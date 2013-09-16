Newkia, Android yüklü Nokia donanımları üretme peşinde





Microsoft'un Nokia'yı satın alması teknoloji dünyasına bomba gibi düşerken, gelişme farklı firmaların doğmasına da kapı açıyor.





Nokia Asya eski başkanı Thomas Zilliacus, Newkia adında yeni bir firma kurduğunu açıkladı. Zilliacus, Nokia donanımı ile Android işletim sistemini birarada sunmayı planlıyor. Zilliacus bu amaçla Nokia'dan ayrılan önemli mühendisleri biraraya toplamış.





Zilliacus'un bu amacına nasıl ulaşacağına dair şimdilik bir yol haritası açıklanmış değil, ancak sektörün yeni oyuncuları her zaman çok zorlayacağı aşikar. Bu bakımdan Newkia'nın güçlü dinamiklere ihityacı olduğu belirtiliyor.





Zilliacus ayrıca Nokia'nın yönetimini de eleştirerek, problemlerin yıllar önce başladığını ve tepe yöneticilerin herşeyin en iyisini ben bilirim tarzı nedeniyle giderek pazar payı kaybı yaşandığını ifade ediyor. Bu yönetim tarzı şimdiki Newkia ekibinin de bir kenara itilmesine neden olmuş.





Özellikle Nokia hayranları için Android işletim sistemini tercih etmiş bir Nokia cihazı her zaman çekici olmuştur. Bu bakımdan Newkia'nın piyasaya yeni bir soluk getireceği muhakkak. Ancak firmanın ne kadar başarılı olduğunu zaman gösterecek.

http://www.phonearena.com/news/Newkia-a-Nokia-on-Android_id47230