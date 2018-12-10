Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak

Tam Boyutta Gör



Ülkemizde bölgesel yerli yolcu uçağı projesi ile gündeme gelen Türk girşimci Fatih Özmen, Sierra Nevada adını verdiği şirketi ile ABD’de savunma sanayii ve havacılık alanında çeşitli faaliyetler yürütüyor. Ülkemizde de TUSAŞ ile yakın temas halinde olan şirket, Nijerya’da kazandığı 329 milyon dolarlık ihale için satış izinlerini aldı.

ABD’de A-29 Super Tucano model numaralı uçak için Embraer ile bir üretim anlaşması imzalayan ve bazı ülkelere uçağın satışı için ABD’de üretimi üstlenen Sierra Nevada, 2018 yılında Afganistan için gerçekleşen 1.8 milyar dolarlık üretim sözleşmesinden sonra Nijerya için de onayları aldı. Pentagon tarafından verilen satış izninin ardından şirket, 12 adet üretim yapacak.

Toplamda 329 milyon dolarlık anlaşma, uçakların üretim, bakım, yedek parça ve pilot eğitimlerini kapsıyor. Kendi sınıfında Hürkuş’un da rakibi olan A-29, karadan havaya füze tehdidinin olmadığı yakın uçuşlarda ve şehir görevlerinde kullanılıyor. ABD, Orta Doğu’da tehdidin az olduğu noktalarda maliyet avantajı (Aynı sınıftaki uçaklarda saatlik operasyonal maliyet ortalama 400 - 500 dolar olarak hesaplanıyor) nedeniyle modernize edilmiş pervaneli uçaklardan etkin olarak faydalananlar arasında yer alıyor.

ABD’in en hızlı büyüyen özel şirketleri arasında yer alan Sierra Nevada, ABD tarafından “Havacılıkta Dünyanın En İyi 10 Yenilikçi Şirketi” arasında gösteriliyor. Fatih Özmen ve Eren Özmen tarafından yönetilen şirketin ABD’deki 31 loaksyonunda 3000’den fazla personel çalışıyor.

https://thedefensepost.com/2018/11/29/nigeria-a-29-super-tucano-contract-sierra-nevada/