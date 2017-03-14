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Nintendo Switch beklenenden çok daha fazla satıldı

Nintendo’nun yeni oyun konsolu Switch, öngörülenden çok daha fazla sevildi. Satılan konsol sayısının şimdiden tahmini ay sonu satış rakamlarını aşmak üzere olduğu biliniyor.
2 yıl
3,4b
1
22
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Nintendo Switch beklenenden çok daha fazla satıldı
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Son zamanlarda gündemden düşmek bilmeyen Nintendo Switch, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde satılıyor. Oyun konsolunun üreticisi Nintendo’nun Genel Müdürü Tatsumi Kimishima, geride bıraktığımız Ekim ayında Mart ayının sonuna kadar 2 milyon adet konsol satışı gerçekleştirmeyi tahmin ettiklerini dile getirmişti. Bugün paylaşılan veriler, Mart ayının yarısı bile bitmeden 1.5 milyondan fazla konsolun satıldığını ortaya çıkardı.

SuperData tarafından paylaşılan bilgilere göre konsolların 500.000’i Amerika’da, 360.000’i Japonya’da, 110.000’i Fransa’da ve 85.000’i İngiltere’de satıldı.

Nintendo oyun konsoluna gösterilen ilgiden son derece memnun fakat konsolun ilk satışa sunulduğu günlerde gündeme gelen stok sorunları hala devam ediyor. Şirket tarafından üretilen konsol sayısının yeterli olmaması, ilerleyen günlerde Switch’in iyi gidişatını yavaşlatabilir. Bunun yanı sıra konsolun en ünlü oyunu The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın da stoklardaki sayısının azalması, Nintendo’nun acilen bir şeyler yapması gerektiğini gösteriyor.


http://www.gamespot.com/articles/switch-has-nearly-met-nintendos-first-month-sales-/1100-6448694/ Yorum Yaz
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Biggest Star 2 yıl en beğenilen
geri iade de beklenilenden fazla olabilir
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ErTuFx 2 yıl
bu tarzda bir oyun konsolu icin gecici bir basari olarak görünüyor. Nintendoya tek sormak istedigim piyasadaki ps4 ve xboxone konsolarina cikan oyunlari destekleyecek ve oynatacak bir oyun konsoluyla piyasada basarili olmak varken neden sadece mario pokemon ve zelda gibi sadece hayran kitlesine hitab eden birbirinin tekrari oyunlarla piyasada birseyler yapmaya calisiyor? Zaten el konsolunda basarilisin ev konsolundaki donanimin reklam kanallarinda satilan tabletlerle esdeger... ve 50 euroya ürettigin plastik bir konsolu ne diye 300 euroya satiyorsun?
bu tarzda bir oyun konsolu icin gecici bir basari olarak görünüyor. Nintendoya tek sormak istedigim piyasadaki ps4 ve xboxone konsolarina cikan oyunlari destekl...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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***Leopard*** 2 yıl Biggest Star
Biggest Star
geri iade de beklenilenden fazla olabilir


Geri iade.
Askeri ücretten sonra en fazla düşülen yanlış.
Biggest Stargeri iade de beklenilenden fazla olabilirGeri iade.Askeri ücretten sonra en fazla düşülen yanlış....
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1 Yanıt Yanıtla +6
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axaxa 2 yıl
Keyifli olmuyor ya.
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gurkanse 2 yıl
tek bi yorum yapılabilir bu cihaz için
ÇÖP SWİTCH
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FRAPS_TR 2 yıl
Eski nesil nvidia maxwell çipset koymasalardi ve 720p ekran olmasaydi bende birtane satin alabilirdim.Ama beni sahip olduğu teknolojilerle heyecanlandirmadi.
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konsoldede 2 yıl
swift iyi konsol lakin arkadas yazmis 50 euro ya mal edip 300 euroya satmak milleti düzmekle es anlamlidir ha bana 10 euroya verse yine almam zevk meselesi bence artik mario ve zelda hayranlari haricinde nintendo alan yok ve bu satilan konsolun yarisi iade edecektir
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darkdiva 2 yıl
Önüne gelen illa ki her konuda yorum yapmak zorumda mı ya? Oyun işi bir zevktir ve bir kültürdür. Sen grafik kasan oyunları seversin, öteki eğlenceli oyunları sever. Bir bıkmadınız şu aynı yorumları yapmaktan. Nintendo oyunları neden en çok satanlar listesinde zirvelerde oluyor? Neden 20-30 senelik serileri hala aynı ilgiyi görebiliyor? Ben bu işi sinemaya benzetiyorum. Bol efektli, konusu boş olan süper kahraman filmlerine bayılanlar sanat için yapılan, konusu ile, senaryosu ile öne çıkan filmleri beğenmez. Bence durum bundan ibaret. Nintendo demek ki içi dolu oyunlar yapıyor ki bu kadar sene ilgi devam ediyor. Şahsen ben Pokemon oyunu çıktığı an Switch'i alırım. PS4 müş Xbox mış hikaye benim için...
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pranis 2 yıl
Bence ürün yaratıcı ve güzel, tasarımsal ve donanımsal sorunları olmasa alınası.
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javaprof 2 yıl
gayet normal bu satışlar nintendonun 90 lı yıllrda çıkardığı zelda: ocarina of times ı
indirdim o grafiklere rağmen geceye kadar başından kalkmadan oynadım emülatörle. zelda şu pc oyunlarından çok üstte witcher 3 ve final fantasy 15 den bile iyi bir oyun.97 metacritic skoru var pokemonu veya zeldayı oynamıyan anlamaz neden nintendonun bu kadar sattığını.son çıkan zelda için di bu söylediklerim eski bir zelda otynu var ve metacritik skoru 98 yani gelmiş geçmiş en iyi oyun bir zelda oyunu.
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ErTuFx 2 yıl
bu tarzda bir oyun konsolu icin gecici bir basari olarak görünüyor. Nintendoya tek sormak istedigim piyasadaki ps4 ve xboxone konsolarina cikan oyunlari destekleyecek ve oynatacak bir oyun konsoluyla piyasada basarili olmak varken neden sadece mario pokemon ve zelda gibi sadece hayran kitlesine hitab eden birbirinin tekrari oyunlarla piyasada birseyler yapmaya calisiyor? Zaten el konsolunda basarilisin ev konsolundaki donanimin reklam kanallarinda satilan tabletlerle esdeger... ve 50 euroya ürettigin plastik bir konsolu ne diye 300 euroya satiyorsun?
2 Yanıt Yanıtla +12
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gokg 2 yıl ErTuFx
ErTuFx

