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New York Times : Google bu yıl Android tabanlı kafa üstü ekranlar satmaya başlayabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir teknoloji alanında son dönemde gelinen nokta bu tarz ürünlerin ticari olarak satılmaya başlamasında artık bir engelin kalmadığını gösteriyor. CES 2012 fuarında gözlük şeklinde veya başınıza takabildiğiniz tek ekran şeklinde giyilebilir ekranlar büyük ilgi toplamıştı. Yıl içinde daha sık raflarda görmeye başlayacağımız giyilebilir ekran trendine Google da katılıyor.
New York Times gazetesinin iddiasına göre kafa üstü ekranlar üzerinde çalışmalarını devam ettiren Google yıl bitmeden ilk örneklerini piyasaya sürmek istiyor. Proje ile yakından ilgilenen Google kaynakları Android işletim sistemi, 3G/4G bağlantısı, GPS ve farklı sensörler sunacak sistemlerin fiyatının 250$-600$ arasında değişeceğini belirtiyor.
Sisteme bir de düşük çözünürlüklü kamera entegre edilecek ve çevrede gelişen hareketlilik gerçek zamanlı olarak takip edilecek. Bu sayede artırılmış gerçeklik uygulamaları ön plana çıkacak.
Ancak özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek bu sistem için Google'ın bu gözlüklerin kaydetmeye başladığı kişilerin bundan haberdar olmasını sağlayacağı vurgulanıyor.
Projenin kilit isimleri aynı zamanda Google'ın kurucusu olan Sergey Brin ve Latitude hizmetinin fikir babası Steve Lee. Google bu projeyi herkesin dahil olabileceği bir deney olarak görüyor. Ancak gözlükler için potansiyel iş modelleri gelecek planlarında yok. Tüketici pazarına iddialı bir girişten ziyade sadece küçük çaplı bir hobi olarak kalması düşünülüyor.
Gazetenin iddiaları doğruysa hobi amaçlı bile olsa gözlük veya kafa üstü ekran şeklindeki giyilebilir ekranların daha çok gelişmesine katkıda bulunacağı kesin.
 

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mehmednaim 7 yıl en beğenilen
Mesela, artırılmış gerçeklik uygulaması olarak, daha önceden taştığımız ama o an adını hatırlayamadığımız insanları görünce kafalarının üstünde isimleri ve gerekli bilgileri görünse şahane olur.
Mesela, artırılmış gerçeklik uygulaması olarak, daha önceden taştığımız ama o an adını hatırlayamadığımız insanları görünce kafalarının üstünde isimleri ve gere...
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erci501 7 yıl
süper haber. icat dediğin böyle olur.
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sony kamera 7 yıl
harika ürünler bir zamanlar bu gözlüklerin radyolusu vardı onu kullanmıştım yirmi yıl önce.japonlarda çıplak gösteren gözlükler yapmışlardı yıllar önce nerden nereye.yakın bir zamanda havada geçen her türlü sinyali okuyabilen gözlükler çıkar hatta bu sinyala bağlantı kurma olanağıda olabilir
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında bu tür teknolojiler güzel yararlı falanda en çok bence kötü amaçlı insanlara yarıyor teknolojinin bu yanıda var bu gözlükler sayesinde kötü amaçlı insanlar(hırsızlar,yalancılar,kendi çıkarlarını gözetliyenler)için birebir özel hayat kavramı geçmiş orada ancak bu önemli bir ünsur..
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xLmNt13 7 yıl
:) iyice uçtuk
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darkaura 7 yıl
uzun zamandir augmented reality kullanan kullanici arayuzu calismalari vardi. ama kullanicinin uzerinde kilolarca batarya ve bilgisayar tasimasi gerekiyordu. ancak simdi yeni guclu arm islemcilerle gercekden uygulanabilir birseylerin cikmasi mumkun. burda forumda bu kadar islemci cekirdek uzayami cikacaksiniz diyenlere hep bu ornegi veriyordum, gelecegin uygulamalari augmented reality uzerine. google gelecege hazirlaniyor.
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darkaura 7 yıl



Bu video baya eski. grafiklerindende belli oluyor. ama anlatmak istedigim anafikri guzel gostermis.
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bocekgrafik 7 yıl
Ürün gayet iyi ancak teknolojinin Google'ın elinde olması iyi değil. Çünkü kişisel bilgilerimiz ve bizi takip konularında güven vermiyor Google.

* * *

Oyunları bununla oynadığınızı düşünsenize bir. Kendinizi âdetâ ortamın içinde hissedersiniz. Yeterli çözünürlük ve kaliteyi tuttururlarsa 102 ekran bile bunun yerini tutamaz ondan sonra.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Yakında asayiştede Robot resmini çıkarmak için kullanılan cihazlara Android yüklerle
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Fatal1ty. 7 yıl
Rontgen uygulamasına az kaldı
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turbo-powwer 7 yıl
Bu teknoloji daha çok gelişir filmler gerçek olur :)
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interwap 7 yıl
Yolda yürürken GPS için elinde bir şeyler taşımak zorunda olmayız.
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mehmednaim 7 yıl en beğenilen
Mesela, artırılmış gerçeklik uygulaması olarak, daha önceden taştığımız ama o an adını hatırlayamadığımız insanları görünce kafalarının üstünde isimleri ve gerekli bilgileri görünse şahane olur.
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sfr+10 7 yıl
Bence de harika bi fikir
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