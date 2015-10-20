Nexus programı Google için referans mı yoksa gövde gösterisi mi?

Nexus programının ilk günden bu yana katettiği aşamalar ilgi çekici. Google'ın yıllardır yatırım yaptığı referans programı akıllı telefon pazarında artık bir rekabet aracına dönüşmek üzere.









Google yıllar önce Nexus programına başladığında Android ekosisteminde üretici ortaklarına yol göstermek, geliştiricilerin ilgisini çekmek ve tüketicilere de saf Android tecrübesini sunmak amaçlarını güdüyordu. Android ekosistemi olgunlaştıkça Google'ın Nexus programına biraz daha az önem verdiği ve Android One gibi bölgesel programlara başladığı görüldü. Bir dönem Nexus programının tamamen biteceği iddiaları gündeme gelse de bugün bulunduğumuz noktada Google'ın biraz fikir değiştirdiği anlaşılıyor.





Firmanın Nexus 6P ve Nexus 5X akıllı telefon modelleri için ABD'deki önemli sportif olayların reklam kuşaklarına yer ayırtması ve bu konuda Samsung, Apple gibi firmalarla yarışır hale gelmesi programın sorgulanmasına neden oldu.





Hem geçen yıl hem de bu yıl Google, reklamlarında yeni telefonların farklı özelliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Programın ilk başladığı yıllarda ağırlıklı olarak geliştiricilere yönelik olarak dönen reklamları ve Android Market'te başarılı geliştiricilere verilen hediye Nexus One telefonları hatırlayanlar Google'ın artık pazarda rakipleri ile rekabet etme amacı güttüğünü düşünüyor.





Windows Phone ekosisteminde de Microsoft'un Lumia cihazları ile kendi ekosisteminde ve kendi üretici ortaklarının karşısına çıkması söz konusu. Zaten zayıf olan ekosistemde Microsoft önemli bütçeler ayırarak Lumia cihazlarını ön plana çıkarma çabası içerisine girmişti. Bu en çok rakiplerini olumsuz etkiledi ve ekosistemde Lumia harici cihaz satılmaz oldu.





2 milyar sayısına doğru yürüyen Android ekosisteminde Google'ın rekabetçi bir anlayışla Nexus akıllı telefonlarını pazarlaması elbette diğer üreticileri çok fazla etkilemeyecektir. Üstelik Nexus cihazlarının geniş bir dağıtım ağına sahip olmaması da diğer bir unsur. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarınızda bizlerle paylaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2015/10/18/9564731/google-nexus-tv-ads