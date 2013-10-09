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Nexus 5'in sistem bilgileri internete sızdırıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5'in sistem bilgileri internete sızdırıldı

Google'ın Android 4.4 KitKat sürümü ile bu sürümü  taşıyacak Nexus akıllı telefon ve tabletinin tanıtılmasına kısa bir süre kaldığı düşünülürken, Nexus 5 ile ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Artık test aşamasına geldiği tahmin edilen modelin Android System Info uygulaması tarafından ortaya çıkarılan sistem bilgileri internette paylaşıldı. Son dönemlerde paylaşılan bilgilerle artık modelin donanımı az çok şekillenmeye başladı.

Bilgilerde modelin 2GB RAM taşıdığı görülürken, 16GB depolama kapasitesi mevcut. Ancak kapasitenin 12.55GB'lık alanı kullanıcıya ayrılmış. Her zamanki gibi harici hafıza artırma imkanı bulunmuyor. İşlemci tarafında 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yer alırken, grafik birimi Adreno 330. 

Modelin ekran çözünürlüğü ise 1080x1776 piksel. Bu da sanal tuşların varlığını gösteriyor. Piksel yoğunluğu 442ppi olarak ölçülmüş. Ekranın tahmini boyutları olarak 5 inç civarı karşımıza çıkıyor. 

Ayrıca modelin kamera sensörünün çözünürlüğünün 8MP olduğu belirtiliyor. Bu da daha önce internete sızan OIS destekli 8MP çözünürlükte kamera sensörü iddialarını destekliyor. Batarya olarak ise internete sızan bakım kılavuzunda 2300mAh seviyesi olduğu görülmüştü.

Tahminler Nexus 5 tanıtımı için iki farklı güne odaklanmış durumda. Bunlardan birincisi 16 Ekim 2013 iken, ikincisi ise 31 Ekim 2013. 

http://www.phonearena.com/news/Nexus-5-system-info-screenshots-emerge-rehash-top-shelf-specs-and-12-GB-user-available-memory_id48083#5- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen Master_Evil
Master_Evil

şu micro sd lg g2 de olsaydı kimse nexus 5 beklemeyecekti

bunda da yokmuş ki SD kart
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Umutcan 5 yıl
Şu cihazların ekran altında kesin boşluk oluyor, tuşları sanal olarak ekrana yerleştirmek ve ekranı bölmek yerine kapasitif olarak oraya koysalar daha verimli bi alan kullanımı olmaz mı ?
Şu cihazların ekran altında kesin boşluk oluyor, tuşları sanal olarak ekrana yerleştirmek ve ekranı bölmek yerine kapasitif olarak oraya koysalar daha verimli ...
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Yanıtla +7
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gfbekir 5 yıl
Nexus 5'in sızmayan neyi kaldı ki?
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Ol-cay 5 yıl
Deniz Ali kardeşim insanları ve beni ne diye yanıltıyorsun OTG'siz diye.OTG var nexus 5 de
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aerosm1th 5 yıl
ben bu saatden sonra sd kart takilmayan telefon tablet almam nasil bi sacmalik bu ya dunyanin en ucuz en iyi telefonunu cikarsin nexus yine para vermem
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Deniz Ali 5 yıl
Bakalım artık 32GB 1300'den gelirse alınır yoksa OTG'siz telefona daha fazla bayılamam gider G2 alırım en azından kafam rahat olur.
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termanzen55 5 yıl
Arkadaş anlamıyorum neyin kafası bu hadi tamam bir strateji bir politika var tamam da yok abi yazmıcam ya resmen piyon gibi oynanıyoruz.
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TheDcdy 5 yıl
Firmaların artık puştluk olsun diye doğru düzgün batarya çıkartmadığını düşünüyorum. Sanki elinde o telefona 3000mah'lik batarya koyacak mühendis de yok teknoloji de yok.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ekranın cözünürlüğü biraz saçma olmuş fiyatın baya uygun olması lazım lg g2 daha iyi donanımla 1400 lirayan alınıyosa bunun 1100-1200 seviyesinde gelmesi lazım
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hollowman_ 5 yıl
Gün geçmiyorki nexus 5 in bir özelliği daha sızdırılmasın...
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ozqur333 5 yıl
ya şu alttaki ekrana konumlandırılan tuşları kaldırın tuş koymayacaksanız da siyah yerine başka renk yapın veya optimus g2 gibi duvar kağıdı rengine göre değişsin çok mu zor ya çok çirkin duruyor
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kpln04 5 yıl
serter33
Kitkat sürümünden en büyük beklentim G2 de olduğu gibi şeffaf durum çubuğu ve sanal tuşlar(bence böyle olmaması çok büyük bir eksiklik.Ekran çok daha büyük gözüküyor).Hatta sanal tuşları gizleme seçeneğide konulursa işte o zaman mükemmel olur.Herkes telefona root rom atamıyor çünkü.Umarım arayüz konusunda biraz da kişiselleştirilebilir olurlar.Nexus kullanıcısı olarak suy sesimizi google

kullandığım her custom romda en küçük boyutlu sanal tuş kullanıyorum ve oyunda film izlerken vs oto gizleniyor bu firmalar bunu mu yapamıyor ve o kadar büyük bırakıyorlar
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ozqur333 5 yıl
Alttaki o siyah barı değistirsinler nexus 4 kullaniyorum telefonumu eline alan herkes şu alt taraf cok kötü duruyor diyo g2 gibi yapsalar olmaz mı yani veya beyaz olsun ne bileyim
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blltlgn 5 yıl
Hadi hafızayı anladık 16 GB yapmış ki insanlar bulut hizmetini kullansın ordan para gelecek. Peki arkadaş hem 2300 mah hemde çıkarılamayan batarya neyin kafasıdır?
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