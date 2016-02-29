Nintendo NX, PS4 ve Xbox One Oyunlarını Rahatça Çalıştırabilecek

Nintendo'nun "NX" kod adıyla bilinen yeni konsolunun bu yıl içinde piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem masa üstü, hem de taşınabilir bir parçası olacağı söylenen bu konsolun en az Playstation 4 ve Xbox One kadar güçlü olacağı iddiası da gündemde.

Yeni ortaya çıkan iddialara göre Playstation 4 ve Xbox One oyunları neredeyse sıfır kod değişimi ile bu konsolda çalışabilecek. Konsolun güçlü emülasyon ve derleyici sistemi sayesinde geliştiricilerin orijinal kaynak kodlarını değiştirmeden rahatça oyunları bu cihaza uyarlaması mümkün olacak. Özellikle Android işletim sistemi ve Unreal Engine 4 kullanan oyunlarda bu iş daha da kolay olacakmış.

Cihazın bir başka özelliği ise kablosuz HDMI adapörü olacak gibi. Artık görüntüyü kablo kullanmadan doğrudan televizyona aktarabileceğiz. Bu teknolojinin Wii U ve bu konsolun tablet kontrolcüsü arasındaki etkileşimle benzer bir sistemle çalışacağı söylenmiş.

Son olarak ise NX'in kontrolcüsünün analoglarında küçük motorlar bulunacağı ve parmak hareketlerine tam tepki vereceği iddia ediliyor. Örneğin oyunda bir duvara vurduğunuzda analoglar tam tersi yönde parmaklarınızı itecek. Bu sistem silahla ateş ederken, hasar aldığımızda veya zorlu bir arazide hareket ederken de kullanılabilir.

http://www.tweaktown.com/news/50740/nintendo-nx-needs-near-zero-modification-run-xbox-one-ps4-games/index.html