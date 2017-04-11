Netflix ve Amazon bu yıl video içeriğe 10 milyar dolar harcayacak

Son yıllarda yayınladıkları orijinal dizi ve filmlerle büyük başarı yakalayan Netflix ve Amazon gibi dijital platformlar, bu alana önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Online TV kavramının ortaya çıkmasının ardından HBO gibi paralı kanallar ile yarışmaya başlayan Netflix ve Amazon, orijinal içeriklere yaptıklara harcamalarda da bu kanallara yaklaştı.

Orijinal dizi ve filmlere her yıl daha fazla harcama yapan Netflix, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla 2017'de video içeriğe 6 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu. Bu rakam HBO veya Showtime gibi paralı televizyon kanalları için bile oldukça yüksek bir rakam. Öyle ki 2017'de video içeriğe Netflix'ten fazla harcama yapacak tek kanalın, 7 milyardan fazla harcayan ESPN olması bekleniyor.

Bu arada Amazon da video alanına yaptığı yatırımları arttırmayı sürdüyor. JPMorgan analistlerine göre Amazon, 2017 yılında video alanına 4.5 milyar dolar harcayacak. The Man in the High Castle, The Grand Tour ve Goliath gibi orijinal dizileri ile büyük başarı yakalayan Amazon, bu harcamalar ile bu alandaki etkinliğini daha da arttırmayı amaçlıyor.

İkisi bir araya geldiğinde Netflix ve Amazon'un bu yıl video alanına yapacağı toplam yatırım 10 milyar doları geçiyor. Bu da dijital platformların orijinal içerik alanında ne kadar hızlı yükseldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

http://www.businessinsider.com/netflix-vs-amazon-prime-video-content-spend-estimate-chart-2017-4