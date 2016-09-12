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Hulu ve Amazon'dan yeni bilim kurgu dizileri

Amazon ve Hulu, yeni bilim kurgu dizileri için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Hulu, Future Man'e ilk sezon için onay verirken, Amazon da Strange New Things dizisinin başrol oyuncusunu buldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde hızla yükselen ve kendi dijital platformuna sahip şirketler için öncelik haline gelen orijinal içerik alanına yönelen Amazon ve Hulu, orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam ediyorlar. Amazon ve Hulu'nun hazırladığı bu yeni diziler arasında oldukça ilgi çekici bilim kurgu projeleri de yer alıyor.
İlk olarak Hulu, bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni komedi dizisi Future Man'e 13 bölümlük ilk sezon için onayı verdi. Komedi ve bilim kurgu unsurlarını bir araya getiren Future Man, 2017 yılında yayınlanmaya başlanacak. Ünlü komedyen Seth Rogen ve birçok filmde birlikte çalıştığı Evan Goldberg'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Future Man, sönük ve mutsuz bir hayat yaşayan bir hademenin bir anda dünyanın son umudu haline gelmesini anlatıyor. Gecelerini oyun oynarak geçiren bu hademe, gelecekten gelen bir grup tarafından insanlığın kurtarıcısı olarak belirlenince kendisini hiç beklemediği bir maceranın içinde buluyor.
Amazon'un hazırlık aşamasındaki yeni bilim kurgu dizisi Strange New Things ise çok daha ciddi bir konuya sahip. Ünlü yazar Michel Faber'in kült romanından uyarlanan Strange New Things, yeni bir koloninin kurulmasına yardımcı olması için uzaya gönderilen İngiliz bir papazın hikayesini anlatıyor. Bu yeni yolculuğunda eşinden ışık yılları uzağa giden papazın hikayesi, aynı zamanda bir aşk öyküsü olarak tanımlanıyor.
Bir süredir hazırlık aşamasında olan ve Amazon'dan pilot bölüm için onay alan Strange New Things, aradığı başrol oyuncusunu Game of Thrones'da buldu. Game of Thrones'ta Robb Stark'ı canlandıran genç oyuncu Richard Madden, Strange New Things'in başrolünü üstlenecek. Bridge of Spies'ın senaristi olan Matt Charman'ın kaleme aldığı Strange New Things'in yönetmenliğini Touch of Void ve The Last King of Scotland gibi filmlerin Oscar'lı yönetmeni Kevin Macdonald üstlenecek.

http://deadline.com/2016/09/richard-madden-star-in-strange-new-things-amazon-pilot-game-of-thrones-1201816204/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 3 yıl
şu Strange New Things dizisindeki kötü bir çoçuk vardı aynı tunahan'a benziyordu :D
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b0Ni 3 yıl
iyi bari yapsınlar da syfy'ye mahkum etmesinler bizi
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