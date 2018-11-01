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Falcon ve Winter Soldier aynı dizide buluşuyor

Yeni dijital platformu için orijinal diziler hazırlamaya devam eden Disney, Marvel dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Falcon ve Winter Soldier dizisi için hazırlıklara başlandı.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Önümüzdeki yıl kendi dijital platformunu açması beklenen Disney, şimdilik Disney Play olarak anılan bu platformda yayımlamak için orijinal dizi ve filmler hazırlıyor. Disney Play için hazırlanan orijinal dizilerin başında Marvel uyarlamaları geliyor.
Kısa süre önce gelen bilgiler, Marvel Studios'un Scarlet Witch ve Loki dizileri için hazırlıklara başladığını ortaya çıkarmıştı. Ayrıca Marvel sinematik evreninden başka karakterlerin de kendi dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkabileceği söylenmişti. Görünen o ki Marvel dizi çekmeyi planladığı bu karakterler arasında Falcon ve Winter Soldier da yer alıyor.
Variety'nin haberine göre Marvel Studios, Falcon ve Winter Soldier'ı bir araya getirecek yeni bir dizi için hazırlıklara başladı. Scarlet Witch ve Loki dizileri gibi Falcon/Winter Soldier dizisi de Disney'in dijital platformu için hazırlanıyor.
Disney Play için hazırlanan bu yeni Marvel dizileri, hem Netflix tarafından hazırlanan Marvel dizilerinden hem de Agents of S.H.I.E.L.D. ve Agent Carter gibi Marvel uyarlamalarından farklı olacak. Marvel Television tarafından değil, Kevin Feige'nin liderlik ettiği Marvel Studios tarafından hazırlanacak bu diziler, Marvel sinematik evreni ile doğrudan bağlantılı olacak.
Diğer Marvel dizilerinden çok daha büyük bütçeli bölümlere sahip olacağı söylenen dizilerde Marvel filmlerindeki rolleri ile tanınan isimler rollerini tekrarlayacak. Anthony Mackie (Falcon) ve Sebastian Stan (Winter Soldier) da bu yeni dizide Marvel sinematik evrenindeki rolleri ile geri dönecek.
Öte yandan Scarlet Witch dizisi hakkında da yeni bir detay ortaya çıktı. Marvel sinematik evreninin bir diğer önemli karakteri olan Vision'ın da bu dizide yer alacağı ve dizinin ana karakterlerinden biri olacağı söyleniyor. Hatta dizinin sadece Scarlet Witch dizisi değil Scarlet Witch ve Vision dizisi olabileceği gelen bilgiler arasında.
Yeni dijital platformu için dikkat çekici yapımlar hazırlamayı sürdüren Disney'in Marvel dizilerinin sayısını daha da arttırması bekleniyor. Hawkeye, Mantis ve Valkyrie gibi karakterler kendi dizisine kavuşabilecek Marvel kahramanlarının başında geliyor.

https://variety.com/2018/tv/news/falcon-winter-soldier-limited-series-marvel-1203015438/ Yorum Yaz
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cabriyo 6 ay
marvel dc evreninde abidik gubidik kahramanlardan geçilmiyor. fart-man falan kaldı geriye.
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canguler917 6 ay
winter soldier'ı yeni captain olarak beklerken adamı filmlerden düşürüp dizide oynatacaklar. russo kardeşler winter soldier'ı kendileri parlatıp kendileri bitirdi. adam bir de en iyi marvel filmine ismini veren başrol oyuncusuydu...
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redoracle 6 ay
Adamlarda o kadar çok karakter varken, hala popüler diye oynayan kişiler onların üzerinden birşeyler yapmaya devam ediyorlar.
X man dizisi,fantastic four,wolverine dizisi yapmak varken hala aynı karakterleri kullanmaya devam ediyorlar ısrarla.
Halbuki captain marvel'a kadar skrulları işleyen bir fantastic four dizisi yapsalar çok güzel birbirlerini tamamlarlardı.
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Vasto Lorde 6 ay redoracle
Dedigin filmlerin haklari disneyin elinde degil. Bence populer ve tutmus karakterlerin dizisi cikmali. Superhero veya bu sinifa yakin olmali. Bu dizisi cekilecek denen karakterler de super basrol karakterler degil fakat en azindan ana mevzuya dahiller, avengers filmlerinde gorduk biliyoruz. Agents of shield tutmadi pek, agent carter da tutmadi. Iron fist, luke cage falan nedir loki’nin yaninda?
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