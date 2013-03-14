Nintendo, 3DS cihazının patent ihlali yaptığı gerekçesiyle 30 milyon dolar tazminata mahkum oldu





Nintendo'nun sektörün ilk gözlüksüz 3D ekranlı taşınabilir oyun konsolu olarak tanıttığı ve halen de bu ünvanı koruyan 3DS modeli, bu kez firmaya tazminat cezası verilmesine neden oldu.





2011 yılında Seijiro Tomita adlı bir mucit, 3D resimleri gözlüğe ihtiyaç bırakmadan izlenmesini sağlayan teknolojisinin Nintendo 3DS modelinde izinsiz olarak kullanıldığı gerekçesiyle Nintendo Amerika aleyhine tazminat davası açmıştı.





New York federal mahkemesi dün Nintendo'nun Tomita'ya ait patenti ihlal ettiğine hükmederek 30 milyon dolar tazminat ödemesini kararlaştırdı.





Tomita 58 yaşında bir mucit ve uzun yıllar Sony firmasında görev yapmıştı. Duruşmada Tomita'yı temsil eden avukat Joe Diamante jüriye teşekkür ederek icadı korumayı başardıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.





Nintendo firmasının avukatı Scott Lindvall ise 3DS taşınabilir oyun konsolunun Tomita'nın patentindeki anahtar yaklaşımları kullanmadığını ve tazminat cezasının haksız olduğunu savundu.





Nintendo'nun gözlüksüz olarak 3D oyun oynama tecrübesi sunan taşınabilir oyun konsolu 3DS, bugüne kadar 30 milyon civarında satış yaparak firmanın yüzünü güldürmüştü.





http://www.reuters.com/article/2013/03/13/us-nintendo-patent-infringement-idUSBRE92C1DA20130313