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Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak

ABD’de faaliyet gösteren ve Türk girişimci Fatih Özmen’in sahip olduğu Sierra Nevada, Nijerya’ya 329 milyon dolarlık uçak satışı için gerekli izinleri aldı ve anlaşma onaylandı. İşte detaylar:
5 ay
17,1b
1
29
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak
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Ülkemizde bölgesel yerli yolcu uçağı projesi ile gündeme gelen Türk girşimci Fatih Özmen, Sierra Nevada adını verdiği şirketi ile ABD’de savunma sanayii ve havacılık alanında çeşitli faaliyetler yürütüyor. Ülkemizde de TUSAŞ ile yakın temas halinde olan şirket, Nijerya’da kazandığı 329 milyon dolarlık ihale için satış izinlerini aldı.

ABD’de A-29 Super Tucano model numaralı uçak için Embraer ile bir üretim anlaşması imzalayan ve bazı ülkelere uçağın satışı için ABD’de üretimi üstlenen Sierra Nevada, 2018 yılında Afganistan için gerçekleşen 1.8 milyar dolarlık üretim sözleşmesinden sonra Nijerya için de onayları aldı. Pentagon tarafından verilen satış izninin ardından şirket, 12 adet üretim yapacak.

Toplamda 329 milyon dolarlık anlaşma, uçakların üretim, bakım, yedek parça ve pilot eğitimlerini kapsıyor. Kendi sınıfında Hürkuş’un da rakibi olan A-29, karadan havaya füze tehdidinin olmadığı yakın uçuşlarda ve şehir görevlerinde kullanılıyor. ABD, Orta Doğu’da tehdidin az olduğu noktalarda maliyet avantajı (Aynı sınıftaki uçaklarda saatlik operasyonal maliyet ortalama 400 - 500 dolar olarak hesaplanıyor) nedeniyle modernize edilmiş pervaneli uçaklardan etkin olarak faydalananlar arasında yer alıyor.

ABD’in en hızlı büyüyen özel şirketleri arasında yer alan Sierra Nevada, ABD tarafından “Havacılıkta Dünyanın En İyi 10 Yenilikçi Şirketi” arasında gösteriliyor. Fatih Özmen ve Eren Özmen tarafından yönetilen şirketin ABD’deki 31 loaksyonunda 3000’den fazla personel çalışıyor.


https://thedefensepost.com/2018/11/29/nigeria-a-29-super-tucano-contract-sierra-nevada/ Yorum Yaz
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Guest-F01EF196D 5 ay en beğenilen
Bizim meşhur "yerli uçağımız göklerde"nin ortağı da Sierra Nevada idi. Ne oldu bizim uçak?
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cengiz7 5 ay
Ohhhh beyin göçüü, misss, ben de gidecem. Malum zat ölünce döneriz
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Phantom II 5 ay cengiz7
Mevcut iktidar gidince ulkenin daha iyiye mi gidecegini saniyorsun? Gelecek olan da diktatör olacak.
1 Yanıt Yanıtla +6
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shifisitert 5 ay
bızde olmayan nıjeryada oluyor bunu da bir dusunmek lazım acaba neden dıye?
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foreveriphone 5 ay
Sd710 kullanan adam gibi bir telefon geldi nihayet ülkeye.Delinin şeyini tuttuğu gibi 636 660 dolu piyasa.710 kullanan 3 model sayamıyoruz bu iyi oldu
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bluedevil866 5 ay
Ucagin sahibi sirket Embraer Defense and Security
yani uretim icin anlasma var. Belli ki kanadini veya govde kismini vs yapacak ortak sirket.
dh bu da gol degil...
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Guest-F01EF196D 5 ay bluedevil866
Ortak üretim desek daha doğru olur. Sierra Nevada Corporation'u küçümsememek lazım, baya sağlam işler yapıyorlar. Ama bizimkilerin ciddi olmadıkları fezadan belli olan "yerli yolcu uçağı projesi" tuzağına nasıl düştüler, hala aklım almıyor.
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emreb78 5 ay
Şirket ABD de, satış Nijerya'a, satılan ürün Embraerin patentinde vb. vb. Özetle bize ne Sahibi Türkmüş eee TC ne ne katkı sağlamış. Açsaymış ya Türkieyye üretim tesisi vs...
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agtr 5 ay
In space i uzayda diye çeviren bir daha çeviri yapmasın, haber de yapmasın, copy, paste, ne güzel
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HİBİDİHUBLA1 5 ay
Neden prop uçak ?
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Guest-F01EF196D 5 ay en beğenilen
Bizim meşhur "yerli uçağımız göklerde"nin ortağı da Sierra Nevada idi. Ne oldu bizim uçak?
3 Yanıt Yanıtla +27
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BlackGhost12 5 ay Guest-F01EF196D
Beceremediler. Uçakta çirkindi zaten.
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interwap 5 ay Guest-F01EF196D
Yan yattı, çamura battı.
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haylaz__ 5 ay Guest-F01EF196D
ALLAH ın izniyle bir kaç seneye uçar
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cengiz7 5 ay
Ohhhh beyin göçüü, misss, ben de gidecem. Malum zat ölünce döneriz
4 Yanıt Yanıtla +19
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Phantom II 5 ay cengiz7
Mevcut iktidar gidince ulkenin daha iyiye mi gidecegini saniyorsun? Gelecek olan da diktatör olacak.
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isakoc 5 ay cengiz7
Gidebiliyorsan iki dk durma.
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01myavuz 5 ay cengiz7
Malum zatın adı yokken bu ülkede durum çok daha kötüydü, yeniler bilmez.
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DH Misafiri 5 ay
alssa ne olur bize ne faydası var.. ? gavurun ekmeğini yiyen kılıcını salllar tusaş la işbirligi yapıyorsa dikkat edilsin ileriye gidecekken geriye gitmeyelim..tıpkı ingilizlerle yaptıgımız savaş uçagı projesi gibi oyalamasınlar
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WILDBOYS 5 ay
Ağlamak istiyorum sayın seyirciler
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