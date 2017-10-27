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Netflix’ten yerelleşme konusunda ders: Saadettin Teksoy’lu Stranger Things fragmanı

Bugün itibariyle yeni sezonu erişime açılacak Netflix orijinal dizisi Stranger Things’in ülkemiz için yayınlanan ikinci fragmanında Saadettin Teksoy sürprizi var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde çevrim içi video akışları konusunda adeta öncü haline gelen Netflix, sürekli yatırım yapıyor ve kullanıcı sayısını arttırıyor. Orijinal ve ilgi çekici yapımların yanı sıra firmanın yerelleşme hamleleri de öne çıkıyor.

Sürpriz oldu

Platformun önemli dizilerinden Stranger Things yeni sezonu için ülkemize özel Dönence şarkısıyla yapılan fragman dikkatleri üzerine toplamıştı. İkinci fragman ise daha dikkat çekici ve eğlenceli. Bir dönemin efsane gazetecilerinden Saadettin Teksoy, kayıp çocukları araştırmak için Hawkins’e gidiyor.

Ayrıca Bkz. "Stranger Things oyunu indirmeye sunuldu"

Efsaneleşmiş “Ben Saadettin Teksoy” sloganı ve yanından ayırmadığı megafonu ile Upside Down gibi farklı bölgelere seyahat eden Teksoy, birbirinden tehlikeli maceralara atılıyor. Fragmanın sonunda ise canavar ile karşılaşıyor ve yine o efsane sloganını duyuyoruz. Keşke bir bölümü Saadettin Teksoy ile çekilmiş olsa dediğimiz Stranger Things yeni sezonu, tüm bölümleri ile bugün erişime açılacak. 

 

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GoldPunch 2 yıl en beğenilen
Harika olmuş vallahi. Netflix'in ülkemize özel böyle lokalizasyonlar yaptığını görmek insanın hoşuna gidiyor.
Efektler, sesler vb de çok iyi. Çok profesyonelce duruyor ki zaten Netflix'den söz ediyoruz.
Harika olmuş vallahi. Netflix'in ülkemize özel böyle lokalizasyonlar yaptığını görmek insanın hoşuna gidiyor.Efektler, sesler vb de çok iyi. Çok profesyon...
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redoracle 2 yıl
Ben Saadettin Teksoy sokarım kendimi apsayda diyecek diye beklemdim değil

O günleri güzel yadetmiş,yerelleştirme gerçekten çok iyi olmuş,o güzel günlere bi süreliğinede olsa bizi götüren Netflix'e teşekkürler.
O günlerde herşey daha güzeldi,bu arada Sadettin'in paltosu çekmiş nedense
Ben Saadettin Teksoy sokarım kendimi apsayda diyecek diye beklemdim değilO günleri güzel yadetmiş,yerelleştirme gerçekten çok iyi olmuş,o güzel...
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omergokyar 2 yıl
Şu digiturk tamamen kapansa, Dsmart film kanallarıyla devam etse, tivibu yalnızca uydu platformun da yerel alsa... dedeler, amcalar uydudan vazgeçemezler çünkü. internet için de yalnızca netflix olsa ne kadar güzel olurdu :) bizimkilerin her ay tahahhüt adı altında soktukları borulardan buradan köye yol olur. bizim memleketin insanı işten gelip 2 film izlerim umuduyla kablosuna da, uydusuna da abone oluyor. sonuç ne peki? ne çıkarsa bahtıma içerikler. ama şu netflixe 40 tl veriyorum, 4 kişi kullanıyoruz. yani 10 liraya geliyor ve dns ile nerdeyse hiçbir şeye ihtiyacım yok. helal olsun adamlara. batının bu yönünü takdir ediyorum.
Şu digiturk tamamen kapansa, Dsmart film kanallarıyla devam etse, tivibu yalnızca uydu platformun da yerel alsa... dedeler, amcalar uydudan vazgeçemezler çünkü...
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omergokyar 2 yıl
[Deleted from big topics]
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dede17 2 yıl omergokyar
Netflix avukatı mısın? menfaat ortağımı yoksa ?
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Tensi 2 yıl
Bayiliyorum ben bu adama ya. Diger Netflix dizileri malum yollardan izlenebilse de sirf bu yerellestirme cabalari icin dahi uye olmak gerek.
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Lumibrite 2 yıl
Bu arada Sadettin Teksoy, teksoyla zaman tüneli olarak tekrar başlamış(tv 2)... 90'lardaki aynı konsept ama pek tutmayacak gibi. Vampir mampir, 3 harfliler anlatıyordu yine
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Hunter_Soldier 2 yıl
Daha çok yerel diziler çekilse ve dizilere Netflix kalitesinde dublaj yapılsa abone sayısı daha çok artacaktır
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MoÇü 2 yıl
Canavar manavar sen benim kim olduğumu biliyor musun ?


