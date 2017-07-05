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Nintendo Switch ilk senesinde Xbox One’ı geride bırakabilir

Ünlü analist Michael Pachter, Nintendo’nun yeni konsolu Switch’in bu sene içerisindeki satış sayısında Xbox One’ı geçebileceğini iddia etti. Konsolun 14 milyon adet satabileceği düşünülüyor.
1 yıl
1,4b
1
7
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Oyun sektörüyle ilgili tutarlı tahminleriyle tanınan Michael Pachter, Nintendo Switch’in Xbox One’ı satış sayısında geçeceğini iddia etti. Yoğun ilgiden dolayı satışa sunulduğu ilk tarihten beri Nintendo’nun sık sık stok sorunu yaşamasına neden olan oyun konsolu, şu andaki satış oranlarını korumayı başardığı takdirde yıl sonuna kadar 14 milyon satış sayısına ulaşabilir. Xbox One ise satışa sunulduğu tarihten beri ortalama olarak 10-11 milyon satış sayısına ulaşıyor.

Pachter, aynı fiyatlara (her ikisi de yaklaşık 300 dolar) ve farklı hedef kitlelerine sahip olan konsolların büyük bir çekişme içerisinde olduğundan bahsetti. Konsol almak isteyen kişilerin Xbox One’ı, taşınabilir bir cihaz almak isteyenlerin ise Switch’i tercih ettiğini dile getiren analist, iki konsol arasındaki farkı belirleme konusunda Japonya’nın son derece önemli bir konumda bulunduğunun altını çizdi. Şu anda Nintendo Switch, Japonya’da son derece popüler olan PlayStation 4’ten bile daha hızlı satıyor. Öte yandan Xbox One için satışların hızlı olduğunu söylemek mümkün değil.

Nintendo Wii konumunu koruyacak

Nintendo Switch’in yüksek satış rakamlarına ulaşacağına inanan Pachter, konsolun hiçbir şekilde Wii’yi geçemeyeceğini düşünüyor. Wii’nin büyük bir başarıya ulaştığını söyleyen analist, satış fiyatının azalmasıyla Switch’in satış hızının daha da yükselebileceğini düşünüyor ancak 100 milyona ulaşabileceğini veya Wii’yi geçebileceğine ihtimal vermiyor.


https://gamerant.com/nintendo-switch-sales-xbox-one-2017/ Yorum Yaz
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High Sierra 1 yıl
Çünkü esnek bir konsol üretti Nintendo.
Sizin anladığınız bir kır parçala kurşunla oyunları ne hikmetse.
Geri kalanı oyun değil mi? Tabi ki oyun şimdi çoğunuzun telefonunda ne tarz oyunlar olduğu bariz.
Nintendo iki tarafa da yöneldi. Mobil tarafa yaklaşıp kendi ruhundan ne katabileceğini düşündü. Öte yandan bilgisayar tarafına yaklaşınca ne olduğunu hep beraber görüyoruz.
Nintendo gurur duyulacak bir iş başardı. Tek korkum nvidia nın K1 lı tabletlerin tutuştuğu idi. Onu da yaşamadığına göre Nintendo bu sefer gerçekten başardı.
Wii U bile güzel bir fikirdi başlı başlına.
Şimdi de Switch ile o fikri fersah fersah öteye getirdi.
Melez konsollar geleceği işaret ediyor. Şimdiden telefonlar bile Motorola Atrix'in önderlik ettiği (Lapdock), diğer üreticilerin özellikle de Microsoft (artık mobili boşladığına göre önemi yok.) ve Samsung'un dock sistemini benimsediler. Gelecek de bunlarla ilerleyecek.
Sony ve microsoft balonu konsolda sönecek.
Sizin xbox ve ps niz bilgisayara dönüştü. Artık tutup bize xbox one x 'in ve yeni çıkacak olan Ps4 pro'nun konsol olduğunu da iddia etmeyin. Onlar o yolu 2006 senesinden sonra şaşırdı.
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hacı.basat 1 yıl
Bahsi geçen iki konsolun da aksesuarları ateş pahası, Nintendo switch'e bulabileceğiniz en ucuz gamepad şu sıralar 500 lirayı buluyor. 10 tane gamepad'i 500 liraya verse bile pahalı.
Yaptıkları yarışın galibi kim olursa olsun kendilerine bile faydası yok.
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fuujitsu 1 yıl
1-2 sene sonrasının amiral gemi telefonlarının GPU anlamında geçeceği bir konsol nasıl bu kadar satıyor hayret ediyorum. Daha ilk çıkardıkları oyun Zelda bile dock modunda kasmalar yaşatıyordu.
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viper17 1 yıl fuujitsu
fuujitsu

1-2 sene sonrasının amiral gemi telefonlarının GPU anlamında geçeceği bir konsol nasıl bu kadar satıyor hayret ediyorum. Daha ilk çıkardıkları oyun Zelda bile dock modunda kasmalar yaşatıyordu.

kasmalar yazılımsal bir sorundu ve büyük oranda düzeltildi.

yıllardır adreno grafik birimiyle gelen "konsol kalitesinde" olan gpu'larınızla candy crush oynamaktan öteye gidemeyeceğiniz için bu kadar çok satıyor.

Hissiz dokunmatik ekranla, reklamı bol, sadece para kazanmak için yapılmış berbat oyunlar.

Nintendo Switch Exclusive Games

gematsu.com/...
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SC0RPI0N 1 yıl
Neden bilgisayarda oynayabileceğim oyunlar için xbox alayım playstation, nintendo varken
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hidrojennn 1 yıl
bazı editörler de Nintendo Switch satmaz diyordu. satmasının 3 sebebi var. 1 sadık nintendo kitlesi ve nintendo'nun kendine has oyunları. 2 şu an tatilde de çocukların elinde benzerlerini gördüğünüz gibi en iyi ve güçlü portatif taşınabilen oyun konsolu. 3 hem portatif hemde televizyona takabiliyorsunuz.
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