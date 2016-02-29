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Nintendo NX, PS4 ve Xbox One Oyunlarını Rahatça Çalıştırabilecek

Nintendo'nun yeni konsolu muhtemelen bu yıl içinde piyasaya çıkacak. Bu konsolun teknik detayları da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başlıyor. Bu defaki iddia oyunları uyarlama ile ilgili.
3 yıl
3,2b
1
16
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Nintendo NX, PS4 ve Xbox One Oyunlarını Rahatça Çalıştırabilecek
 
Nintendo'nun "NX" kod adıyla bilinen yeni konsolunun bu yıl içinde piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem masa üstü, hem de taşınabilir bir parçası olacağı söylenen bu konsolun en az Playstation 4 ve Xbox One kadar güçlü olacağı iddiası da gündemde.
Yeni ortaya çıkan iddialara göre Playstation 4 ve Xbox One oyunları neredeyse sıfır kod değişimi ile bu konsolda çalışabilecek. Konsolun güçlü emülasyon ve derleyici sistemi sayesinde geliştiricilerin orijinal kaynak kodlarını değiştirmeden rahatça oyunları bu cihaza uyarlaması mümkün olacak. Özellikle Android işletim sistemi ve Unreal Engine 4 kullanan oyunlarda bu iş daha da kolay olacakmış.
Cihazın bir başka özelliği ise kablosuz HDMI adapörü olacak gibi. Artık görüntüyü kablo kullanmadan doğrudan televizyona aktarabileceğiz. Bu teknolojinin Wii U ve bu konsolun tablet kontrolcüsü arasındaki etkileşimle benzer bir sistemle çalışacağı söylenmiş.
Son olarak ise NX'in kontrolcüsünün analoglarında küçük motorlar bulunacağı ve parmak hareketlerine tam tepki vereceği iddia ediliyor. Örneğin oyunda bir duvara vurduğunuzda analoglar tam tersi yönde parmaklarınızı itecek. Bu sistem silahla ateş ederken, hasar aldığımızda veya zorlu bir arazide hareket ederken de kullanılabilir.

http://www.tweaktown.com/news/50740/nintendo-nx-needs-near-zero-modification-run-xbox-one-ps4-games/index.html Yorum Yaz
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OldGamers86 3 yıl en beğenilen
Koldaki durumu düzgün yapabilir iseler süper gerçekten.
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DH Misafiri 3 yıl
wow iyiymiş bende wii u var ama geliştirmeden çıkmış piyasaya şu duvar olayı gerçek ve kullanılabilir olursa muhteşem olur hemen alırım parası önemli değil NX in martta çıkması bekleniyor bence wii den başarılı olur
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dobrasam 3 yıl
öncelikle önemli olan oyun fiyat ları olur gerçekten güçlü bir donanım ile ortaya çıkarsa sonuç itibariyle şuan ps4 ve xbox oyunları el yakıyor böyle giderse yavaş yavaş herkes pc ye dönecek gibi görünüyor
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Mutlak.Sıfır 3 yıl
Nintendo çok doğru bir zamanda girecek piyasaya. Eğer bunu kullanırsa bir Wii kadar olmasa da ona yakın bir etki yapabilir.
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KalemKolik 3 yıl
Ps4den en az 2 kat güçlü olması gerek yoksa hiç çıkmasın
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tugares 3 yıl
Gamepad in vereceği tepki olayı olursa harika olur.
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Fenomenon 3 yıl
Ps4 ve xbox oyunlarını çalıştırır da telif hakkı ne olacak peki?? Bence Sony ve MS buna izin vermez.
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Elsa 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
Ps4 ve xbox oyunlarını çalıştırır da telif hakkı ne olacak peki?? Bence Sony ve MS buna izin vermez.

Oyunların telif hakkı dagiticilarda sony veya microsoft ta değil
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inhumanform 3 yıl Fenomenon
Haber başlığını yanıltıcı atmışlar, aslında olay şöyle anladığım kadarıyla: Daha önceki nintendo konsollarında donanım kısıtlaması olduğundan veya programlama zor olduğundan 3. parti oyun şirketleri (Activision, 2K, Rockstar, Konami vs.) nintendo için oyun çıkarmıyordu. Ama yeni konsolda artık 3. parti oyunları da görebiliriz.
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burakesan 3 yıl
Heyecan verici.
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teknokaptan 3 yıl
valla super gercekten dedikleri kadar gucluyse hemen alirim bir tane
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javaprof 3 yıl
bu konsol eğer playstation ve xbox one kadar güçlü olursa diğerlerinin bunun yanında hiç şansı olmaz nintendoda pokemon ve mario var diğer konsollar ın böyle ağır basan oyunları yok playstation da gow vardı eskiden ps ile özdeşleşen o bitti xbox one dada halo var haloya benzeyen zaten onlarca oyun var halo bir farklılık yaratmıyor ama pokemon ve mario nun yerini tutacak oyun yok.
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trplayer 3 yıl Bernhard
Bernhard
 
