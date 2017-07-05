Nintendo Switch ilk senesinde Xbox One’ı geride bırakabilir

Oyun sektörüyle ilgili tutarlı tahminleriyle tanınan Michael Pachter, Nintendo Switch’in Xbox One’ı satış sayısında geçeceğini iddia etti. Yoğun ilgiden dolayı satışa sunulduğu ilk tarihten beri Nintendo’nun sık sık stok sorunu yaşamasına neden olan oyun konsolu, şu andaki satış oranlarını korumayı başardığı takdirde yıl sonuna kadar 14 milyon satış sayısına ulaşabilir. Xbox One ise satışa sunulduğu tarihten beri ortalama olarak 10-11 milyon satış sayısına ulaşıyor.

Pachter, aynı fiyatlara (her ikisi de yaklaşık 300 dolar) ve farklı hedef kitlelerine sahip olan konsolların büyük bir çekişme içerisinde olduğundan bahsetti. Konsol almak isteyen kişilerin Xbox One’ı, taşınabilir bir cihaz almak isteyenlerin ise Switch’i tercih ettiğini dile getiren analist, iki konsol arasındaki farkı belirleme konusunda Japonya’nın son derece önemli bir konumda bulunduğunun altını çizdi. Şu anda Nintendo Switch, Japonya’da son derece popüler olan PlayStation 4’ten bile daha hızlı satıyor. Öte yandan Xbox One için satışların hızlı olduğunu söylemek mümkün değil.

Nintendo Wii konumunu koruyacak

Nintendo Switch’in yüksek satış rakamlarına ulaşacağına inanan Pachter, konsolun hiçbir şekilde Wii’yi geçemeyeceğini düşünüyor. Wii’nin büyük bir başarıya ulaştığını söyleyen analist, satış fiyatının azalmasıyla Switch’in satış hızının daha da yükselebileceğini düşünüyor ancak 100 milyona ulaşabileceğini veya Wii’yi geçebileceğine ihtimal vermiyor.

https://gamerant.com/nintendo-switch-sales-xbox-one-2017/