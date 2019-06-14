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Netflix'te yayınlanacak Hızlı ve Öfkeli animasyon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Hızlı ve Öfkeli serisinin animasyon filminin teaser fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Vin Diesel'in üstlendiği Fast & Furious: Spy Racers, 2019 sonuna doğru Netflix'te yayınlanacak.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix'te yayınlanacak Hızlı ve Öfkeli animasyon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
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The Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) film serisinin animasyon uyarlamasından ilk fragman yayınlandı. Teaser fragmanda iki arabanın kısa süreli mücadelesini görüyoruz.

Dreamworks TV yapımcılığındaki dizinin ismi Fast & Furious: Spy Racers olacak. Dizi, 2019’un sonuna doğru Netflix platformunda yayınlanacak. Dizinin yapımcılığını, film serisindeki Dom karakterini canlandıran Vin Diesel üstleniyor.

Dominic Torretto’nun kuzeni rolündeki Tony Toretto, dizinin başrol karakteri olacak. Tony’nin Dom’un izinden gidişini ve devlet için özel bir görevde çalışmasını izleyeceğiz. 27 saniye uzunluğundaki fragmandan görüldüğü kadarıyla Netflix’in Love, Death & Robots dizisinde kullanılan çizimlere benzer çizimler kullanılıyor.

Seriye gösterilen ilgiden daha fazla yararlanmak isteyen Universal, ana seriye ek olarak Hobbs & Shaw isminde spin-off film çekti. Hobbs & Shaw, 2 Ağustos 2019'da vizyona girecek. Ana seriye göre daha eğlenceli ve daha çılgın olacak. Fast & Furious: Spy Racers animasyon serisi ise 2019’un sonlarına doğru yayınlanacak.


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matador_mirkhan 6 gün en beğenilen
İlk filmi zamanında izlerken işlerin buralara kadar geleceği aklıma gelmezdi...
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DH Misafiri 3 gün
Blur gibi olmuş
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TheLastNinja 3 gün
Midnight Club 2 oyununda geçen mekanla aynı sanki, Los Angeles 'ta geçiyordu galiba, gerçek mekanlardan esinleniyorlar gibi.
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gurkanse 5 gün
ilk filmde modifiyeli araçlar ve kapışmalarından buralara kadar saçmalayacaklarını bilseydim hiç izlemezdim.bazen saygı duyup bitirmek en iyisi, sırf para kazanmak için güzelim seriyi maffetmek yerine.
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Requizm 5 gün
Hızlı ve Öfkeli = müzik + araba + güzel kalçalı kadınlar + aksiyon
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Virtual Reality 5 gün
Filmlerin her karesine CGI soktukları yetmiyormuş gibi tamamen CGI dan oluşan yapımlar üretmeye başladılar. İnsanlar CGI yüzünden sinemadan soğudu. Şimdi de dizilerden soğuyacaklar. Süper kahraman filmleri dışında asla CGI kullanılmamalı. CGI kullanılan her film çoluk çocuk filmiymiş gibi geliyor. Belli bir yaşın üzerindeki kitle her karede gerçekliği arıyor ve CGI da aradığını bulamıyor.
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SEO-Uzmanı 5 gün
yaw sırf google algoritması NETFLiX reklamı göstersin diye de
devamlı NETFLiX NETFLiX NETFLiX haberleri yapılmaz ki !
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matador_mirkhan 6 gün en beğenilen
İlk filmi zamanında izlerken işlerin buralara kadar geleceği aklıma gelmezdi...
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