Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor

Kullanıcıların sabit bir aylık ödemeyle abone oldukları ve istedikleri içerikleri izleyebilmelerini sağlayan gerçek zamanlı veri akışı hizmetleri korsanlığı az da olsa önlemeyi başarmıştı. Ancak Netflix'in öncülüğünü yaptığı bu abonelik sistemine dayalı hizmetlerin çoğalması kullanıcıların tekrar korsana dönüş yapmasına yol açıyor.

İçerik çeşitliliği korsanı getiriyor

Sandvine şirketinin raporuna göre korsan izleme oranları tekrar yükselmeye başladı. Bu da çok fazla gerçek zamanlı akış hizmetinin piyasaya çıkmasıyla doğru orantılı. Zira kullanıcılar istedikleri dizi veya filmlerin farklı platformlarda yayınlanması nedeniyle hepsine para ödemek istemiyor ve tekrar korsana yönelmek zorunda kalıyor.

https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2018-phenomena-report.pdf

Araştırmayı yapan ekipten Cam Cullen, kullanıcıların tek bir yayın platformuna üye olarak istedikleri programlarıvurgu yaparak: "Kullanıcıların, Game of Thrones için HBO, House of Cards için Netflix, The Handmaid's Tale için Hulu veya Jack Ryan için Amazon Prime Video'ya üye olmaları gerekiyor. Dolayısıyla da tüm bu içeriklere erişmek bir tüketici için çok pahalıya mal olacağından dolayı, abone olmadıkları platformlardaki yayınları korsan izliyorlar." ifadelerini kullandı.