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“Nintendo Switch zayıf kalıyor”

Hem Nintendo’nun hem de Nivida’nın performans konusunda çok iddialı olduğu Switch konsoluna geliştiriciler temkinli yaklaşıyor. Özellike performans konusu düşündürücü.
2 yıl
6,8b
1
18
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun konsol oyunculuğu anlayışına yeni bir boyut getirmek istediği Switch adındaki yeni ürünü 3 Mart itibariyle satışa çıkıyor. Hem Nintendo’nun hem de Nivida’nın performans konusunda çok iddialı olduğu konsola geliştiriciler temkinli yaklaşıyor.

Geliştiriciler Temkinli

Titanfall serisinin tasarımcılarından olan Mohammad Alavi, yeni konsol hakkında bazı konulara açıklık getirdi. Alavi, Wii U döneminde olduğu gibi yeni konsolun da performans açısından zayıf kaldığını ve bu yüzden üçüncü taraf geliştiricilerin çok fazla ilgilenmediklerini iddia etti. Alavi ayrıca Titanfall 2 oyununun Nintendo Switch’e gelmeyeceğinin de altını çizdi.

Alavi bu konuda yalnız değil. Gearbox patronu Randy Pitchford da Borderlands 3 oyununun hiç bir zaman Switch için geliştirilmeyeceğini açıklamıştı.

Nintendo’nun aslında üçüncü taraf desteğinden mahrum kalması biraz makus talihi diyebiliriz. Sony ve Microsoft ile karşılaştırıldığında Nintendo 64 dönemlerindneh bu yana firma bu desteği tam olarak bulamadı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Smartcam yine açık verdi"

Nintendo Switch ile ilgili en önemli dezavantaj daha önce mobil cihazlarda kullanılan bir Tegra yonga setine yer verilmesi. Vulkan desteği ile güçlü oyunların sözü veriliyor ancak bir Xbox Scorpio veya Sony PS4 Pro düşünüldüğünde Nintendo Switch çok güçsüz kalıyor.

Elbette Nintendo doğrudan Sony veya Microsoft’un karşısına çıkmıyor. Daha çok hareket halinde oynamayı seven ve yeri geldiğinde oturma odasında televizyonuna takabileceği bir oyun cihazı arayanları hedefliyor. Bu bakımdan oyunlar da bu konsepte göre geliştiriliyor. Diğer taraftan 299$ fiyat etiketi de biraz dezavantaj oluşturacak gibi. 

 

http://wccftech.com/switch-underpowered-third-party-support/ Yorum Yaz
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kesbi 2 yıl en beğenilen
Düşünecek bişey yok eski nesil tablet işlemcisinin hızlı olmasını kim bekliyor zaten. Nintendo bu kafayla çok yaşamaz. Fanatikleriyle de bi yere kadar. Not: new 3ds kullanıcısı.
Düşünecek bişey yok eski nesil tablet işlemcisinin hızlı olmasını kim bekliyor zaten. Nintendo bu kafayla çok yaşamaz. Fanatikleriyle de bi yere kadar. Not: new...
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Her sene aynı haberler. Yok Wii çok zayıf, yok 3DS çok zayıf, o zayıf bu zayıf. Yıl olmuş 2017, hala daha Nintendo hakkında böyle konuşan varsa, ben adamın akli dengesini sorgularım arkadaş. Adamların yolu belli yordamı belli, gameplay ağırlıklı ilerliyorlar, 4K görüntü, üstün grafik kalitesi vs. bana sadece 1 tane Nintendo oyunu gösterin grafik ağırlıklı, tamam haklısınız diyeyim ?
Her sene aynı haberler. Yok Wii çok zayıf, yok 3DS çok zayıf, o zayıf bu zayıf. Yıl olmuş 2017, hala daha Nintendo hakkında böyle konuşan varsa, ben adamın akli...
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underlater 2 yıl Erkansins
Onun için diyorum zaten Snapdragon 835 gibi hem hıza hemde harcadığı güce önem veren işlemciler kullanmalı. Ayrıca bataryasıda yeterince büyük olmalı. Şu haliyle evet zayıf.
Onun için diyorum zaten Snapdragon 835 gibi hem hıza hemde harcadığı güce önem veren işlemciler kullanmalı. Ayrıca bataryasıda yeterince büyük olmalı. Şu haliy...
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Nintendo’nun aslında üçüncü taraf desteğinden mahrum kalması biraz makus talihi diyebiliriz.

