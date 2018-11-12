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Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yayın tarihi belli oldu

Başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ve uzun bir süredir merakla beklenen Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) yayın tarihi belli oldu.
6 ay
12,1b
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29
Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Netflix'in uzun bir süre önce duyurduğu Türkiye'deki ilk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) geçtiğimiz ay ilk fragmanı yayınlanmıştı. Yapılan açıklamalara göre dizi 14 Aralık Cuma günü seyircisiyle buluşacak.

14 Aralık'ta yayınlanacak

Dizi, kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda kalan Hakan'ın sıradışı hikayesini konu alıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizide, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi oyuncular yer alıyor.

Hakan: Muhafız ismiyle gösterime girecek olan dizinin ilk sezonunun 10 bölüm, ikinci sezonunun ise 8 bölüm olması planlanmış. Bakalım uzun süredir merakla beklenen dizi seyirciden nasıl bir not alacak?

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Kayrabey 6 ay en beğenilen
Yengesine sarkmıyorsa tutmaz abi bu dizi...
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Tlg3 6 ay
Niye bu kadar negatif yorum var anlamadm uluslararasi unlu bi platformda milli dizimiz cikiyor anlamiyorum insanlari niye kotuluyosunuz baska ulkenin dizisi olsa daha cikmadan ove ove bitiremezsiniz yazik
Niye bu kadar negatif yorum var anlamadm uluslararasi unlu bi platformda milli dizimiz cikiyor anlamiyorum insanlari niye kotuluyosunuz baska ulkenin dizisi ol...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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profecco 6 ay
Netflix'in en beğenilmeyen yapımı olarak rekor kırabilir!
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conqerant 6 ay
netflix yapımlarındaki müstehcenlik ve sapıklık (çarpıklıklar) dikkatinizi çekiyor mu?
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Shrimp6 6 ay conqerant
Ne gibi?Müslüman bir ülke olmamıza ragmen bizde bile yıllarca kardeşinin,amcasının karısına aşık olan adamlar, yeğeniyle, eniştesiyle birlikte olan kadınlar izletilmedi mi?Senaryoya uygunsa,sırf "bu da olsun yaa" kafasında olan saçma ilişkiler olmadıkça izleyiciler için bir sorun olmamalı bence.
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KOEMAN32 6 ay
Konu cok yanlis ya. Süper kahraman bu siralar hype diye yaptilar. Ama dram filen olsa daha iyi yaparlardi.
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TraVeLL 6 ay
ilk dizimiz süper kahraman dizi mi olacak
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DH Misafiri 6 ay
söylentiyken hayaller Black Mirror du fıragmanı geldi klasik türk dizisi olduğu anlaşıldı :/
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mustafasc 6 ay
netflix yapımı olduğu için on numara beş yıldız bişiy olacak derim. Heycanla bekliyorum.
Haaa bizim kanald de starda olsa maalesef düşük zeka seviyesine hitap edecek dandik bir komedi ya da aşırı makyajlı genç bayanlardan prim yapacak dandik bir drama ortaya çıkardı.
İnşallah bu dizi tutarda diğer kanallara da üst seviye birşeyler yapma konusunda öncü olur.
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gurkanse 6 ay
bu ülkede bu tutmaz.çukur izleyen kitleden anlayacağınız üzere.böyle kaliteli yapımlara bu milletin bünyesi alışık değil.onlar daha çok çukur,içerde,aşk meşk dizileri,yegen yengesine kaysın dizileri izleniyor.
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Morichannnn 6 ay
İçimden bir ses bu dizinin kötü olacağını söylüyor.
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tuuruls 6 ay
Maşallah herkesler de dizi eleştirmeni olmuş :D
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dencedenceo 6 ay
Aga yayinlansin yayinlasin hos guzel de ulkemizden daha çok yabanci ulkelerde izlenecegi kesin galiba
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