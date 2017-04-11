Netflix ve Amazon bu yıl video içeriğe 10 milyar dolar harcayacak

Haber Editörü
Son yıllarda yayınladıkları orijinal dizi ve filmlerle büyük başarı yakalayan Netflix ve Amazon gibi dijital platformlar, bu alana önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Online TV kavramının ortaya çıkmasının ardından HBO gibi paralı kanallar ile yarışmaya başlayan Netflix ve Amazon, orijinal içeriklere yaptıklara harcamalarda da bu kanallara yaklaştı.
Orijinal dizi ve filmlere her yıl daha fazla harcama yapan Netflix, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla 2017'de video içeriğe 6 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu. Bu rakam HBO veya Showtime gibi paralı televizyon kanalları için bile oldukça yüksek bir rakam. Öyle ki 2017'de video içeriğe Netflix'ten fazla harcama yapacak tek kanalın, 7 milyardan fazla harcayan ESPN olması bekleniyor.
Bu arada Amazon da video alanına yaptığı yatırımları arttırmayı sürdüyor. JPMorgan analistlerine göre Amazon, 2017 yılında video alanına 4.5 milyar dolar harcayacak. The Man in the High Castle, The Grand Tour ve Goliath gibi orijinal dizileri ile büyük başarı yakalayan Amazon, bu harcamalar ile bu alandaki etkinliğini daha da arttırmayı amaçlıyor.
İkisi bir araya geldiğinde Netflix ve Amazon'un bu yıl video alanına yapacağı toplam yatırım 10 milyar doları geçiyor. Bu da dijital platformların orijinal içerik alanında ne kadar hızlı yükseldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
http://www.businessinsider.com/netflix-vs-amazon-prime-video-content-spend-estimate-chart-2017-4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
The Crown
Bloodline
OITNB
Narcos
Sense8
Black Mirror
The Get Down
Stranger Things
Arrested Development
Daredevil vs.
BoJack Horseman
Making a Murderer
Marco Polo
Master of None vsvs
Hakikaten birkaç taneymiş. Ki original içerik denmiş. Bunların arasında filmler, stund-up'lar, belgeseller de yer alıyor. Geçen sene 5 harcamışlar. Devam eden diziler var ve üstüne birkaç dizi vs daha yapacaklar bence gayet normal fiyatı.
Hani
Bana hani bana
Katılıyorum bir de HBO ile kıyaslıyorlar gülüyorum
Bir yerde okuduguma göre Marco Polo dizisini tipki game of thrones gibi farkli ülkelerde cekmisler fakat istenen izleyici sayisina ulasamamislar. Yanlis hatirlamiyorsam Netflix Marco Polo yüzünden 200 milyon$'dan fazla zarar etmis. (Yani düsünün bütün masraflardan elde edilen geliri düsürünce bile kalan 200 küsür milyon dolar) Bu sebepten ötürü dizinin 3. sezonuna onay vermediler, yazik oldu. Gercekten harika bi dizi bence, bi Vikings veya Game of Thrones (Tabi Marco Polo biraz Vikings gibi yasanan tarihsel gerceklere dayali, game of thrones gibi fantastik degil) tadi veriyor.
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