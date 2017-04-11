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Netflix ve Amazon bu yıl video içeriğe 10 milyar dolar harcayacak

Netflix ve Amazon orijinal içerik alanına dev yatırımlar yapmaya devam ediyor. İki şirketin bu yıl video alanında yapacağı toplam harcama 10 milyar doları geçecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yıllarda yayınladıkları orijinal dizi ve filmlerle büyük başarı yakalayan Netflix ve Amazon gibi dijital platformlar, bu alana önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Online TV kavramının ortaya çıkmasının ardından HBO gibi paralı kanallar ile yarışmaya başlayan Netflix ve Amazon, orijinal içeriklere yaptıklara harcamalarda da bu kanallara yaklaştı.
Orijinal dizi ve filmlere her yıl daha fazla harcama yapan Netflix, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla 2017'de video içeriğe 6 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu. Bu rakam HBO veya Showtime gibi paralı televizyon kanalları için bile oldukça yüksek bir rakam. Öyle ki 2017'de video içeriğe Netflix'ten fazla harcama yapacak tek kanalın, 7 milyardan fazla harcayan ESPN olması bekleniyor.
Bu arada Amazon da video alanına yaptığı yatırımları arttırmayı sürdüyor. JPMorgan analistlerine göre Amazon, 2017 yılında video alanına 4.5 milyar dolar harcayacak. The Man in the High Castle, The Grand Tour ve Goliath gibi orijinal dizileri ile büyük başarı yakalayan Amazon, bu harcamalar ile bu alandaki etkinliğini daha da arttırmayı amaçlıyor.
İkisi bir araya geldiğinde Netflix ve Amazon'un bu yıl video alanına yapacağı toplam yatırım 10 milyar doları geçiyor. Bu da dijital platformların orijinal içerik alanında ne kadar hızlı yükseldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

http://www.businessinsider.com/netflix-vs-amazon-prime-video-content-spend-estimate-chart-2017-4 Yorum Yaz
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Lionel Fusco 2 yıl en beğenilen
Netflix birkaç dizi dışında çok kaliteli işler yapmıyor, 6 milyar dolar nedir? Kara para mı aklanıyor acaba
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Infinitum Nihil 2 yıl
Bahsi geçen 10 milyar dolar hem orijinal hem de lisanslı içeriğe harcanacak para ama bu paranın büyük bölümü orijinal içeriğe gidiyor. Netflix'in şu anda yayınlayan veya yapım aşamasında olan 80'den fazla dizisi var. Üstelik bunların bazıları son derece pahalı produksüyonlar. The Get Down'ın bütçesi 120 milyon dolar. The Crown'ın 135 milyon dolar. Marco Polo'nun 90 milyon dolar. Sense8'in 108 milyon dolar. Bunlara bir de filmler, belgeseller, stand-up gösterileri, reality showlar eklenince orijinal içeriğe harcanan paranın bu kadar yüksek olması pek de şaşırtıcı değil.
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dwho 2 yıl Infinitum Nihil
Aynen hocam orjinal ve lisanslı içerikler için bayağı harcanıyor
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gun 2 yıl
Herkes yanlış anlamış sanırım grafikte orjinal ve lisanslı içerik diyor. Yani Netflix ve Amazon'daki tüm içerik için. İster gösterim hakkı alsın ister kendi üretsin portföyün genel harcaması.
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mahmut716 2 yıl
farketmez, biz hep kaçak izliyoruz zaten
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Aboyhasnoname1 2 yıl
Adamlar harıl harıl çalışıyor helal olsun Netflix'e kaliteli diziler çıkarıyorlar ancak filmlerinde aynı kalite yok şuan.
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Ron Swanson 2 yıl
House of Cards
The Crown
Bloodline
OITNB
Narcos
Sense8
Black Mirror
The Get Down
Stranger Things
Arrested Development
Daredevil vs.
BoJack Horseman
Making a Murderer
Marco Polo
Master of None vsvs
Hakikaten birkaç taneymiş. Ki original içerik denmiş. Bunların arasında filmler, stund-up'lar, belgeseller de yer alıyor. Geçen sene 5 harcamışlar. Devam eden diziler var ve üstüne birkaç dizi vs daha yapacaklar bence gayet normal fiyatı.
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Lionel Fusco 2 yıl Ron Swanson
Milyar dolar gişe yapan filmler için bile 200 milyondan fazla harcanmıyor, 15 tane dizi yazmışsınız, hepsine 50 harcanarak çekilse 750m dolar yapar, o kadar da bütçesi yoktur zaten hiçbirinin. Çektikleri filmler ve belgeseller çok kaliteli değiller. Hatta Will Smith, Bright isimli bir filmde oynayacak. Netflix'in en yüksek bütçeli yapımı olacak deniyordu. Onun bütçesi bile 90 m dolar.
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axaxa 2 yıl
Paralara bak :)
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nefendim 2 yıl

lawyer77
Paralara bak :)

Hani

Bana hani bana
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Lionel Fusco 2 yıl en beğenilen
Netflix birkaç dizi dışında çok kaliteli işler yapmıyor, 6 milyar dolar nedir? Kara para mı aklanıyor acaba
2 Yanıt Yanıtla +6
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Mr.Prestige 2 yıl Lionel Fusco
Lionel Fusco
Netflix birkaç dizi dışında çok kaliteli işler yapmıyor, 6 milyar dolar nedir? Kara para mı aklanıyor acaba


Katılıyorum bir de HBO ile kıyaslıyorlar gülüyorum
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Muguroz 2 yıl Lionel Fusco
Lionel Fusco

Netflix birkaç dizi dışında çok kaliteli işler yapmıyor, 6 milyar dolar nedir? Kara para mı aklanıyor acaba


Bir yerde okuduguma göre Marco Polo dizisini tipki game of thrones gibi farkli ülkelerde cekmisler fakat istenen izleyici sayisina ulasamamislar. Yanlis hatirlamiyorsam Netflix Marco Polo yüzünden 200 milyon$'dan fazla zarar etmis. (Yani düsünün bütün masraflardan elde edilen geliri düsürünce bile kalan 200 küsür milyon dolar) Bu sebepten ötürü dizinin 3. sezonuna onay vermediler, yazik oldu. Gercekten harika bi dizi bence, bi Vikings veya Game of Thrones (Tabi Marco Polo biraz Vikings gibi yasanan tarihsel gerceklere dayali, game of thrones gibi fantastik degil) tadi veriyor.
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mehmedaltair 2 yıl
Milyar dolar gişe getiren filmlerin bile bütçesi 200-250 milyon dolarken bunun gibi 25 tane (iki firma için 5'er milyar dolar diye düşündüm) film bütçesiyle ne çekiyor bu adamlar???
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