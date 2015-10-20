Nexus 6P, USB Type C ile birlikte Nexus 5X'i şarj edebiliyor

Kısa bir süre önce yeni nesil Nexus akıllı telefonlardan 5X'in satışına başlandı, 6P modeli ise yakın bir zamanda raflarda olacak. Her iki telefonu da elinde bulunduran bir kullanıcı ise akıllı telefonları USB Type C üzerinden birbirine bağladığında ne olacağını merak etti ve ilginç bir sonuçla karşılaştı.

Akıllı telefonlar USB Type C portu üzerinden birbirlerine bağlantıklarında Nexus 6P modeli abilik görevini üstlenerek güç kaynağı gibi davranıyor ve Nexus 5X'i şarj ediyor. Nexus 6P'nin (3450 mAh) yüksek batarya kapasitesi nedeniyle bu görevi üstlendiği ve Nexus 5X'i (2700 mAh) şarj etmek için enerjisini harcadığı söyleniyor. Her iki modelin de bataryalarının değiştirilemiyor olması ise bu durumda önemli bir dezavantaj sayılabilir.

Nexus 6P büyük bataryaya sahip olsa da batarya testlerinde Nexus 5X'den geri kaldığını söylemekte fayda var. Akıllı telefonun büyük boyutlu ve 2K çözünürlüklü ekranı pil tüketimi konusunda geride kalmasına neden oluyor.





https://twitter.com/MKBHD/status/656294328151756800