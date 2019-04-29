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Nintendo Switch 8.0.0 güncellemesi ‘Turbo’ modunu getirerek yüklenme sürelerini kısaltıyor

Nintendo'nun mobil oyun konsolu Switch, aldığı en son güncelleme içerisinde gizli bir özelliği barındırıyor. Bu özellik cihazın işlemci performansını neredeyse iki katına çıkarıyor.
3 hf.
2,5b
2
6
Oyun Konsolları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Nintendo Switch’e geleli birkaç hafta olan versiyon 8.0.0 güncellemesi, görünüşe göre gizli olan bir özelliği ekledi. Bu özellik oyunların daha hızlı yüklenmesini sağlıyor. 
15 Nisan’da dağıtılmaya başlanan güncelleme, oyuncuların kurulu yazılımlarını sıralaması ve cihazlar arası dosya aktarımı yapmasını sağlıyor. Switch fanları bunlara ek olarak başka bir özellik daha buldu.
“Boost mode” adı verilen bu özellik, Nintendo Switch’in işlemcisini hız aşırtmayla 1,75GHz’e ulaştırmasını sağlıyor. Bu hız, işlemcinin normal hali 1GHz’den bir hayli yüksek. 
Bu mod ile birlikte Legend of Zelda: Breath of the Wild versiyon 1.6.0 yüklenme süreleri ortalama 10 saniye kısalıyor.
Nintendo’nun diğer oyunu Mario Odyssey versiyon 1.3.0 da adı her ne kadar resmi logda bulunmasa da boost mode ile çok daha hızlı yükleniyor. 
Nintendo’nun bu özelliği kullanıcıların tamamının emrine sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

https://www.digitaltrends.com/gaming/nintendo-switch-update-8-0-0-adds-boost-mode/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 hf.
Çok ısındırir aleti bu mod. Nintendo docka güçlendirici donanım koyacaktı
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Mr.Data 3 hf. Rachsuchtig
Her zaman boost ile çalışmıyor geliştirici karar veriyor ne zaman çalışacağını isterse sadece dock için yapabilir
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Eeltorm 3 hf.
Dock'a takınca boost mode çalışır.
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MHEC 3 hf.
1.7 ghz ne yahu küfür gibi.
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esmerbuyucu 3 hf. MHEC
2015 şartlarına göre düşününce fena değil gibi 😂
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KalemKolik 3 hf.
Ne çöp konsol arkadaş ya. Aldık sattık. Tamam donanım önemli değilde çöp donanımlar ilede çıkmasın. 3. Parti firmalar adam gibi destek vermiyor. Versede fifa gibi mobilden hallice versiyonlar geliyor.

Psp ile Nintendo taşınabilir konsolda tek kaldı.

Şu telefonlara bari iyi oyunlar gelsin. Donanımları gelişti

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