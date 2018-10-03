Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor

Teknoloji Editörü
Kullanıcıların sabit bir aylık ödemeyle abone oldukları ve istedikleri içerikleri izleyebilmelerini sağlayan gerçek zamanlı veri akışı hizmetleri korsanlığı az da olsa önlemeyi başarmıştı. Ancak Netflix'in öncülüğünü yaptığı bu abonelik sistemine dayalı hizmetlerin çoğalması kullanıcıların tekrar korsana dönüş yapmasına yol açıyor.
İçerik çeşitliliği korsanı getiriyor
Sandvine şirketinin raporuna göre korsan izleme oranları tekrar yükselmeye başladı. Bu da çok fazla gerçek zamanlı akış hizmetinin piyasaya çıkmasıyla doğru orantılı. Zira kullanıcılar istedikleri dizi veya filmlerin farklı platformlarda yayınlanması nedeniyle hepsine para ödemek istemiyor ve tekrar korsana yönelmek zorunda kalıyor.Araştırmayı yapan ekipten Cam Cullen, kullanıcıların tek bir yayın platformuna üye olarak istedikleri programları bir arada bulamamasına vurgu yaparak: "Kullanıcıların, Game of Thrones için HBO, House of Cards için Netflix, The Handmaid's Tale için Hulu veya Jack Ryan için Amazon Prime Video'ya üye olmaları gerekiyor. Dolayısıyla da tüm bu içeriklere erişmek bir tüketici için çok pahalıya mal olacağından dolayı, abone olmadıkları platformlardaki yayınları korsan izliyorlar." ifadelerini kullandı.
https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2018-phenomena-report.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Netflix, Hulu, Amazon Prime, Facebook derken şimdi Disney ve Apple'de bu işe giriyor hepsine nasıl abone olacağız?
Bir adam mesai sarf etmiş para sarf etmiş ve gelir elde etmek istemiş ve bir film üretmiş bunu para verip satın almak yerine illegal bir şekilde korsan olarak indirmek günahtır. Kul hakkına girmektir.