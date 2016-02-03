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Nintendo, Amiibo'lar ile kasasını dolduruyor

Nintendo'nun konsollarıyla etkileşimli figürleri Amiibo'lar peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Firma gün geçtikçe Amiibo'lara olan ilgiyi arttırmayı başarıyor.
3 yıl
3b
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1
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Nintendo, Amiibo'lar ile kasasını dolduruyor
 
Nintendo'nun Wii U ve 3DS ile etkileşime girebilen figürleri olan Amiibo'ların satışları oldukça iyi gidiyor. Firma son 3 ay içinde toplam 10 milyon adet Amiibo sattığını açıkladı. Bir önceki ay ise 9.9 milyon adet Amiibo satılmıştı. Bu performans gerçekten de oldukça iyi. Nintendo yeni para basma makinesini bulmuş gibi görünüyor.

Amiibo'lar içlerinde bellek bulunan ve Wii U ile 3DS ile etkileşime geçirdiğimizde oyunlarda yeni içerikler açmamıza yarayan figürler. Figürlerin hem görünüş olarak sevimli olması, hem de oyunlarda yeni içerikler açması onları oyuncular açısından oldukça cazip kılıyor.

Amiibo'lar hangi karakterlerin ne kadar ilgi gördüğüne de ışık tutuyor. Örneğin Splatoon karakterlerinin Amiibo'ları Japonya'da ilk üç sırayı alırken, ABD'de ise The Legend of Zelda'nın ana karakteri Link ilk sırada yer alıyor. Avrupalılar ise en çok İtalyan muslukçu Mario'yu tercih ediyorlarmış.

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darkdiva 3 yıl
Nintendo işini bilir. Kendi halinde, kendi dünyasını yaratmış nadir bir firma.
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