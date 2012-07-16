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Nintendo 3DS, ABD'de 5 milyon satış barajını aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
knight
Haber Editörü
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NPD Group'un raporuna göre 2011 yılının mart ayında satışına başlanan taşınabilir oyun konsolu Nintendo 3DS, ABD'de 5 milyon satış barajını aşarak önemli bir başarının altına imza attı.
Oyun severlere gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nintendo 3DS'in en çok satan üç oyunu sırasıyla şu şekilde açıklanmış;
  • Super Mario 3D Land: 2.1 milyon
  • Mario Kart 7: 1.75 milyon
  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D: 1 milyon

Nintendo 3DS'in %90 oranında daha büyük ekranlara sahip versiyonu 3DS XL'ın 19 Ağustos'ta piyasaya sürüleceği belirtiliyor. 3DS XL ile Nintendo'nun pazar payının daha da artabileceği düşünülüyor.


http://www.engadget.com/2012/07/12/npd-nintendo-3ds-sales-hit-5-million-in-us/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrKerberoS 7 yıl
3DS XL 28 Temmuzda çıkmıyo muydu?
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# Ace # 7 yıl
Kur baz alınmadan satılacak oyunlarda e-shop gelsin artık dahada satar ntsc 3ds.
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