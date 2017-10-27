Netflix’ten yerelleşme konusunda ders: Saadettin Teksoy’lu Stranger Things fragmanı

Son dönemde çevrim içi video akışları konusunda adeta öncü haline gelen Netflix, sürekli yatırım yapıyor ve kullanıcı sayısını arttırıyor. Orijinal ve ilgi çekici yapımların yanı sıra firmanın yerelleşme hamleleri de öne çıkıyor.

Sürpriz oldu

Platformun önemli dizilerinden Stranger Things yeni sezonu için ülkemize özel Dönence şarkısıyla yapılan fragman dikkatleri üzerine toplamıştı. İkinci fragman ise daha dikkat çekici ve eğlenceli. Bir dönemin efsane gazetecilerinden Saadettin Teksoy, kayıp çocukları araştırmak için Hawkins’e gidiyor.

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Efsaneleşmiş “Ben Saadettin Teksoy” sloganı ve yanından ayırmadığı megafonu ile Upside Down gibi farklı bölgelere seyahat eden Teksoy, birbirinden tehlikeli maceralara atılıyor. Fragmanın sonunda ise canavar ile karşılaşıyor ve yine o efsane sloganını duyuyoruz. Keşke bir bölümü Saadettin Teksoy ile çekilmiş olsa dediğimiz Stranger Things yeni sezonu, tüm bölümleri ile bugün erişime açılacak.