım. Ilk 1-2dk görüntü kalitesi vasat olsa da (herhalde o sürede de hıza göre ayar yapıyor) 2.dknın sonunda Hd kaliteye dönüyor. Yani akk'nin sorun olacağını sanmam. Şuandaki tek sorun bana göre US içeriğine sahip olamamasına rağmen fiyatın US ile aynı olması. O fiyata da ayar çeker veya içeriği de US seviyesine getirirlerse bir problem kalmayacaktır.

Fiyatlara ayarlama geldi. 15.99 liradan başlıyor aylık üyelik
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Narcos ve House of Cards gibi dizileri döneme damga vurmuş dizilerdir. Netflix güzel içerikler sunuyor gerçekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
errorman_cem 3 yıl
Kullanan yok heralde metflixi Türkiye ye gelmeden önce daha çok kullanıyordu sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
Tüm eski ve yeni dizilere gecikmeden aynı anda Türkçe desteği getirsin alalım arkadaş şu haliyle işimiz olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MessiTugi 3 yıl
... varsa izlenir denildiğinde benim için ilk sırada HBO varsa ikinci sırada Netflix var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1WAUXHALL 3 yıl
"Türkçe altyazı, Türkçe dil desteği" diye ağlayanlara gerçekten acıyorum! oturup 1-2 kelime İngilizce öğrenip oyuncuların gerçek ses tonlarıyla izlemek varken dublaj ya da alt yazarın keyfine göre çevirdiği alt yazıyla izlemeyi tercih ediyorsunuz. İngilizce hayatınızın her alanında lazım olacak öğrenmeye mecbursunuz ortak ulusal bir dildir İngilizce! Şimdi bunun üzerinden bile milliyetçilik yapacak hasta ruhlu insanlar musallat olacak bana ama baştan söylüyorum size anlamadığınız bir dilde... "I don't care idiots."
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
charsaf21 3 yıl 1WAUXHALL
thedukeof
"Türkçe altyazı, Türkçe dil desteği" diye ağlayanlara gerçekten acıyorum! oturup 1-2 kelime İngilizce öğrenip oyuncuların gerçek ses tonlarıyla izlemek varken dublaj ya da alt yazarın keyfine göre çevirdiği alt yazıyla izlemeyi tercih ediyorsunuz. İngilizce hayatınızın her alanında lazım olacak öğrenmeye mecbursunuz ortak ulusal bir dildir İngilizce! Şimdi bunun üzerinden bile milliyetçilik yapacak hasta ruhlu insanlar musallat olacak bana ama baştan söylüyorum size anlamadığınız bir dilde... "I don't care idiots."

Senin gibiler yüzünden ing ulusal oldu...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 3 yıl 1WAUXHALL
thedukeof

"Türkçe altyazı, Türkçe dil desteği" diye ağlayanlara gerçekten acıyorum! oturup 1-2 kelime İngilizce öğrenip oyuncuların gerçek ses tonlarıyla izlemek varken dublaj ya da alt yazarın keyfine göre çevirdiği alt yazıyla izlemeyi tercih ediyorsunuz. İngilizce hayatınızın her alanında lazım olacak öğrenmeye mecbursunuz ortak ulusal bir dildir İngilizce! Şimdi bunun üzerinden bile milliyetçilik yapacak hasta ruhlu insanlar musallat olacak bana ama baştan söylüyorum size anlamadığınız bir dilde... "I don't care idiots."


Yalnız daha kendi dilini öğrenmekten aciz bir toplumun İngilizce öğrenmesini bekliyorsun. Öte yandan İngilizce gibi bir dille karşılaştırıldığında kendi dilimize dil bile demek gelmiyor içimden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrihak 3 yıl
Bu fiyatlar ve akk ile Türkiye'de ilerlemesi bence çok zor!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut716 3 yıl emrihak
Orijinalden alinti: emrihak

Bu fiyatlar ve akk ile Türkiye'de ilerlemesi bence çok zor!

torrent + android box
başka hiçbir maliyete gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asosyal adam 3 yıl
Adamlar bu kadar kısa zamanda 'netflix varsa izlenir' dedirtmeyi başardı benim için. Böyle kaliteli içerikler üretmeye devam ederler umarım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YveJhin 3 yıl
1.Akk sorunu ortadan kalkacak.
2.Dolar to TL demek yerine adam akilli fiyatlandirma yapilmali.

16 liraya paket satiyor hd degil.
Hd paketi 28 liraya satiyor.

Komik dogrusu.

Ama ilk oncelik Akk o kalkmadan yada adam gibi bir duzenleme gelmeden ilerlemeleri zor.
En azindan sevindirici olan ise bu tarz icerik saglayicilarin artmasi ile Btk uzerindeki baski artabilir.


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl YveJhin
YveJhin

1.Akk sorunu ortadan kalkacak.
2.Dolar to TL demek yerine adam akilli fiyatlandirma yapilmali.

16 liraya paket satiyor hd degil.
Hd paketi 28 liraya satiyor.

Komik dogrusu.

