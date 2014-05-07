Nintendo, 2013 mali yılını da kötü geçirdi

Yılların deneyimli oyun konsolu firması Nintendo geçen yıla ait mali raporunu açıkladı.

Toplamda $456 milyon kayıp olduğunu açıklayan deneyimli firma suçu Wii U'nun satış rakamlarına attı. Piyasaya çıktığı ilk üç ayda 3 milyona yakın satış başarısı yakalayan konsol geçen yılın 12 ayında ise sadece 2.72 milyon satış yakalayabildi. Wii U satışlarından hiç de memnun olmayan Nintendo'un yüzünü ise başarılı mobil konsolu 3DS güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 12 milyon satış rakamı yakalayan 3DS bununla birlikte piyasaya sürülüşünden itibaren toplamda 43 milyonluk bir rakama ulaşmış durumda.

Üst üste 3. mali yıl kaybının ardından bu yılın Nintendo açısından daha iyi geçeceğini düşündüğünü belirten CEO Iwata, konsolun gamepadine yönelik çalışmalar yapılacağını ve daha ilgi çekici oyunların piyasaya sunulacağını sözlerine ekliyor.

http://www.engadget.com/2014/05/07/nintendo-financial-results-2013-wii-u/