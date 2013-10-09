Nexus 5'in sistem bilgileri internete sızdırıldı





Google'ın Android 4.4 KitKat sürümü ile bu sürümü taşıyacak Nexus akıllı telefon ve tabletinin tanıtılmasına kısa bir süre kaldığı düşünülürken, Nexus 5 ile ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor.





Artık test aşamasına geldiği tahmin edilen modelin Android System Info uygulaması tarafından ortaya çıkarılan sistem bilgileri internette paylaşıldı. Son dönemlerde paylaşılan bilgilerle artık modelin donanımı az çok şekillenmeye başladı.





Bilgilerde modelin 2GB RAM taşıdığı görülürken, 16GB depolama kapasitesi mevcut. Ancak kapasitenin 12.55GB'lık alanı kullanıcıya ayrılmış. Her zamanki gibi harici hafıza artırma imkanı bulunmuyor. İşlemci tarafında 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yer alırken, grafik birimi Adreno 330.





Modelin ekran çözünürlüğü ise 1080x1776 piksel. Bu da sanal tuşların varlığını gösteriyor. Piksel yoğunluğu 442ppi olarak ölçülmüş. Ekranın tahmini boyutları olarak 5 inç civarı karşımıza çıkıyor.





Ayrıca modelin kamera sensörünün çözünürlüğünün 8MP olduğu belirtiliyor. Bu da daha önce internete sızan OIS destekli 8MP çözünürlükte kamera sensörü iddialarını destekliyor. Batarya olarak ise internete sızan bakım kılavuzunda 2300mAh seviyesi olduğu görülmüştü.





Tahminler Nexus 5 tanıtımı için iki farklı güne odaklanmış durumda. Bunlardan birincisi 16 Ekim 2013 iken, ikincisi ise 31 Ekim 2013.

http://www.phonearena.com/news/Nexus-5-system-info-screenshots-emerge-rehash-top-shelf-specs-and-12-GB-user-available-memory_id48083#5-