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OverClocK1ng 2 yıl MoÇü
MoÇü
Canavar manavar sen benim kim olduğumu biliyor musun ?




Yaran Teksoy diyalogları...

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omergokyar 2 yıl
Eğer Digiturk gibi kurumlar telif haklarını emmezlerse Netflix'te emin olun daha çok içerik izleyeceksiniz. Şu an netflix aşırı bir büyüme kaydediyor ve bu da bizim uydu platformu dediğimiz hurdacıları endişelendirdi. Yeni sezonu al anında koy diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu her platformda ve dünyanın her yerinde böyledir. Belirli bir yayın sıralaması var. Örneğin önce yayıncı kuruluş yayınlar, sonra hakkını alan diğer platformlara sırasıyla geçer. Belirli bir zamanlaması bile var. Şu kadar saat, şu kadar gün v.s gibi. Sizin dediğiniz son bölümleri izleyeyim, hemen izleyeyim hiçbir platformda yok. o hayal unutun onu. Ancak ilgili kanalda izlersiniz. Fx, amc, hbo gibi kanalları da netflix canlı olarak veremez. amerikada bir diziyi sitesinden izlemeye kalkarsanız önce sizi hangi yayıncı firmanın müşterisiniz diye sorar. ona göre kullanıcı adı şifre ister. yani burası amerika hoşgeldiniz, buyrun, son bölüm demezler.
bizim vampir platformlar tekeli elden düşürürse netflix gibi oluşumlar Türk izleyicisine daha çok içerik üretecektir. Bu arada ağız alışkanlığı bizim diyorum. Çoğu yallah tazyikçi bu platformların. Arabik ya da ona benzer şeyler. Müşterisine tahahhütle boru sokmaktan başka bi halt yapmıyorlar.
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BlackLead 2 yıl omergokyar
omergokyar
Eğer Digiturk gibi kurumlar telif haklarını emmezlerse Netflix'te emin olun daha çok içerik izleyeceksiniz. Şu an netflix aşırı bir büyüme kaydediyor ve bu da bizim uydu platformu dediğimiz hurdacıları endişelendirdi. Yeni sezonu al anında koy diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu her platformda ve dünyanın her yerinde böyledir. Belirli bir yayın sıralaması var. Örneğin önce yayıncı kuruluş yayınlar, sonra hakkını alan diğer platformlara sırasıyla geçer. Belirli bir zamanlaması bile var. Şu kadar saat, şu kadar gün v.s gibi. Sizin dediğiniz son bölümleri izleyeyim, hemen izleyeyim hiçbir platformda yok. o hayal unutun onu. Ancak ilgili kanalda izlersiniz. Fx, amc, hbo gibi kanalları da netflix canlı olarak veremez. amerikada bir diziyi sitesinden izlemeye kalkarsanız önce sizi hangi yayıncı firmanın müşterisiniz diye sorar. ona göre kullanıcı adı şifre ister. yani burası amerika hoşgeldiniz, buyrun, son bölüm demezler.
bizim vampir platformlar tekeli elden düşürürse netflix gibi oluşumlar Türk izleyicisine daha çok içerik üretecektir. Bu arada ağız alışkanlığı bizim diyorum. Çoğu yallah tazyikçi bu platformların. Arabik ya da ona benzer şeyler. Müşterisine tahahhütle boru sokmaktan başka bi halt yapmıyorlar.

