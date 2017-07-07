Nintendo Switch uygulaması detaylandı

Nintendo’nun başarılı satışlar yapan yeni konsolu Switch için hazırladığı yeni akıllı telefon uygulaması gün yüzüne çıktı. Tam olarak oyuna dahil olmasa da bazı fonksiyonlar için akıllı telefonlara ihtiyaç duyuluyor.

Yardımcı unsur

Nintendo Switch uygulaması 21 Temmuz tarihinde indirmeye sunulacak. Firma konsol üzerinde kulaklık tak çıkar gibi işlemlerin eğlenceye engel olmaması için bazı fonksiyonları akıllı telefonlara aktarmış.

Örneğin bir sesli sohbet esnasında kullanıcılar telefonlarını kullanacak. Veya çevrim içi mücadele davetleri sosyal medya üzerinden yapılacak. Ayrıca destek veren oyunlarda kullanıcılar karakter bilgilerini ve eşyalarını telefonda görebilecekler. Uygulama içerisinde destek veren her oyun için bir modül bulunacak.

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Nintendo Switch uygulamasının Splatoon 2 ile aynı tarihte yayınlanacağı açıklandı. Sesli sohbet, oyun davetleri, karakter görüntüleme gibi fonksiyonlar SplatNet 2 modülünde bulunabilecek. Sonrasında diğer oyunların da uygulamaya entegre olacağı belirtiliyor.