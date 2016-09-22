Netflix içeriklerinin yarısını orijinal dizi ve filmler oluşturacak

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Dünyanın en büyük online içerik sağlayıcıları arasında yer alan Netflix, son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapıyor. İlk orijinal dizisini 2013 yılında yayınlayan Netflix, o günden bu yana orijinal içerik sayısını hızla arttırdı ve kendi dizilerinin yanı sıra, kendi filmlerini de çekmeye başladı. Orijinal içerik alanındaki bu başarısı ile Amazon, Hulu ve Crackle gibi dijital platformların bu alana yönelmesine öncülük eden Netflix, 2015 yılında toplam 450 saatlik orijinal içerik yayınladı.
İlk orijinal içeriğini 3 yıl önce yayınlayan bir platformun 3 yıl gibi kısa bir sürede 450 saatlik orijinal içeriğe ulaşması büyük bir başarı olsa da, Netflix'in gelecek planları bu başarıyı bile gölgede bırakacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde bir konferansta konuşan Netflix CFO'su David Wells, birkaç yıl içerisinde sundukları içeriklerin yüzde 50'sini orijinal dizi ve filmlerin oluşturacağını açıkladı.
2016 yılında 600 saatlik orijinal içerik sunmayı planlayan Netflix, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı arttırmaya devam edecek ve hedefine ulaşırsa, kullanıcılarına her hafta yeni bir orijinal yapım sunacak. Elbette Netflix'in hazırlayacağı tüm yapımlar House of Cards, Narcos veya Stranger Things kadar büyük yapımlar olmak zorunda değil. Netflix bu tür dev projelerin yanı sıra Fuller House veya The Ranch gibi, düşük maliyetli olmasına rağmen geniş kitlelere hitap eden diziler de sunuyor.
Bu duruma dikkat çeken Netflix CFO'su, her projelerinin hit yapımlar olması gerekmediğini ve düşük bütçelerine karşılık mütevazı başarılar elde eden içeriklerinin de olabileceğini söyledi.
Netflix'in yakın gelecekte kullanıcılarının beğenisine sunacağı dizilerin başında; Marvel uyarlamaları olan The Defenders, Iron Fist, Luke Cage ve Punisher, David Fincher'ın yapımcılığını üstlendiği polisiye dizisi Mindhunter ve bilim-kurgu dizileri Altered Carbon ve Lost in Space geliyor.
Netflix'in yapım aşamasındaki orijinal filmleri arasında ise; Death Note, Okja, Bright ve War Machine gibi heyecan verici yapımlar dikkat çekiyor.
http://variety.com/2016/digital/news/netflix-50-percent-content-original-programming-cfo-1201865902/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyatlara ayarlama geldi. 15.99 liradan başlıyor aylık üyelik
Senin gibiler yüzünden ing ulusal oldu...
Yalnız daha kendi dilini öğrenmekten aciz bir toplumun İngilizce öğrenmesini bekliyorsun. Öte yandan İngilizce gibi bir dille karşılaştırıldığında kendi dilimize dil bile demek gelmiyor içimden.
torrent + android box
başka hiçbir maliyete gerek yok
2.Dolar to TL demek yerine adam akilli fiyatlandirma yapilmali.
16 liraya paket satiyor hd degil.
Hd paketi 28 liraya satiyor.
Komik dogrusu.
Ama ilk oncelik Akk o kalkmadan yada adam gibi bir duzenleme gelmeden ilerlemeleri zor.
En azindan sevindirici olan ise bu tarz icerik saglayicilarin artmasi ile Btk uzerindeki baski artabilir.
digiturk,dsmart gibi yayınlarda standart paketlere film/dizi paketi ekleme bedeli ortalama 25tl.dolayısıyla bunun da cazibiyet açısından 20tl civarı olması bence daha mantıklı.
öte yandan bize özel AKK uygulaması bu tip kaliteli yayınların önündeki en büyük engel.1080p(FHD) yayında saat başına 3GB kullanıyor.haftada 5 saat izlense ayda 60GB kota tek başına netflix kullanır.bunun dışında günlük internet kullanmak için AKK kalmıyor.en az 80-100GB AKK lazım bunu alan birine.ya da AKK hızı 3 değil 5-6mbps olmalıki hız düşse bile 720p(HD) yayın izlenebilsin
Merhaba hocam tüm dizi ve filmlerde türkçe altyazı geldimi ?
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netflix, orijinal içerik ve