Netflix, yeni bir Resident Evil filmi üzerinde çalışıyor

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden, şimdi de yeni birfilmi için resmen düğmeye bastı. ScreenRant tarafından bugün yapılan habere göre yeni filmtarafından yönetilecek. 47 Meters Down (2017), Forest of the Damned (2005), Storage 24 (2012) gibi filmleriyle bilinen Johannes Roberts'ın çok da parlak bir kariyere sahip olduğu söylenemez.ScreenRant'e bazı açıklamalar yapan Roberts,"Şu anda aktif geliştirme sürecinde bulunuyoruz. Filmin inanılmaz korkutucu olacağını söyleyebilirim. Genel hikaye ve ton anlamında oyunlara benzeyecek ve seriyi köklerine geri döndürecek bir film yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Resident Evil serisinin film hakları Alman şirket Constantin Film'de bulunuyordu. Bu yılın başlarında Netflix'in Constantin Film ile anlaşmaya vardığı yönünde bazı haberler çıkmış ve iki şirketin bir Resident Evil dizisi üzerinde çalıştığı söylenmişti. Bugün yapılan açıklamalarda ise yeni projenin bir dizi olmadığı aksine bir reboot filmi olduğu anlaşıldı.Milla Jovovich'in başrolünde yer aldığı Resident Evil filmleri bildiğiniz gibi serinin hayranları tarafından pek de beğenilmemişti. Ancak eleştirel anlamda olmasa da filmlerin gişede çok önemli işler başardığı söylenebilir. Stüdyonun çektiği altı film toplamda 1.2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmişti. Serinin ilk filmi 2002 yılında, final filmi ise 2017'de yayınlanmıştı.Johannes Roberts tarafından hazırlanan yeni Resident Evil filmi için şu anda beklentiler çok da yüksek değil. Roberts'ın önceki filmleri ve Netflix'in orijinal filmlerindeki başarısızlığı maalesef Resident Evil hayranlarının yeni filme biraz kuşkuyla yaklaşmasına neden oluyor. Resident Evil reboot filminin yayın tarihi şu an için belli değil.