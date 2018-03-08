Netflix mobil uygulamalarına video önizleme özelliği getireceğini duyurdu

Dünyanın en büyük ücretli video yayın platformu Netflix'ten kullanıcılarına iyi bir haber geldi. Şirketin ürün başkan yardımcısı Todd Yellin, bugün katıldığı basın toplantısında, Netflix'in mobil uygulamalarına video önizleme özelliğinin ekleneceğini duyurdu.

Bundan böyle Netflix aboneleri istedikleri içeriğin önizlemesini 30 saniye boyunca dikey bir şekilde izleyebilecekler. Bu özellik birkaç yıldır platformun masaüstü arayüzünde mevcuttu ve artık mobil kullanıcıların da hizmetine sunuldu. Yellin, bu mobil video önizlemelerinin Netflix video düzenleme ekibi tarafından hazırlanacağını ve yüzlerce içerik için mevcut duruma getirileceğini söyledi.

30 saniyelik video önizlemeleri dikey olacak

Video önizlemeleri Instagram uygulamasının hikayeler bölümüne benzeyen yuvarlak simgelere entegre edilecek. Kullanıcılar bu simgelere dokunarak istedikleri videoların 30 saniyelik dikey önizlemesini izleyebilecekler. Önizlemeler arasında gezinti yapmak için ise yine Instagram'da olduğu gibi ekranı kaydırmaları yeterli olacak.

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Yellin, Netflix izlemelerinin sadece %20'sinin mobil cihazlardan gerçekleştiğini belirtirken, tüm abonelerin %50'sinden fazlasının her ay hizmete erişmek için cep telefonu veya tabletlerini kullandığını belirtti. Bunun da video önizleme özelliğinin mobil cihazlara gelmesinde rol oynadığını söyleyebiliriz. Son olarak yeni özelliğin Nisan ayında aktif duruma geleceğini belirtelim.

https://www.cnet.com/news/netflix-mobile-app-adds-video-preview-30-second-trailers-like-snapchat/