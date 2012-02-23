New York Times : Google bu yıl Android tabanlı kafa üstü ekranlar satmaya başlayabilir

Giyilebilir teknoloji alanında son dönemde gelinen nokta bu tarz ürünlerin ticari olarak satılmaya başlamasında artık bir engelin kalmadığını gösteriyor. CES 2012 fuarında gözlük şeklinde veya başınıza takabildiğiniz tek ekran şeklinde giyilebilir ekranlar büyük ilgi toplamıştı. Yıl içinde daha sık raflarda görmeye başlayacağımız giyilebilir ekran trendine Google da katılıyor.

New York Times gazetesinin iddiasına göre kafa üstü ekranlar üzerinde çalışmalarını devam ettiren Google yıl bitmeden ilk örneklerini piyasaya sürmek istiyor. Proje ile yakından ilgilenen Google kaynakları Android işletim sistemi, 3G/4G bağlantısı, GPS ve farklı sensörler sunacak sistemlerin fiyatının 250$-600$ arasında değişeceğini belirtiyor.

Sisteme bir de düşük çözünürlüklü kamera entegre edilecek ve çevrede gelişen hareketlilik gerçek zamanlı olarak takip edilecek. Bu sayede artırılmış gerçeklik uygulamaları ön plana çıkacak.

Ancak özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek bu sistem için Google'ın bu gözlüklerin kaydetmeye başladığı kişilerin bundan haberdar olmasını sağlayacağı vurgulanıyor.

Projenin kilit isimleri aynı zamanda Google'ın kurucusu olan Sergey Brin ve Latitude hizmetinin fikir babası Steve Lee. Google bu projeyi herkesin dahil olabileceği bir deney olarak görüyor. Ancak gözlükler için potansiyel iş modelleri gelecek planlarında yok. Tüketici pazarına iddialı bir girişten ziyade sadece küçük çaplı bir hobi olarak kalması düşünülüyor.

Gazetenin iddiaları doğruysa hobi amaçlı bile olsa gözlük veya kafa üstü ekran şeklindeki giyilebilir ekranların daha çok gelişmesine katkıda bulunacağı kesin.

