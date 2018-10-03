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Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor

Yapılan bir araştırma, son birkaç yıldır revaçta olan ve Netflix'in başı çektiği gerçek zamanlı veri akışı hizmetlerinin korsan izleme oranlarını yükselttiğini ortaya koydu.
7 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor
Kullanıcıların sabit bir aylık ödemeyle abone oldukları ve istedikleri içerikleri izleyebilmelerini sağlayan gerçek zamanlı veri akışı hizmetleri korsanlığı az da olsa önlemeyi başarmıştı. Ancak Netflix'in öncülüğünü yaptığı bu abonelik sistemine dayalı hizmetlerin çoğalması kullanıcıların tekrar korsana dönüş yapmasına yol açıyor.

İçerik çeşitliliği korsanı getiriyor

Sandvine şirketinin raporuna göre korsan izleme oranları tekrar yükselmeye başladı. Bu da çok fazla gerçek zamanlı akış hizmetinin piyasaya çıkmasıyla doğru orantılı. Zira kullanıcılar istedikleri dizi veya filmlerin farklı platformlarda yayınlanması nedeniyle hepsine para ödemek istemiyor ve tekrar korsana yönelmek zorunda kalıyor.
Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor
Araştırmayı yapan ekipten Cam Cullen, kullanıcıların tek bir yayın platformuna üye olarak istedikleri programları bir arada bulamamasına vurgu yaparak: "Kullanıcıların, Game of Thrones için HBO, House of Cards için Netflix, The Handmaid's Tale için Hulu veya Jack Ryan için Amazon Prime Video'ya üye olmaları gerekiyor. Dolayısıyla da tüm bu içeriklere erişmek bir tüketici için çok pahalıya mal olacağından dolayı, abone olmadıkları platformlardaki yayınları korsan izliyorlar." ifadelerini kullandı.

https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2018-phenomena-report.pdf Yorum Yaz
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Azumi 7 ay en beğenilen
Netflix üyesiyim ama netflix'te olmayan dizileri illegal yollardan izliyorum.
Netflix, Hulu, Amazon Prime, Facebook derken şimdi Disney ve Apple'de bu işe giriyor hepsine nasıl abone olacağız?
Netflix üyesiyim ama netflix'te olmayan dizileri illegal yollardan izliyorum.Netflix, Hulu, Amazon Prime, Facebook derken şimdi Disney ve Apple'de bu işe gi...
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PeYLeR. 7 ay kartilkisi

Bir adam mesai sarf etmiş para sarf etmiş ve gelir elde etmek istemiş ve bir film üretmiş bunu para verip satın almak yerine illegal bir şekilde korsan olarak indirmek günahtır. Kul hakkına girmektir.
Bir adam mesai sarf etmiş para sarf etmiş ve gelir elde etmek istemiş ve bir film üretmiş bunu para verip satın almak yerine illegal bir şekilde korsan olar...
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gecem1903 5 ay
Bu problem değil ki. Zaten herkesin hepsine üye olmasına gerek yok. Birine aboneliğin yeterli, sisteme katkıdır. Diğerlerine korsandan takılabilirsin. Bende Digitürk play, blu tv, tv plus ve Netflix aboneliği var. Yinede izleyemediğin şeyler var. Bu illaki olacak. Sorun olarak adledilmemeli. Olabildiğince legal izlemeye çalışmak önemli.
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DH Misafiri 5 ay
evet bende netflix üyesiyim malesef türkiye de durum dahada vahim. Sadece shameless ve game of thrones için blutv ye para vermek istemiyorum. Kaçak izliyorum
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kartilkisi 7 ay
Arkadaşlar dini yönden düşününce korsanı izlemekle günahamı gireriz?...
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PeYLeR. 7 ay kartilkisi

Bir adam mesai sarf etmiş para sarf etmiş ve gelir elde etmek istemiş ve bir film üretmiş bunu para verip satın almak yerine illegal bir şekilde korsan olarak indirmek günahtır. Kul hakkına girmektir.
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darkaura 7 ay
soylede bir gercek var, korsan an ihtibariyle tum yayincilardan daha genis icerigi hic bir kisitlama yada bolgecilik olmadan hizli bir sekilde sunuyor. para verip uye oldugun yayinci sen farkli ulkedesin diye iceriklerine kisitlama yapiyor, farkli yayincilarda olan icerige zaten ulasamiyorsun. parali verilen hizmet bedavasindan daha kisitliysa korsan kacinilmaz sonuc olur.
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esmerbuyucu 7 ay
Hepsine aynı anda abone olma zorunluluğu mu var? Zaten sezonlar farklı zamanlarda oluyor.
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Pontus Euxinus 7 ay esmerbuyucu
Böyle bir şey yazacaktım.

İki ay birini kullan, sonra onu kapat diğerinde izleyeceğin dizi varsa ona geç. Birini tüketince diğerinde izlemek istediğin içerik varsa oradaki aboneliğini başlat. Taahhüt yok, serbestsin.
Bir de maalesef hiçbir platform size sınırsız içerik sunamaz. Yayın hakları farklı farklı kuruluşlarda oluyor. Çoğu şeyi bulabildiğimiz müzik akış hizmetleri gibi değil.
Bizim insanımız alışmış torrent'ten her şeyi korsan indirmeye, bir servise abone olunca istediği her şeyi izleyebileceğini sanıyor. Parayla dönüyor bu işler.
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nForcer 7 ay
Platformlar arası rekabetin elde bulundurulan telif haklarında farklılıklara neden olması yüzünden her platforma ayrı ayrı abonelik gerekiyor ve bunu yapmak da kullanıcıların cebini aşıyor. Sonuç: Korsana dönüş.
Aslında tek bir platform olacak ve bu platform da devlet destekli olacak. Çünkü tek platform olursa rekabet olmayacağı için bu rekabet ortamının neden olacağı telif farklılıklarının önüne geçilecek. Ne kadar içerik varsa hepsi bu platformda olacak ve kullanıcılar fazla para ödemekten kurtulacaklar. Devlet destekli olursa da var olan tek platformun kendi kafasına göre fiyat belirleyerek kullanıcıları haksız yere sömürmesi engellenmiş olacak.
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valek 7 ay
Bence azaltmıştır Netflix çok mantıklı ve yeterli bence.
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aycibin 7 ay
Sirf dizi de degil.film olarak da sinirsiz icerik istiyorum. Parayla ya da parasiz o içeriğe ulasacagim elbette.hicbiri babamin oglu degil.istiyorlarsa pesimde kosacaklar.
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Azumi 7 ay en beğenilen
Netflix üyesiyim ama netflix'te olmayan dizileri illegal yollardan izliyorum.
Netflix, Hulu, Amazon Prime, Facebook derken şimdi Disney ve Apple'de bu işe giriyor hepsine nasıl abone olacağız?
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