Ama ilk oncelik Akk o kalkmadan yada adam gibi bir duzenleme gelmeden ilerlemeleri zor.
En azindan sevindirici olan ise bu tarz icerik saglayicilarin artmasi ile Btk uzerindeki baski artabilir.




digiturk,dsmart gibi yayınlarda standart paketlere film/dizi paketi ekleme bedeli ortalama 25tl.dolayısıyla bunun da cazibiyet açısından 20tl civarı olması bence daha mantıklı.

öte yandan bize özel AKK uygulaması bu tip kaliteli yayınların önündeki en büyük engel.1080p(FHD) yayında saat başına 3GB kullanıyor.haftada 5 saat izlense ayda 60GB kota tek başına netflix kullanır.bunun dışında günlük internet kullanmak için AKK kalmıyor.en az 80-100GB AKK lazım bunu alan birine.ya da AKK hızı 3 değil 5-6mbps olmalıki hız düşse bile 720p(HD) yayın izlenebilsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 3 yıl
Hayırlı olsun Türkçe dublaj ve altyazı dahil ülkemize giriş yaptılar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LuqueTr 3 yıl michael01
michael01

Hayırlı olsun Türkçe dublaj ve altyazı dahil ülkemize giriş yaptılar.

Merhaba hocam tüm dizi ve filmlerde türkçe altyazı geldimi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5466 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
netflix, orijinal içerik ve
6 etiket daha dijital platformlar sinema diziler Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dünyanın en küçük jeti: FLS Microjet 3 yıl General Mobile GM5 Plus için Android 7.0 yayınlandı 3 yıl Cep telefonlarında taksite yeni düzenleme geliyor 3 yıl Yeni Yoga bilgisayarlarda Linux kurulum sorunu 3 yıl Çalışmalar tamamlandı: Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor 3 yıl 500 milyon Yahoo hesabı çalındı 3 yıl BlackBerry akıllı telefon bölümünü kapatıyor 3 yıl Sandisk 1TB SD kart mercek altında "Tüm arşivinizi tek bir SD karta sığdırın" 3 yıl Google'dan kişiye özel seyahat asistanı: Google Trips 3 yıl DAC entegreli ilk Lightning kulaklık duyuruldu 3 yıl HDR teknolojisine sahip yeni LG OLED TV serisi Türkiye’de 3 yıl Sitenizi optimize etmek için en iyi 10 ücretsiz platform 3 yıl Türkçe FIFA 17’yi ilk kez Xbox One S ve Xbox One sahipleri oynayacak! 3 yıl Araçların yazılım güvenliğini ARM Cortex-R52 sağlayacak 3 yıl Yeni Galaxy Note 7’leri eski cihazlardan nasıl ayırt edebilirsiniz? 3 yıl Netflix, Türkçe içeriklerle, Türkçe olarak hizmet vermeye başladı 3 yıl Tinder, Spotify ortaklığıyla artık kulaklara da hitap edecek 3 yıl Sony FDR-X3000R ve HDR-AS300R aksiyon kameraları duyuruldu 3 yıl Nokia 216: Microsoft’un son telefonu 3 yıl 4K uzmanı Panasonic Lumix GH5 gelecek yıl bizimle olacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix içeriklerinin yarısını orijinal dizi ve filmler oluşturacak Sonraki Çin'in 2011'de fırlattığı uzay laboratuvarı yakında Yeryüzü'ne çarpacak 3 yıl Razer Ripsaw inceleme "Oyunlarınızı 1080P 60FPS kayıt edin" 3 yıl Türk mühendislerden yerli üretim Transformers: Karşınızda Letrons 3 yıl Apple, McLaren’i satın almaya hazırlanıyor [Güncellendi] 3 yıl Roaming ücretleri Haziran 2017’de kalkıyor 3 yıl Yenilenebilir enerjiye 5 milyon liralık ARGE desteği 3 yıl LeEco Le Pro 3 resmi: Snapdragon 821, 6GB RAM, 4070 mAh batarya 3 yıl Tesla Model S’te önemli güvenlik açığı tespit edildi 3 yıl Nike'ın otomatik bağcıklı spor ayakkabısı HyperAdapt satışa çıkıyor 3 yıl Google Allo uygulaması indirmeye sunuldu 3 yıl WhatsApp sohbetlerine kişi etiketleme özelliği geldi 3 yıl BTK'ya AKK (Adil Kullanım Kotası) konusunda görüşümü ilettim sıra sizde 3 yıl Samsung 960 SSD: Dünyanın en hızlısı ile tanışın 3 yıl GoPro Hero 5 Black ön inceleme videosu "Aksiyonun yeni yıldızı" 3 yıl Google Pixel telefonları görüntülendi 3 yıl SanDisk’ten dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartı 3 yıl macOS Sierra işletim sistemi indirmeye sunuldu 3 yıl Bilim kurgu filmi Passengers'ın ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Fujifilm GFX 50S, büyük sensörü ile dikkat çekiyor 3 yıl iPhone 7 serisi için kapasitif dokunuş zorunluluğu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim