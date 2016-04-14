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Nintendo NX'in PS4'ten önemli oranda güçlü olduğu söyleniyor

Nintendo'nun yeni konsolu ile ilgili söylentiler firmanın bu defa güçlü bir konsol çıkarmayı kafaya koyduğunu gösteriyor. NX'in Playstation 4'ten dikkate değer oranda güçlüymüş.
3 yıl
3,4b
1
13
Oyun Konsolları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Nintendo NX'in PS4'ten önemli oranda güçlü olduğu söyleniyor

Nintendo'nun kod adı NX olan yeni nesil konsolunun teknik detayları henüz resmiyet kazanmadı, ama ciddi söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Muhtemelen yeni konsolunu büyük firmalara tanıtan Nintendo'nun güçlü bir konsolla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.
Çok sayıda kaynaktan alınan bilgilere göre Nintendo NX, Playstation 4'ten dikkate değer oranda güçlüymüş. Konsolun RAM, Ekran Kartı ve İşlemci konusunda Playstation 4'ü geride bırakacağı belirtiliyor. Örneğin işlemcinin %15 ila %30 arasında daha güçlü olacağı söyleniyor.
Nintendo NX için şu an yeni Metroid Prime ve The Legend of Zelda oyunlarının geliştirildiğini biliyoruz. Bunun yanında Square Enix gibi firmalar da Dragon Quest XI'i NX için hazırlıyor. Eğer konsol bahsedildiği gibi PS4'ten önemli miktarda güçlü olursa özellikle Nintendo oyunlarını hiç olmadığı kadar gerçekçi göreceğiz.

http://www.tweaktown.com/news/51613/nintendos-nx-console-faster-ps4-by-noticeable-amount/index.html Yorum Yaz
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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
İşlemci 2 kat güçlü olsa ne olur.Mobil işlemci seviyesinde ps4de işlemci mevcut.Sen 4 yıl sonra konsol çıkaracaksın ama neymiş %15-30 oranında işlemci güçlü olacakmış. Son yıllarda firmalar olsun,haber siteleri olsun tüketicilerle iyice dalga(aslını biliyorsunuz) geçiyor.
İşlemci 2 kat güçlü olsa ne olur.Mobil işlemci seviyesinde ps4de işlemci mevcut.Sen 4 yıl sonra konsol çıkaracaksın ama neymiş %15-30 oranında işlemci güçlü ola...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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Golden Gate 3 yıl
seneler sonra konsol çıkart. Sonra bundan daha iyi de.

Bi zahmet daha iyi olsun .
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Greylights 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
İşlemci 2 kat güçlü olsa ne olur.Mobil işlemci seviyesinde ps4de işlemci mevcut.Sen 4 yıl sonra konsol çıkaracaksın ama neymiş %15-30 oranında işlemci güçlü olacakmış. Son yıllarda firmalar olsun,haber siteleri olsun tüketicilerle iyice dalga(aslını biliyorsunuz) geçiyor.

X86 8 çekirdekli işlemciyi hangi mobil işlemci geçebiliyor bana açıklar mısın? Ha mobil işlemci derken laptop notebook işlemcisini kast ediyorsan, doğru daha iyisi var ama bu sefer de o konsol şu anki fiyatının kaç katına çıkar bunun farkında mısın? O zaman da dersin "çok pahalı, batmaya mecbursun sony.. bik bik bik
KalemKolikİşlemci 2 kat güçlü olsa ne olur.Mobil işlemci seviyesinde ps4de işlemci mevcut.Sen 4 yıl sonra konsol çıkaracaksın ama neymiş %15-3...
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Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 yıl
Mesele ne kadar zaman sonra cikacagi belli olamayan bir konsolun PS4 ten %30 guclu olmasi degil ki yegennnn. Mesela oyun cesitliligidir.
Ben Nintendo oyunlarini cok severim ama o konsolda bir Gran Turismo oynayamazsam kiymeti olmaz yegennn... Bi de simdi PS4 VR dalgasi var. Yeni cikacak Gran Turismo 7 ile uyumlu olursa direk yapistiricam...
Ondan sonra bak S2000 ile ne bilim GT86 ile nasil yan veriyorum... Yegennnn..
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senersongur 3 yıl
Önemli olan oyun fiyatları. 10 dolar civarı olursa oyun piyasasının en büyük sorunu çözülmüş olacak.

PS4 mesela çıktı ama insanlar yeni oyunlari almakta zorlanıyorlar.

Bu anlamda bir devrim de şart.

Yapılması gereken 200 dolar civarı Oyun Konsolu, 10 dolar civarı da oyun fiyatı.



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esmerbuyucu 3 yıl senersongur
Bence bedava versinler. Oyun geliştiricileri kim ki bence hiç para kazanmasınlar ne de olsa ortada emek yok bir şey yok. Değil mi(!)
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PaTRaiN1 3 yıl
É bırakın da güçlü olsun kaç sene olmuş piyasaya çıkalı.
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FRAPS_TR 3 yıl
Ps 4.5 ile aynı güçte olması lazımki birşeye bensesin.
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Ginga Bishounen 3 yıl
Max. 500 Dolar olması lazım ki iyi satsın.
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Golden Gate 3 yıl
seneler sonra konsol çıkart. Sonra bundan daha iyi de.

Bi zahmet daha iyi olsun .
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esmerbuyucu 3 yıl
Nintendo NX kat be kat daha güçlü olabilir. Fakat unuttuğunuz bir şey var. Ürünün piyasaya gireceği fiyatta önemli olacağından dengeli tutmak istemeleri normaldir.
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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
İşlemci 2 kat güçlü olsa ne olur.Mobil işlemci seviyesinde ps4de işlemci mevcut.Sen 4 yıl sonra konsol çıkaracaksın ama neymiş %15-30 oranında işlemci güçlü olacakmış. Son yıllarda firmalar olsun,haber siteleri olsun tüketicilerle iyice dalga(aslını biliyorsunuz) geçiyor.
2 Yanıt Yanıtla +18
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hamza53 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
İşlemci 2 kat güçlü olsa ne olur.Mobil işlemci seviyesinde ps4de işlemci mevcut.Sen 4 yıl sonra konsol çıkaracaksın ama neymiş %15-30 oranında işlemci güçlü olacakmış. Son yıllarda firmalar olsun,haber siteleri olsun tüketicilerle iyice dalga(aslını biliyorsunuz) geçiyor.

Nintendoya çıkan oyunları göz önüne alırsak ps4 den sonra çıkıp performans konusunda önde olması bile yeterli gelecektir diye düşünüyorum.
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Greylights 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
İşlemci 2 kat güçlü olsa ne olur.Mobil işlemci seviyesinde ps4de işlemci mevcut.Sen 4 yıl sonra konsol çıkaracaksın ama neymiş %15-30 oranında işlemci güçlü olacakmış. Son yıllarda firmalar olsun,haber siteleri olsun tüketicilerle iyice dalga(aslını biliyorsunuz) geçiyor.

X86 8 çekirdekli işlemciyi hangi mobil işlemci geçebiliyor bana açıklar mısın? Ha mobil işlemci derken laptop notebook işlemcisini kast ediyorsan, doğru daha iyisi var ama bu sefer de o konsol şu anki fiyatının kaç katına çıkar bunun farkında mısın? O zaman da dersin "çok pahalı, batmaya mecbursun sony.. bik bik bik
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