Nintendo'nun "NX" kod adıyla bilinen yeni konsolunun bu yıl içinde piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem masa üstü, hem de taşınabilir bir parçası olacağı söylenen bu konsolun en az Playstation 4 ve Xbox One kadar güçlü olacağı iddiası da gündemde.
 
Yeni ortaya çıkan iddialara göre Playstation 4 ve Xbox One oyunları neredeyse sıfır kod değişimi ile bu konsolda çalışabilecek. Konsolun güçlü emülasyon ve derleyici sistemi sayesinde geliştiricilerin orijinal kaynak kodlarını değiştirmeden rahatça oyunları bu cihaza uyarlaması mümkün olacak. Özellikle Android işletim sistemi ve Unreal Engine 4 kullanan oyunlarda bu iş daha da kolay olacakmış.
 
Cihazın bir başka özelliği ise kablosuz HDMI adapörü olacak gibi. Artık görüntüyü kablo kullanmadan doğrudan televizyona aktarabileceğiz. Bu teknolojinin Wii U ve bu konsolun tablet kontrolcüsü arasındaki etkileşimle benzer bir sistemle çalışacağı söylenmiş.
 
Son olarak ise NX'in kontrolcüsünün analoglarında küçük motorlar bulunacağı ve parmak hareketlerine tam tepki vereceği iddia ediliyor. Örneğin oyunda bir duvara vurduğunuzda analoglar tam tersi yönde parmaklarınızı itecek. Bu sistem silahla ateş ederken, hasar aldığımızda veya zorlu bir arazide hareket ederken de kullanılabilir.
 


Hoş geldin arkadaşım haber için teşekkürler acaba yaz mevsimi piyasaya çıkarmı Nintendo NX
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Kevin Garnett 3 yıl
Koldaki olayı PS'de CoD oynayan arkadaşlarıma bile anlatsam tepkileri oha diye oluyor :D
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Kevin Garnett 3 yıl trplayer
trplayer


Bernhard

 
Nintendo'nun "NX" kod adıyla bilinen yeni konsolunun bu yıl içinde piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem masa üstü, hem de taşınabilir bir parçası olacağı söylenen bu konsolun en az Playstation 4 ve Xbox One kadar güçlü olacağı iddiası da gündemde.
 
Yeni ortaya çıkan iddialara göre Playstation 4 ve Xbox One oyunları neredeyse sıfır kod değişimi ile bu konsolda çalışabilecek. Konsolun güçlü emülasyon ve derleyici sistemi sayesinde geliştiricilerin orijinal kaynak kodlarını değiştirmeden rahatça oyunları bu cihaza uyarlaması mümkün olacak. Özellikle Android işletim sistemi ve Unreal Engine 4 kullanan oyunlarda bu iş daha da kolay olacakmış.
 
Cihazın bir başka özelliği ise kablosuz HDMI adapörü olacak gibi. Artık görüntüyü kablo kullanmadan doğrudan televizyona aktarabileceğiz. Bu teknolojinin Wii U ve bu konsolun tablet kontrolcüsü arasındaki etkileşimle benzer bir sistemle çalışacağı söylenmiş.
 
Son olarak ise NX'in kontrolcüsünün analoglarında küçük motorlar bulunacağı ve parmak hareketlerine tam tepki vereceği iddia ediliyor. Örneğin oyunda bir duvara vurduğunuzda analoglar tam tersi yönde parmaklarınızı itecek. Bu sistem silahla ateş ederken, hasar aldığımızda veya zorlu bir arazide hareket ederken de kullanılabilir.
 


Hoş geldin arkadaşım haber için teşekkürler acaba yaz mevsimi piyasaya çıkarmı Nintendo NX

Amerika'da Noel döneminde çıkacağı söylentileri var. Noel döneminde çıkarsa ve o zaman Türkiye distribütörü gelmezse Haziran 2017 gibi Türkiye'ye gelir. Ondan önce almak içinse yabancı sitelerden (Amazon vs.) getirtebilirsiniz.
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