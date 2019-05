Nintendo NX'in PS4'ten önemli oranda güçlü olduğu söyleniyor

Nintendo'nun kod adı NX olan yeni nesil konsolunun teknik detayları henüz resmiyet kazanmadı, ama ciddi söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Muhtemelen yeni konsolunu büyük firmalara tanıtan Nintendo'nun güçlü bir konsolla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Çok sayıda kaynaktan alınan bilgilere göre Nintendo NX, Playstation 4'ten dikkate değer oranda güçlüymüş. Konsolun RAM, Ekran Kartı ve İşlemci konusunda Playstation 4'ü geride bırakacağı belirtiliyor. Örneğin işlemcinin %15 ila %30 arasında daha güçlü olacağı söyleniyor.

Nintendo NX için şu an yeni Metroid Prime ve The Legend of Zelda oyunlarının geliştirildiğini biliyoruz. Bunun yanında Square Enix gibi firmalar da Dragon Quest XI'i NX için hazırlıyor. Eğer konsol bahsedildiği gibi PS4'ten önemli miktarda güçlü olursa özellikle Nintendo oyunlarını hiç olmadığı kadar gerçekçi göreceğiz.

