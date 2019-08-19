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Netflix, yeni bir Resident Evil filmi üzerinde çalışıyor

Netflix, yeni Resident Evil filmi için hazırlıklara resmen başladı. Yeni filmin hikaye ve ton anlamında oyunlara sadık kalacağı belirtiliyor.
3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de yeni bir Resident Evil filmi için resmen düğmeye bastı. ScreenRant tarafından bugün yapılan habere göre yeni film Johannes Roberts tarafından yönetilecek. 47 Meters Down (2017), Forest of the Damned (2005), Storage 24 (2012) gibi filmleriyle bilinen Johannes Roberts'ın çok da parlak bir kariyere sahip olduğu söylenemez.

ScreenRant'e bazı açıklamalar yapan Roberts,"Şu anda aktif geliştirme sürecinde bulunuyoruz. Filmin inanılmaz korkutucu olacağını söyleyebilirim. Genel hikaye ve ton anlamında oyunlara benzeyecek ve seriyi köklerine geri döndürecek bir film yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "Amazon, 'Wheel of Time' dizi uyarlamasının oyuncu kadrosunu açıkladı"
Resident Evil serisinin film hakları Alman şirket Constantin Film'de bulunuyordu. Bu yılın başlarında Netflix'in Constantin Film ile anlaşmaya vardığı yönünde bazı haberler çıkmış ve iki şirketin bir Resident Evil dizisi üzerinde çalıştığı söylenmişti. Bugün yapılan açıklamalarda ise yeni projenin bir dizi olmadığı aksine bir reboot filmi olduğu anlaşıldı.

Milla Jovovich'in başrolünde yer aldığı Resident Evil filmleri bildiğiniz gibi serinin hayranları tarafından pek de beğenilmemişti. Ancak eleştirel anlamda olmasa da filmlerin gişede çok önemli işler başardığı söylenebilir. Stüdyonun çektiği altı film toplamda 1.2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmişti. Serinin ilk filmi 2002 yılında, final filmi ise 2017'de yayınlanmıştı.

Johannes Roberts tarafından hazırlanan yeni Resident Evil filmi için şu anda beklentiler çok da yüksek değil. Roberts'ın önceki filmleri ve Netflix'in orijinal filmlerindeki başarısızlığı maalesef Resident Evil hayranlarının yeni filme biraz kuşkuyla yaklaşmasına neden oluyor. Resident Evil reboot filminin yayın tarihi şu an için belli değil. 


https://screenrant.com/resident-evil-movie-in-development/ Yorum Yaz
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l4her0 1 sa.
leon ile albert sevişir meseleyi tatlıya bağlarlar. Bu meselede çözülmüş olur Netfilixte
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LeonardoDaVincii 1 sa.
14-20 yaş aralığındaki ergenleri sevindirir.
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KaleyDeskop 2 sa.
la case papelin 3 sezonu gibi yine içine ederler kesin. Adamlar 3 sezonu gay karakterler üzerine inşaa etmiş resmen. Amazon alacaktı ki görsen adamlar iyi ii çıkartıyor..
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MrKattchup 2 sa.
İzlediğim diziler zaten eskiden tv de yayınlanan diziler ki bir çoğu Tr’deki yayın hakları muhabbetine yayınlanmıyor bile, kendi dizi ve filmleri cidden kötü, ya film dizi çıkarmaya ara verip kaliteye yoğunlaşmalılar ya da yayın haklarını genişletmeliler yoksa rakipleri sahaya indiği zaman Netflix diye bir şey kalmayacak.
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MS4343 3 sa.
Netflix iyi bile dayanıyor...O kadar diziye, filme para mı dayanır?
Biraz içeriği azaltsalar, kalite de artar belki.
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Byperest 3 sa.
Bunun da anasını ağlatın. Şey yapın Milla ablamız yerine transseksüel bir siyahi Çinliyi oynatın. Yoksa izlemem.
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Güney Mestan 3 sa.
Şimdiden ağzım sulandi witcherla birlikte dadından yenmez
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