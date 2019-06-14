Netflix'te yayınlanacak Hızlı ve Öfkeli animasyon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

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The Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) film serisinin animasyon uyarlamasından ilk fragman yayınlandı. Teaser fragmanda iki arabanın kısa süreli mücadelesini görüyoruz.

Dreamworks TV yapımcılığındaki dizinin ismi Fast & Furious: Spy Racers olacak. Dizi, 2019’un sonuna doğru Netflix platformunda yayınlanacak. Dizinin yapımcılığını, film serisindeki Dom karakterini canlandıran Vin Diesel üstleniyor.

Dominic Torretto’nun kuzeni rolündeki Tony Toretto, dizinin başrol karakteri olacak. Tony’nin Dom’un izinden gidişini ve devlet için özel bir görevde çalışmasını izleyeceğiz. 27 saniye uzunluğundaki fragmandan görüldüğü kadarıyla Netflix’in Love, Death & Robots dizisinde kullanılan çizimlere benzer çizimler kullanılıyor.

Seriye gösterilen ilgiden daha fazla yararlanmak isteyen Universal, ana seriye ek olarak Hobbs & Shaw isminde spin-off film çekti. Hobbs & Shaw, 2 Ağustos 2019'da vizyona girecek. Ana seriye göre daha eğlenceli ve daha çılgın olacak. Fast & Furious: Spy Racers animasyon serisi ise 2019’un sonlarına doğru yayınlanacak.