Nintendo Switch beklenenden çok daha fazla satıldı

Son zamanlarda gündemden düşmek bilmeyen Nintendo Switch, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde satılıyor. Oyun konsolunun üreticisi Nintendo’nun Genel Müdürü Tatsumi Kimishima, geride bıraktığımız Ekim ayında Mart ayının sonuna kadar 2 milyon adet konsol satışı gerçekleştirmeyi tahmin ettiklerini dile getirmişti. Bugün paylaşılan veriler, Mart ayının yarısı bile bitmeden 1.5 milyondan fazla konsolun satıldığını ortaya çıkardı.

SuperData tarafından paylaşılan bilgilere göre konsolların 500.000’i Amerika’da, 360.000’i Japonya’da, 110.000’i Fransa’da ve 85.000’i İngiltere’de satıldı.

Nintendo oyun konsoluna gösterilen ilgiden son derece memnun fakat konsolun ilk satışa sunulduğu günlerde gündeme gelen stok sorunları hala devam ediyor. Şirket tarafından üretilen konsol sayısının yeterli olmaması, ilerleyen günlerde Switch’in iyi gidişatını yavaşlatabilir. Bunun yanı sıra konsolun en ünlü oyunu The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın da stoklardaki sayısının azalması, Nintendo’nun acilen bir şeyler yapması gerektiğini gösteriyor.

http://www.gamespot.com/articles/switch-has-nearly-met-nintendos-first-month-sales-/1100-6448694/