Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yayın tarihi belli oldu

Teknoloji Editörü
Netflix'in uzun bir süre önce duyurduğu Türkiye'deki ilk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) geçtiğimiz ay ilk fragmanı yayınlanmıştı. Yapılan açıklamalara göre dizi 14 Aralık Cuma günü seyircisiyle buluşacak.
14 Aralık'ta yayınlanacak
Dizi, kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda kalan Hakan'ın sıradışı hikayesini konu alıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizide, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi oyuncular yer alıyor.
Hakan: Muhafız ismiyle gösterime girecek olan dizinin ilk sezonunun 10 bölüm, ikinci sezonunun ise 8 bölüm olması planlanmış. Bakalım uzun süredir merakla beklenen dizi seyirciden nasıl bir not alacak?
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Haaa bizim kanald de starda olsa maalesef düşük zeka seviyesine hitap edecek dandik bir komedi ya da aşırı makyajlı genç bayanlardan prim yapacak dandik bir drama ortaya çıkardı.
İnşallah bu dizi tutarda diğer kanallara da üst seviye birşeyler yapma konusunda öncü olur.
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