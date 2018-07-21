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Nightflyers: Bir George R.R. Martin dizisi

George R. R. Martin'in romanından uyarlanan psikolojik gerilim dizisi Nightflyers’ın resmi fragmanı yayınlandı. Netflix üzerinden yayınlanacak dizinin sonbaharda izleyicilerle buluşması bekleniyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Sinema ve Dizi
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Dünyadan ayrılmış, uzay boşluğundan süzülmekte olan bir gemi ve hedefte bilinmeyenlerle dolu bir uzaylı gemisi. Dünyanın kaderi bunlara bağlı. Nereden bakarsanız bakın felaketin geliyorum dediği bir senaryoya bir de George R.R. Martin imzası ekleyin. Karşınızda “Nightflyers”.
Game of Thrones dizisiyle tüm dünyaya adını duyurmuş yazar George R.R. Martin’in kaleminden çıkmış başka bir eser daha TV’ye aktarılıyor. Psikolojik gerilim dizisi Nightflyers gelecekte, Dünya’nın sonuna yaklaşıldığı bir dönemde geçiyor. Buna dur demek isteyen bir grup bilim adamı, Nightflyers adlı en ileri teknolojiye sahip uzay gemisiyle, gizemli bir uzay aracının peşine düşerler. Olaylar hiç de bekledikleri gibi gitmez.
Ayrıca Bkz. "Game of Thrones'un yaratıcısından yeni bilim-kurgu dizisi: Nightflyers"
Televizyona aktarılacağı açıklandığında heyecan uyandıran yapım hakkında, önceleri kısa videolar görmüştük. Bu videolarda psikolojik öğeler ağırlıktaydı. Şimdi ise Nightflyers’ın iki dakikalık resmi fragmanı yayınlandı. Fragmanda, yolculuğun daha başlarında kahramanlarımızın sıra dışı olaylara şahit olduklarını ve kendilerini çok zor bir yolculuğun beklediğini görüyoruz.
Netflix ve Syfy ortaklığıyla hayat bulan yapımda Bronte Carmichael, Phillip Rhys, Miranda Raison başrollerde yer alıyor. Dizinin yapım tarihi henüz açıklanmasa da sonbaharda izleyiciyle buluşması bekleniyor.


https://mashable.com/2018/07/20/george-r-r-martin-nightflyers-trailer/#9iU3e5V65mqs Yorum Yaz
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CoreXXX 10 ay
bu adamın hayal dünyasına hayranım. yazdığı kitaplarıda okuyorum uyarlanan dizileride seyrediyorum ve her seferinde bi kez daha hayran oluyorum
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redoracle 10 ay
The Expanse'yi hatırlattı konusu.
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sherlockholmes33 10 ay
özet: bir uzay mekiği var içinde kavga oluyor ve bolca dialog. bitti.
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