New Horizons, Kuiper Kuşağı'ndaki yeni hedefini ilk kez görüntüledi

Güneş Sisteminin en bozulmamış yerlerinden birisi

Ultima Thule'un Güneş Sistemini anlamlandırma yolunda önemli bir durak olacağını belirten New Alan Stern,"Güneş'ten bu kadar uzak ve soğuk bir yerde dört milyar yıldan daha uzun bir zamandır bulunduğunu da düşünürsek, Ultima Thule herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olabilir." ifadelerini kullanıyor.

14 Temmuz 2015'te bir Plüton yakın geçişi gerçekleştirip uzay araştırmaları tarihinin belki de en önemli işlerinden birine imza atan NASA'nın ünlü uzay aracı New Horizons, Güneş Sisteminin derinliklerindeki yolculuğuna devam ediyor. Uzay aracı, Kuiper Kuşağı'ndaki yeni hedefi Ultima Thule isimli göktaşını ilk kez görüntülemeyi başardı.NASA'nın yaptığı açıklamalara göre New Horizons, yukarıdaki görüntüyü 16 Ağustos'ta yakalamış. Fotoğrafın sağ taraftaki hali yıldızlarla kaplı olduğu için Ultima Thule'u ilk bakışta görmek neredeyse imkansız. Görselin sağ tarafındaki yakınlaştırılmış ve arkaplandaki yıldızlardan arındılmış halinde ise Ultima Thule net bir şekilde görülebiliyor. NASA'nın ifadelerine göre New Horizons 48 farklı görselden oluşan bu kareyi göktaşından tam 172 milyon kilometre uzaklıkta yakalamış.Fotoğrafın öneminden bahseden New Horizons görevi yetkilisi Alan Stern,"Ultima nihayet görüş alanımıza girdi. Beklediğimizden çok daha uzak bir konumda görüntülemeyi başardık. Artık Ultima'nın kapısına kadar geldik diyebiliriz. İnanılmaz keşifler bizleri bekliyor!" sözlerini kullanıyor.Yine New Horizons görevi üzerinde çalışan NASA'lı bilim insanı Hal Weaver ise,"Ultima'yı 172 milyon kilometre uzaklıktan tespit etmek samanlıkta iğne aramaya benziyor diyebiliriz. İlk fotoğrafta Ultima kendisinden 17 kat daha parlak bir yıldızın hemen yanında küçük bir çıkıntı gibi duruyor. Ancak elbette uzay aracının göktaşına yaklaşmaya devam etmesiyle beraber Ultima'yı görüntülemek de kolaylaşacak." ifadelerini kullanıyor.Dünya'dan yaklaşık 6.437 milyar kilometre uzaklıkta yer alan New Horizons'un yeni hedefi Ultima Thule (eski adıyla 2014 MU69), henüz 4 yıl önce 2014 yılında keşfedilmiş bir Kuiper Kuşağı objesi. Plüton'dan yaklaşık 1.6 milyar kilometre ötede bulunan cisim, 21 ila 40 kilometre arasında olduğu tahmin edilen genişliğiyle oldukça küçük boyutlara sahip. NASA, New Horizons'un yakın geçiş sırasında gökcismine yaklaşık 3000 kilometre kadar yakın bir konumda bulunacağını belirtiyor. Plüton geçişindeki mesafeyse bu rakamın yaklaşık 4 katıydı.