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Nexus 6P, USB Type C ile birlikte Nexus 5X'i şarj edebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
1
10
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Nexus 6P, USB Type C ile birlikte Nexus 5X'i şarj edebiliyor
 
Kısa bir süre önce yeni nesil Nexus akıllı telefonlardan 5X'in satışına başlandı, 6P modeli ise yakın bir zamanda raflarda olacak. Her iki telefonu da elinde bulunduran bir kullanıcı ise akıllı telefonları USB Type C üzerinden birbirine bağladığında ne olacağını merak etti ve ilginç bir sonuçla karşılaştı.
Akıllı telefonlar USB Type C portu üzerinden birbirlerine bağlantıklarında Nexus 6P modeli abilik görevini üstlenerek güç kaynağı gibi davranıyor ve Nexus 5X'i şarj ediyor. Nexus 6P'nin (3450 mAh) yüksek batarya kapasitesi nedeniyle bu görevi üstlendiği ve Nexus 5X'i (2700 mAh) şarj etmek için enerjisini harcadığı söyleniyor. Her iki modelin de bataryalarının değiştirilemiyor olması ise bu durumda önemli bir dezavantaj sayılabilir. 
Nexus 6P büyük bataryaya sahip olsa da batarya testlerinde Nexus 5X'den geri kaldığını söylemekte fayda var. Akıllı telefonun büyük boyutlu ve 2K çözünürlüklü ekranı pil tüketimi konusunda geride kalmasına neden oluyor. 


https://twitter.com/MKBHD/status/656294328151756800 Yorum Yaz
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ALBAY 4 yıl en beğenilen
Önce kendisine yetsinde sonra başkalarını şarj eder.
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crazywinner3 4 yıl
Ya biz ne 2k çözünürlük ne de 8 çekirdekli işlemci istiyoruz , biz sadece uzun batarya ömrü istiyoruz arkadaş. Ama önde gelen firmaların hepsi aynı şeyi yapıyor, yeter artık arttırmayın şu ekran çözünürlüğünü
Ya biz ne 2k çözünürlük ne de 8 çekirdekli işlemci istiyoruz , biz sadece uzun batarya ömrü istiyoruz arkadaş. Ama önde gelen firmaların hepsi aynı şeyi yapıyo...
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unflattering 4 yıl
Bu ara üretilen bütün üst seviye telefonlar bana haddi aşmak gibi geliyor. Dengesizler. Teknoloji gelişmeli tamam da mesela pil konusunda niye gelişmiyor. Diğer konularda aldı başını gitti ama asıl ihtiyaç olan pip konusunda gerçekten bir ilerleme yok.
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DH Misafiri 4 yıl
Telefon bilboard gibi arkası full marka/model yazısıyla dolu.. :D
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Patren 4 yıl
pilleri yine büyük sayılır
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ALBAY 4 yıl Patren
patren

pilleri yine büyük sayılır

shiftdelete.net/...
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DH Misafiri 4 yıl
zaten etrafta nexus kullananlar ordusu var. allah icin hanginiz bu güne kadar bir nexus kullanan gördünüz cevrenizde ? cevabini biliyorum..
gereksiz üstü bir detay vesselam..
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kadirirdem 4 yıl
Ben Zamanında tabletden az telefon sarj etmedim...
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aspirin_00 4 yıl
duyanda telefonların hepsi 15 gün şarj dayanıyorda başka cihazları şarj etme gereksinimi duysun...
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crazywinner3 4 yıl
Ya biz ne 2k çözünürlük ne de 8 çekirdekli işlemci istiyoruz , biz sadece uzun batarya ömrü istiyoruz arkadaş. Ama önde gelen firmaların hepsi aynı şeyi yapıyor, yeter artık arttırmayın şu ekran çözünürlüğünü
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oricin 4 yıl
"Önce kendisine yetsin de sonra başkalarını şarj eder."
İlahi! Ne kadar doğru bir söz.
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ALBAY 4 yıl en beğenilen
Önce kendisine yetsinde sonra başkalarını şarj eder.
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