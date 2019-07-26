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Nintendo Switch üzerinde Android çalıştırıldı

Nintendo Switch sistemini kıran geliştiriciler Android 8.1 tabanlı LineageOS 15.1 sürümünü portlamayı başardı. Tegra X1 yonga setli konsol sıkıntısız çalışıyor.
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ekosisteminin ilk yıllarından bu yana var olan bağımsız ROM geliştiriciler zaman zaman farklı işlere de imza atıyor. Telefonlarda Windows işletim sisteminden sonra konsollarda da Android çalıştığını gördük.

Android tablet

Bir grup geliştirici Nvidia Shield TV için geliştirilmiş Lineage OS Android modifikasyonunu optimize ederek Nintendo Switch konsoluna uyarladı. Hali hazırda tablet gibi kullanılabilen konsol da böylece tamamen bir tablet haline gelmiş oldu.

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Nintendo Switch oyun odaklı hazırlanmış bir cihaz ve bu bakımdan çoklu ortam yetenekleri kısıtlı. Sadece YouTube ve Hulu gibi sistemin izin verdiği platformlara erişebiliyor ve internet gezintisi yapamıyor. Android portu arayış içerisinde olan kullanıcıları sevindirecek.

Nintendo Switch konsolu Nvidia Shield TV gibi Tegra X1 yonga setini kullanıyor. Bu bakımdan ROM aktarımı zor olmamış. LineageOS 15.1 sürümü Android 8.1 Oreo işletim sistemini temel alıyor.

Android sürümünde bileşenler sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. İşlemci ve grafik birimi için farklı performans profilleri var. Böylece performans artışı kullanıcıya bırakılmış. Pek çok oyunda konsolun sıkıntı çıkarmadığı ifade ediliyor. Sadece Joy-Con kontrolcüleri Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Yine de ROM yükleme işlemlerinin cihazın garantisini devre dışı bırakacağını hatırlatmak gerek.

 

https://www.slashgear.com/nintendo-switch-unofficial-android-rom-is-almost-ready-26585356/ Yorum Yaz
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