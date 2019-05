Nintendo Switch 8.0.0 güncellemesi ‘Turbo’ modunu getirerek yüklenme sürelerini kısaltıyor

Nintendo Switch’e geleli birkaç hafta olan versiyon 8.0.0 güncellemesi, görünüşe göre gizli olan bir özelliği ekledi. Bu özellik oyunların daha hızlı yüklenmesini sağlıyor.

15 Nisan’da dağıtılmaya başlanan güncelleme, oyuncuların kurulu yazılımlarını sıralaması ve cihazlar arası dosya aktarımı yapmasını sağlıyor. Switch fanları bunlara ek olarak başka bir özellik daha buldu.

“Boost mode” adı verilen bu özellik, Nintendo Switch’in işlemcisini hız aşırtmayla 1,75GHz’e ulaştırmasını sağlıyor. Bu hız, işlemcinin normal hali 1GHz’den bir hayli yüksek.

Nintendo’nun diğer oyunu Mario Odyssey versiyon 1.3.0 da adı her ne kadar resmi logda bulunmasa da boost mode ile çok daha hızlı yükleniyor.

Nintendo’nun bu özelliği kullanıcıların tamamının emrine sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

https://www.digitaltrends.com/gaming/nintendo-switch-update-8-0-0-adds-boost-mode/

Bu mod ile birlikte Legend of Zelda: Breath of the Wild versiyon 1.6.0 yüklenme süreleri ortalama 10 saniye kısalıyor.