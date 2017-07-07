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Nintendo Switch uygulaması detaylandı

Kullanıcıların sürekli Switch konsolu üzerinde bir takım işlemler ile uğraşarak eğlenceyi bölmesini istemeyen Nintendo, yeni bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.
1 yıl
1,8b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun başarılı satışlar yapan yeni konsolu Switch için hazırladığı yeni akıllı telefon uygulaması gün yüzüne çıktı. Tam olarak oyuna dahil olmasa da bazı fonksiyonlar için akıllı telefonlara ihtiyaç duyuluyor.

 

Yardımcı unsur

 

Nintendo Switch uygulaması 21 Temmuz tarihinde indirmeye sunulacak. Firma konsol üzerinde kulaklık tak çıkar gibi işlemlerin eğlenceye engel olmaması için bazı fonksiyonları akıllı telefonlara aktarmış.

 

Örneğin bir sesli sohbet esnasında kullanıcılar telefonlarını kullanacak. Veya çevrim içi mücadele davetleri sosyal medya üzerinden yapılacak. Ayrıca destek veren oyunlarda kullanıcılar karakter bilgilerini ve eşyalarını telefonda görebilecekler. Uygulama içerisinde destek veren her oyun için bir modül bulunacak.

 

Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiricilerden iki güzel oyun"

Nintendo Switch uygulamasının Splatoon 2 ile aynı tarihte yayınlanacağı açıklandı. Sesli sohbet, oyun davetleri, karakter görüntüleme gibi fonksiyonlar SplatNet 2 modülünde bulunabilecek. Sonrasında diğer oyunların da uygulamaya entegre olacağı belirtiliyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/58328/nintendo-switch-online-app-detailed/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tensi 1 yıl
Switch DS demislerdir herhalde uygulamanin adina da . :D :D
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