malesef digitürk hala çok güçlü.Bünyesinde çok sağlam diziler ve filmler var
gönül ister ki bunların yayın haklarını netflix alsın.Gerçi digitürk'ün bünyesinde hbo dizileri falan var bir de bunların hakları digitürkte olmasa bile netflixe satmazlar hbo bir değişik zaten bu konuda
amc,starz dizileri var netflix'te.Keşke fx dizilerine de ağırlık verseler biraz.Canlı vermesini istemiyoruz zaten bir kaç ay sonra verse de kabuluz ama yok
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MDV 2 yıl
netflix turkiye calisiyor
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BlackLead 2 yıl MDV
MDV
netflix turkiye calisiyor

keşke bir de dizi kapma işinde de iyi çalışsalar.
hiç adam akıllı dizi eklenmiyor aylardır (netflix yapımı olmayanlardan bahsediyorum)
aylar önce the office çevirisine başlandığı duyumunu aldık ama hala bekliyoruz dizi gelecek diye çeviri işleri çok yavaş oluyor galiba
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QuexSeeL 2 yıl
Basit bir montaj bekliyordum ağzım açık izledim bea.
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OverClocK1ng 2 yıl
"Ahanda" dedi beni benden aldı.


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swat882 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"Ahanda" dedi beni benden aldı.





hayatım boyunca kullandığım ve sadettin reyis sayesinde literatürüme giren bir kelime
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omergokyar 2 yıl
Şu digiturk tamamen kapansa, Dsmart film kanallarıyla devam etse, tivibu yalnızca uydu platformun da yerel alsa... dedeler, amcalar uydudan vazgeçemezler çünkü. internet için de yalnızca netflix olsa ne kadar güzel olurdu :) bizimkilerin her ay tahahhüt adı altında soktukları borulardan buradan köye yol olur. bizim memleketin insanı işten gelip 2 film izlerim umuduyla kablosuna da, uydusuna da abone oluyor. sonuç ne peki? ne çıkarsa bahtıma içerikler. ama şu netflixe 40 tl veriyorum, 4 kişi kullanıyoruz. yani 10 liraya geliyor ve dns ile nerdeyse hiçbir şeye ihtiyacım yok. helal olsun adamlara. batının bu yönünü takdir ediyorum.
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TearsForFears 2 yıl omergokyar
Orijinalden alıntı: omergokyar
Şu digiturk tamamen kapansa, Dsmart film kanallarıyla devam etse, tivibu yalnızca uydu platformun da yerel alsa... dedeler, amcalar uydudan vazgeçemezler çünkü. internet için de yalnızca netflix olsa ne kadar güzel olurdu :) bizimkilerin her ay tahahhüt adı altında soktukları borulardan buradan köye yol olur. bizim memleketin insanı işten gelip 2 film izlerim umuduyla kablosuna da, uydusuna da abone oluyor. sonuç ne peki? ne çıkarsa bahtıma içerikler. ama şu netflixe 40 tl veriyorum, 4 kişi kullanıyoruz. yani 10 liraya geliyor ve dns ile nerdeyse hiçbir şeye ihtiyacım yok. helal olsun adamlara. batının bu yönünü takdir ediyorum.

Danaya girer gibi netflixe girmenin nesi güzel? Ben netflix izlemeyi neden bıraktım; birincisi içerik az, ikincisi az içeriğe rağmen fiyatlar pahalı. Çoğu popüler dizi yok, mevcut dizilerin yeni sezonları 1-2 sene sonra geliyor. Ben çoğu popüler diziyi veya mevcut dizileri yeni sezonları çıktığında izleyemeyeceksem niye her ay hd pakete 30 lira vereyim? Adamlar çok güzel yerelleştirme çalışması yapmışlar eyvallah ama bu benim netflix e abone olmamı sağlamaz. Önce daha fazla içeriği yerelleştirsinler sonra fiyatı düşürsünler neymiş 4 ekranlı paket 40 liraymış, 1 ekranlısını ver 15 e alayım ama yok illa danaya girer gibi 3 kişi bulacaz ya da paşa paşa 30-40 lira verecez.
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