bu tarzda bir oyun konsolu icin gecici bir basari olarak görünüyor. Nintendoya tek sormak istedigim piyasadaki ps4 ve xboxone konsolarina cikan oyunlari destekleyecek ve oynatacak bir oyun konsoluyla piyasada basarili olmak varken neden sadece mario pokemon ve zelda gibi sadece hayran kitlesine hitab eden birbirinin tekrari oyunlarla piyasada birseyler yapmaya calisiyor? Zaten el konsolunda basarilisin ev konsolundaki donanimin reklam kanallarinda satilan tabletlerle esdeger... ve 50 euroya ürettigin plastik bir konsolu ne diye 300 euroya satiyorsun?

Belki konsol deneyimini farklı yaşatmak istiyolardır? Belki hedef kitleleri hardcore oyuncular değildir? Belki kendi ekosistemindeki eğlence kültürü yeterli geliyordur? Bu tür kasıntıdan uzak eğlence bazlı oyunları seven insanlar vardır?

Ayrıca teknoloji ürünlerine maliyet üzerinden fiyat biçilmez. Ar-Ge parası içindedir onun. Eğer bugün telefonlar televizyonlar parça maliyeti + kar mantığıyla gitseydi teknoloji yerinde sayardı.

Bir de lütfen artık birbirinin tekrarı oyun deyip durmayın. Her oyun serisi eskisine bişeyler katarak yeni sürümünü çıkarır, tüm serilerde böyledir bu.
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TorukMactoo 2 yıl ErTuFx
ErTuFx

bu tarzda bir oyun konsolu icin gecici bir basari olarak görünüyor. Nintendoya tek sormak istedigim piyasadaki ps4 ve xboxone konsolarina cikan oyunlari destekleyecek ve oynatacak bir oyun konsoluyla piyasada basarili olmak varken neden sadece mario pokemon ve zelda gibi sadece hayran kitlesine hitab eden birbirinin tekrari oyunlarla piyasada birseyler yapmaya calisiyor? Zaten el konsolunda basarilisin ev konsolundaki donanimin reklam kanallarinda satilan tabletlerle esdeger... ve 50 euroya ürettigin plastik bir konsolu ne diye 300 euroya satiyorsun?

O kadar doğru bi tespit ki... Benim gibi Nintendo yu daha önce hiç görmemiş birini bile etkiliyorsun ama benim ekosistemimden dışarı çıkma diyorsun... Olur mu hiç Nintendo!!! Ben seni tanımam etmem. Cihazını sevdim almak istiyorum ama madem kendi ekosisteminden beslenmek istiyorsun. Farkım bu benim diyorsun, o zaman o oyun fiyatları nedir öyle.. Ben sana burdan sesleniyorum NİNTENDO. Sen bu tasarımı yaptın ya... Başka firma çıkıp bu tasarımı geliştirip bu isteklerimizi de eklerse sana yazık olur. Öyle değil mi dostlar...
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redoracle 2 yıl
Çok normal sonuçta konsol demek oyun demek.
En yüksek ortalamalı oyunlar nintendoda oldukça çok satması normal,hemde o kadar sorunları olmasına rağmen.
Hataları hallederlerse satışlar dahada artar,daha zeldadan sonra hardcore açık dünya bir mario oyunu var sırada.
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Biggest Star 2 yıl en beğenilen
geri iade de beklenilenden fazla olabilir
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***Leopard*** 2 yıl Biggest Star
Biggest Star
geri iade de beklenilenden fazla olabilir


Geri iade.
Askeri ücretten sonra en fazla düşülen yanlış.
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