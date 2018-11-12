Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yayın tarihi belli oldu

Netflix'in uzun bir süre önce duyurduğu Türkiye'deki ilk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) geçtiğimiz ay ilk fragmanı yayınlanmıştı. Yapılan açıklamalara göre dizi 14 Aralık Cuma günü seyircisiyle buluşacak.

14 Aralık'ta yayınlanacak

Dizi, kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda kalan Hakan'ın sıradışı hikayesini konu alıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizide, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi oyuncular yer alıyor.

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Hakan: Muhafız ismiyle gösterime girecek olan dizinin ilk sezonunun, ikinci sezonunun iseolması planlanmış. Bakalım uzun süredir merakla beklenen dizi seyirciden nasıl bir not alacak?