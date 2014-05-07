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Nintendo, 2013 mali yılını da kötü geçirdi

Yılların deneyimli oyun konsolu firması Nintendo geçen yıla ait mali raporunu açıkladı.Toplamda $456 milyon kayıp olduğunu açıklayan deneyimli firma suçu Wii U'nun satış rakamlarına attı.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyun Konsolları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Nintendo, 2013 mali yılını da kötü geçirdi
Yılların deneyimli oyun konsolu firması Nintendo geçen yıla ait mali raporunu açıkladı.
Toplamda $456 milyon kayıp olduğunu açıklayan deneyimli firma suçu Wii U'nun satış rakamlarına attı. Piyasaya çıktığı ilk üç ayda 3 milyona yakın satış başarısı yakalayan konsol geçen yılın 12 ayında ise sadece 2.72 milyon satış yakalayabildi. Wii U satışlarından hiç de memnun olmayan Nintendo'un yüzünü ise başarılı mobil konsolu 3DS güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 12 milyon satış rakamı yakalayan 3DS bununla birlikte piyasaya sürülüşünden itibaren toplamda 43 milyonluk bir rakama ulaşmış durumda.
Üst üste 3. mali yıl kaybının ardından bu yılın Nintendo açısından daha iyi geçeceğini düşündüğünü belirten CEO Iwata, konsolun gamepadine yönelik çalışmalar yapılacağını ve daha ilgi çekici oyunların piyasaya sunulacağını sözlerine ekliyor. 

http://www.engadget.com/2014/05/07/nintendo-financial-results-2013-wii-u/ Yorum Yaz
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manyakurt 5 yıl en beğenilen
wii dönemi bitti. bizde de var wii yatıyor...
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hacı.basat 5 yıl
PS3 yada xbox360 alacak biri kesinlikle WiiU tercih eder bu tamam ama bir sorun var bu cihazda, yan sanayisi bu ülkeyi tanımıyor, WiiU aldınız ve bir de yanına Pro Gamepad almak istediniz diyelim, lisanslı uçuk fiyatlı üründen başka seçenek bulamazsınız, 2 tane yan ürün alsanız konsolun kendi fiyatına gelir.
Nintendo lisanslı ürünü yan sanayi fiyatına veremiyeceğine göre bu açmaz bir sorundur, oyuncu arkadaşların nerdeyse hepsi yan sanayi ürünlere abone.
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1963bursa 5 yıl
Xbox One 399 dolarlarda geziyor. amazon.com/...

Wii U 229 dolara satılıyor, amazon.com/...

aslında şimdi tam sırası, 199 dolara otursa çok bekleyeni var, yurtdışında olsam 199 dolara bulduğum an alırım, nintendonun indirim günlerini hızlandırması gerekiyor, neyi bekliyorki?
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keskin53 5 yıl
wii bitti ps4 devam
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marcus83 5 yıl
talha çok üzülmüştür bence
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outspoken 5 yıl
Bir dönem daha kapandı.
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kesbi 5 yıl
Çok zayıf donanımlar ve düşük çözünürlükle 3ds hala nasıl satılıyor anlamadım. Nintendoyu sadece kendine has oyunlar için alan alır. Aynı oyun başka platformlarda olsa kimse bu cihazların yüzüne bakmaz.
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manyakurt 5 yıl en beğenilen
wii dönemi bitti. bizde de var wii yatıyor...
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