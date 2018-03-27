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Netflix yeni Formula 1 dizisini duyurdu

Belgesel dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, izleyicileri F1 yarışlarının perde arkasına götürecek yeni bir dizi için Formula 1 ile anlaştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal dizi ve filmleri ile büyük başarı yakalayan Netflix, genelde kurgusal içerikleri ile gündeme gelse de belgesel alanında da önemli işlere imza atıyor. Daha önce Making A Murderer, The Keepers ve Five Came Back gibi belgesel dizileri ile övgü toplayan Netflix, şimdi de izleyicileri Formula 1 dünyasının perde arkasına götürecek yeni bir belgesel dizisi için hazırlıklara başladı.
Netflix ve Formula 1, 2018 Formula 1 sezonu boyunca sürecek bir ortaklığa imza attı. Bu sezon boyunca Formula 1 yönetimine, takımlarına ve pilotlarına özel erişim imkanı sağlanan Netflix, Formula 1 dünyasının perde arkasına bakma şansı yakaladığı bu 1 yıllık süreci 10 bölümlük bir belgesel dizisine dönüştürecek. Netflix'in Formula 1 dizisini, Senna belgeseli ile büyük övgü toplayan James Gay Rees hazırlayacak.
Netflix yöneticisi Bela Bajaria, Formula 1 yönetimi ile imzaladıkları bu yeni anlaşmanın, en iyi belgesel dizileri çekmek için dünya çapında bir marka ile kurulmuş önemli bir ortaklık olduğunu söylerken; Formula 1 yöneticisi Sean Bratches da bu anlaşmayı Formula 1'i bir motor sporundan eğlence markasına dönüştürme yolunda atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.
Netflix'in duyurduğu bu yeni Formula 1 dizisi dijital platformlar arasındaki rekabette açılan yeni bir cephenin de habercisi. Dizi ve filmler konusunda sıkı bir rekabet içinde olan Netflix ve Amazon, şimdi de spor programlarında birbirlerine üstünlük sağlamak için yarışıyor.
Netflix geçtiğimiz günlerde yayınladığı First Team: Juventus belgeselinin ardından Formula 1 dizisini de duyurarak bu alanda iddialı olduğunu gösterse de, popüler motor şovu The Grand Tour'un haklarını alması Amazon'un şimdilik bu alanda bir adım önde olmasını sağlıyor.

http://deadline.com/2018/03/netflix-teams-with-formula-1-racing-for-new-series-1202352746/ Yorum Yaz
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neronidas 1 yıl
2013 yapımı Rush tarzında gerçek yaşam öyküsünden alıntı olursa tadından yenmez. Her araç tasarımı bir hikaye.
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farevel 1 yıl
İzlemem
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
The Grand Tour, Amazon'un tek avantajı sanki onun dışında içerik genişliği olarak çok zengin değiller.
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