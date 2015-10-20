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Nexus programı Google için referans mı yoksa gövde gösterisi mi?

Nexus programının ilk günden bu yana katettiği aşamalar ilgi çekici. Google'ın yıllardır yatırım yaptığı referans programı akıllı telefon pazarında artık bir rekabet aracına dönüşmek üzere.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus programı Google için referans mı yoksa gövde gösterisi mi?

Nexus programının ilk günden bu yana katettiği aşamalar ilgi çekici. Google'ın yıllardır yatırım yaptığı referans programı akıllı telefon pazarında artık bir rekabet aracına dönüşmek üzere. 


Google yıllar önce Nexus programına başladığında Android ekosisteminde üretici ortaklarına yol göstermek, geliştiricilerin ilgisini çekmek ve tüketicilere de saf Android tecrübesini sunmak amaçlarını güdüyordu. Android ekosistemi olgunlaştıkça Google'ın Nexus programına biraz daha az önem verdiği ve Android One gibi bölgesel programlara başladığı görüldü. Bir dönem Nexus programının tamamen biteceği iddiaları gündeme gelse de bugün bulunduğumuz noktada Google'ın biraz fikir değiştirdiği anlaşılıyor. 

Firmanın Nexus 6P ve Nexus 5X akıllı telefon modelleri için ABD'deki önemli sportif olayların reklam kuşaklarına yer ayırtması ve bu konuda Samsung, Apple gibi firmalarla yarışır hale gelmesi programın sorgulanmasına neden oldu. 

Hem geçen yıl hem de bu yıl Google, reklamlarında yeni telefonların farklı özelliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Programın ilk başladığı yıllarda ağırlıklı olarak geliştiricilere yönelik olarak dönen reklamları ve Android Market'te başarılı geliştiricilere verilen hediye Nexus One telefonları hatırlayanlar Google'ın artık pazarda rakipleri ile rekabet etme amacı güttüğünü düşünüyor. 

Windows Phone ekosisteminde de Microsoft'un Lumia cihazları ile kendi ekosisteminde ve kendi üretici ortaklarının karşısına çıkması söz konusu. Zaten zayıf olan ekosistemde Microsoft önemli bütçeler ayırarak Lumia cihazlarını ön plana çıkarma çabası içerisine girmişti. Bu en çok rakiplerini olumsuz etkiledi ve ekosistemde Lumia harici cihaz satılmaz oldu. 

2 milyar sayısına doğru yürüyen Android ekosisteminde Google'ın rekabetçi bir anlayışla Nexus akıllı telefonlarını pazarlaması elbette diğer üreticileri çok fazla etkilemeyecektir. Üstelik Nexus cihazlarının geniş bir dağıtım ağına sahip olmaması da diğer bir unsur. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarınızda bizlerle paylaşabilirsiniz. 

http://www.theverge.com/2015/10/18/9564731/google-nexus-tv-ads Yorum Yaz
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future81 3 yıl
Nexus devam etmesi gereken bir proje su ana dek 3 - 4 farklı nexus cihazını kullanmıs biri olarak söylüyorum çok başarılı ve özel cihazlar en güncel yazılımlarla her zaman farklı ve önde olmak harika ama son dönemde nexus 6 mesela fiyat olarak abartıldı fiyat performans cihazı olarak kalmalı ... saygılar
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adını nick koydum 3 yıl
Yeni Android sürümünün duyurusu yapılır yapılmaz, hemencecik alıyorlar güncellemeyi. Nexus programına bu kadar apple gözüyle bakılabilirdi. Asıl apple watch ve apple music gövde gösterisi.
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El_domingo 3 yıl
Google kendi telefonunu ciddi satış kanallarıyla piyasaya girmek için cok geç bile kaldı..
Diğer ureticilerin uretip kısa surede desteklerini kestiği cihazlar yuzunden android cihazlar guven ve prestij kaybediyor..Sonuc apple bir kac adım ileride

google asistan henuz tam turkce desteği vemiyor ama bazı calışmalar varmış..
eğer veriyor olsa mutlaka ana haber bultenlerine oda cıkardı...
veteknoloji.net/...

Bu arada windows sesli asistanı bile turkce dil desteğine kavuşmak uzere.
shiftdelete.net/...
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Patren 3 yıl
kameraları biraz iyi olsa tam rekabetçi olcak
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kadirirdem 3 yıl
Nexuslar candır gm4g bile sıkıntısız çalışıyor....
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dr20mouse 3 yıl
Nexus'lar iyi telefondur ama fiyatı diğer telefonlardan belirgin bir şekilde düşük olduğu sürece. Bide sadeliği sevenler için de iyi.
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hey 3 yıl
2senedir Nexus 5!! :)
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lapatid 3 yıl
5 sonrasi govde gosterisi
guncel ve makul bir donanimi,yazilim destegiyle,cüzi bir fiyata sunmalilar,5X ve 6P nin sonu 6 ile ayni olacak
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Guhong01 3 yıl
Umarım hiç bir zaman gövde gösterisi haline gelip megalomanlaşmaz bu program. Açıkçası böyle olacağını zannetmiyorum, çünkü google alçak gönüllü bir firma, google ses ile aramaya türkçe desteği geldi, bundan çok çok az kişinin haberi var, nexus kullanan çoğu kişinin dahi haberi yoktur, ama apple bunu siride yaptığında ana haberde bile yayınlandı, nexus 5 kullanıyorum, nexus 6P de buluşmak dileğiyle
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Grkwnxs 3 yıl
Nexus dan başka hiçbir android cihaz kullanmam
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