Nintendo, 3DS cihazının patent ihlali yaptığı gerekçesiyle 30 milyon dolar tazminata mahkum oldu

Haber Editörü
Nintendo'nun sektörün ilk gözlüksüz 3D ekranlı taşınabilir oyun konsolu olarak tanıttığı ve halen de bu ünvanı koruyan 3DS modeli, bu kez firmaya tazminat cezası verilmesine neden oldu.
2011 yılında Seijiro Tomita adlı bir mucit, 3D resimleri gözlüğe ihtiyaç bırakmadan izlenmesini sağlayan teknolojisinin Nintendo 3DS modelinde izinsiz olarak kullanıldığı gerekçesiyle Nintendo Amerika aleyhine tazminat davası açmıştı.
New York federal mahkemesi dün Nintendo'nun Tomita'ya ait patenti ihlal ettiğine hükmederek 30 milyon dolar tazminat ödemesini kararlaştırdı.
Tomita 58 yaşında bir mucit ve uzun yıllar Sony firmasında görev yapmıştı. Duruşmada Tomita'yı temsil eden avukat Joe Diamante jüriye teşekkür ederek icadı korumayı başardıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.
Nintendo firmasının avukatı Scott Lindvall ise 3DS taşınabilir oyun konsolunun Tomita'nın patentindeki anahtar yaklaşımları kullanmadığını ve tazminat cezasının haksız olduğunu savundu.
Nintendo'nun gözlüksüz olarak 3D oyun oynama tecrübesi sunan taşınabilir oyun konsolu 3DS, bugüne kadar 30 milyon civarında satış yaparak firmanın yüzünü güldürmüştü.
http://www.reuters.com/article/2013/03/13/us-nintendo-patent-infringement-idUSBRE92C1DA20130313 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam şu an gittigidiyorda sıfır olarak çok uyguna satılıyor 3ds cihazı almak istersen tam sırası çünkü uzun süre emulatorunun çıkacağını sanmıyorum. Onu bırak alette 3ds backup oyunlarını çalıştırmak için r4 kartı bile çıkmadı
Eger her cihazi 1 dolara sattiysa, evet