Nintendo 3DS, ABD'de 5 milyon satış barajını aştı

NPD Group'un raporuna göre 2011 yılının mart ayında satışına başlanan taşınabilir oyun konsolu Nintendo 3DS, ABD'de 5 milyon satış barajını aşarak önemli bir başarının altına imza attı.



Oyun severlere gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nintendo 3DS'in en çok satan üç oyunu sırasıyla şu şekilde açıklanmış;



Super Mario 3D Land: 2.1 milyon



2.1 milyon Mario Kart 7: 1.75 milyon



1.75 milyon The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D: 1 milyon Nintendo 3DS'in %90 oranında daha büyük ekranlara sahip versiyonu 3DS XL'ın 19 Ağustos'ta piyasaya sürüleceği belirtiliyor. 3DS XL ile Nintendo'nun pazar payının daha da artabileceği düşünülüyor.



http://www.engadget.com/2012/07/12/npd-nintendo-3ds-sales-hit-5-million-in-us/