Nintendo Switch ilk senesinde Xbox One’ı geride bırakabilir

Pachter, aynı fiyatlara (her ikisi de yaklaşık 300 dolar) ve farklı hedef kitlelerine sahip olan konsolların büyük bir çekişme içerisinde olduğundan bahsetti. Konsol almak isteyen kişilerin Xbox One’ı, taşınabilir bir cihaz almak isteyenlerin ise Switch’i tercih ettiğini dile getiren analist, iki konsol arasındaki farkı belirleme konusunda Japonya’nın son derece önemli bir konumda bulunduğunun altını çizdi. Şu anda Nintendo Switch, Japonya’da son derece popüler olan PlayStation 4’ten bile daha hızlı satıyor. Öte yandan Xbox One için satışların hızlı olduğunu söylemek mümkün değil.
Nintendo Wii konumunu koruyacak
Nintendo Switch’in yüksek satış rakamlarına ulaşacağına inanan Pachter, konsolun hiçbir şekilde Wii’yi geçemeyeceğini düşünüyor. Wii’nin büyük bir başarıya ulaştığını söyleyen analist, satış fiyatının azalmasıyla Switch’in satış hızının daha da yükselebileceğini düşünüyor ancak 100 milyona ulaşabileceğini veya Wii’yi geçebileceğine ihtimal vermiyor.
https://gamerant.com/nintendo-switch-sales-xbox-one-2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sizin anladığınız bir kır parçala kurşunla oyunları ne hikmetse.
Geri kalanı oyun değil mi? Tabi ki oyun şimdi çoğunuzun telefonunda ne tarz oyunlar olduğu bariz.
Nintendo iki tarafa da yöneldi. Mobil tarafa yaklaşıp kendi ruhundan ne katabileceğini düşündü. Öte yandan bilgisayar tarafına yaklaşınca ne olduğunu hep beraber görüyoruz.
Nintendo gurur duyulacak bir iş başardı. Tek korkum nvidia nın K1 lı tabletlerin tutuştuğu idi. Onu da yaşamadığına göre Nintendo bu sefer gerçekten başardı.
Wii U bile güzel bir fikirdi başlı başlına.
Şimdi de Switch ile o fikri fersah fersah öteye getirdi.
Melez konsollar geleceği işaret ediyor. Şimdiden telefonlar bile Motorola Atrix'in önderlik ettiği (Lapdock), diğer üreticilerin özellikle de Microsoft (artık mobili boşladığına göre önemi yok.) ve Samsung'un dock sistemini benimsediler. Gelecek de bunlarla ilerleyecek.
Sony ve microsoft balonu konsolda sönecek.
Sizin xbox ve ps niz bilgisayara dönüştü. Artık tutup bize xbox one x 'in ve yeni çıkacak olan Ps4 pro'nun konsol olduğunu da iddia etmeyin. Onlar o yolu 2006 senesinden sonra şaşırdı.
Yaptıkları yarışın galibi kim olursa olsun kendilerine bile faydası yok.
kasmalar yazılımsal bir sorundu ve büyük oranda düzeltildi.
yıllardır adreno grafik birimiyle gelen "konsol kalitesinde" olan gpu'larınızla candy crush oynamaktan öteye gidemeyeceğiniz için bu kadar çok satıyor.
Hissiz dokunmatik ekranla, reklamı bol, sadece para kazanmak için yapılmış berbat oyunlar.
Nintendo Switch Exclusive Games
gematsu.com/...