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Newkia, Android yüklü Nokia donanımları üretme peşinde

5 yıl
870
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47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Newkia, Android yüklü Nokia donanımları üretme peşinde

 Microsoft'un Nokia'yı satın alması teknoloji dünyasına bomba gibi düşerken, gelişme farklı firmaların doğmasına da kapı açıyor. 

Nokia Asya eski başkanı Thomas Zilliacus, Newkia adında yeni bir firma kurduğunu açıkladı. Zilliacus, Nokia donanımı ile Android işletim sistemini birarada sunmayı planlıyor. Zilliacus bu amaçla Nokia'dan ayrılan önemli mühendisleri biraraya toplamış. 

Zilliacus'un bu amacına nasıl ulaşacağına dair şimdilik bir yol haritası açıklanmış değil, ancak sektörün yeni oyuncuları her zaman çok zorlayacağı aşikar. Bu bakımdan Newkia'nın güçlü dinamiklere ihityacı olduğu belirtiliyor.

Zilliacus ayrıca Nokia'nın yönetimini de eleştirerek, problemlerin yıllar önce başladığını ve tepe yöneticilerin herşeyin en iyisini ben bilirim tarzı nedeniyle giderek pazar payı kaybı yaşandığını ifade ediyor. Bu yönetim tarzı şimdiki Newkia ekibinin de bir kenara itilmesine neden olmuş.

Özellikle Nokia hayranları için Android işletim sistemini tercih etmiş bir Nokia cihazı her zaman çekici olmuştur. Bu bakımdan Newkia'nın piyasaya yeni bir soluk getireceği muhakkak. Ancak firmanın ne kadar başarılı olduğunu zaman gösterecek. 

http://www.phonearena.com/news/Newkia-a-Nokia-on-Android_id47230 Yorum Yaz
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Public_Enemy 5 yıl en beğenilen
Hep böyle ayrılan ekipler ile ilgili flaş haberler olur ama sonunda birşey çıkmaz.
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gokayaktan 5 yıl
3310'a Android yüklesinler satış rekoru kırmazsa neyim :D
1 Yanıt Yanıtla +10
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darkaura 5 yıl gokayaktan
gky05

3310'a Android yüklesinler satış rekoru kırmazsa neyim :D

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






gky053310'a Android yüklesinler satış rekoru kırmazsa neyim :D...
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Avorlair 5 yıl
adamlar Kia firmasına tepki olarak doğmuş !1!bir11!1
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yagami201 5 yıl
Nokia'nın symbian zamanı telefon tasarımlarına oldum olası bayılmışımdır, üstüne bir de android'li olursa tadından yenmez diye düşünüyorum ben.
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DH Misafiri 5 yıl
Newkia ismi hiç olmamış.Kia kabul etmez.
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hidoriumen 5 yıl
Androkia olsun adı:)
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HumbiGumbi 5 yıl
dedim kia acaba telefon pazarına mı girdi ama çok geçmeden anladım nokia nın neden böyle espirili bir firma olduğunu ...
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SystemApps 5 yıl
nokia donanımı nedir allasen bu haber editörleride bi alem yani...
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LilTunechi 5 yıl
Bunun htc versiyonları vardı kayboldular
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omeriyibas 5 yıl
Microsoft varken siz kimsiniz?
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interwap 5 yıl
Andria daha anlamlı olurdu. :D
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eas722 5 yıl
nokia almamin tek sebebi wp8. android isteyen de baska tercih yapar. o zaman bu newkiacilar ne ayak?
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