Gına geldi her haberde ekreeem ekreeeem demekten. Editör adam benim gözümde haber okuyan adamdır, ama gel gör ki haber uyduran adamları editör yapar olmuşlar. Madem 3. parti desteğinden mahrum kalmış Nintendo, bu alttaki oyunları kim yapıyor Switch için ? 1. parti mi bunlar ? Steep, Fifa, 2K18, Minecraft, Just Dance, Skyrim...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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darkdiva 2 yıl
Bir kaç firma çıkıp açıklama yapmış, hemen 3.taraf desteği olmayacak, Nintendo batıyor, Nintendo şöyle, Nintendo böyle. He canım he...
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2K 2 yıl
Birçok arkadaş Switch sanki PS4 ve Xbox One'ın oyuncu kitlesini çalmak için çıkartılan bir ürün gibi yorum yapmış. Nintendo'un kendi kitlesi var ve onları düşünerek konsol geliştiriyorlar tabi WiiU ile yaptıkları gibi COD, Skyrim gibi oyunları oynayna kitlelere de göz kırpmak istiyorlar ama hedeflerinde bu tarz oyuncular kısacası çoğunluğu 'batılı' olan oyuncular yok. Wii'de çıktığı zaman PS3 ve Xbox 360 yanında çok düşük seviyeli kalıyordu ama PS3 80 milyonda kalırken Wii 100 milyonu bulmuştu. Kısacası kitlesi Zelda, Mario, Donkey Kong, Fire Emblem, Xenoblade ve daha adını benim ve birçok o kültüre uzak oyuncunun bile bilmediği oyunları bekliyor o yüzden teknik olarak gücü pek önemli değil. Zaten genel anlamda Japon oyuncular bizim gibi 'abi kaç fps, abi texture kalitesi, abi AA ayarları' gibi muhabbetler yapmadığı ve takılmadığı için teknik kısmını zaten bir tek biz konuşuyoruz.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Her sene aynı haberler. Yok Wii çok zayıf, yok 3DS çok zayıf, o zayıf bu zayıf. Yıl olmuş 2017, hala daha Nintendo hakkında böyle konuşan varsa, ben adamın akli dengesini sorgularım arkadaş. Adamların yolu belli yordamı belli, gameplay ağırlıklı ilerliyorlar, 4K görüntü, üstün grafik kalitesi vs. bana sadece 1 tane Nintendo oyunu gösterin grafik ağırlıklı, tamam haklısınız diyeyim ?
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1982-utkan 2 yıl
Bitisin baslangici..Resmen
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mg3 2 yıl
Nintondo hala akillanmadi wiiudaki hatanin aynisini tekrarliyor dusuk donanimdan daha fazla kar yapma pesinde 3. Parti bir cok firma bu konsola fazla destek vermeyecek verenlerde iki seneye destegini keser.
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Survival 2 yıl
Benim galaxy z de tegra 2 vardı. İki kez anakart yandı. AAdan eser yoktu. Keşke tegra yerine rockchip kullansalarmış. En azından uyguna gelirdi konsol böylece hindistanda üç-beş satarlardı.
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eric13 2 yıl
Maxwellin Vulkan performansi berbat Pascal bile cok fark yaratamiyor hangi kafayla bu karari almislar anlamak guc. Amd gpusu kullansalar hadi Vulkanin anlami var derim cunku baska seviyeye getiriyor o gpulari ama Maxwell ne ? Mobil olayini destekliyorum ama halihazirda basarisiz ve ayni gpuyu kullanan Tegra konsolu varken Mario ve Zeldayla bu durumu degistirebileceklerini dusunmeleri fiyaskodur
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alemburda34 2 yıl
Allah allah neden acaba

Oyunlardan belli potansiyeli ve hangi kitleye hitap ettiği
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underlater 2 yıl
Bence mantığı çok iyi düşünülmüş bir cihaz. Siz hangi Play Station'la sokakta arkadaşınızla oyun oynadınız?
Sorun o kadar küçük bir alana ne kadar güçlü bir işlemci sığdırılabileceği. Vulkan teknolojisi bu sorunu bir nebze çözse de işlemci çok önemli.
Bence geliştiriciler artık sacede Vulkan'a uygun oyun geliştirmeliler çünkü hem başarımı yüksek, hemde her platformla uyumlu. Yani tüm platforma uydurmak için oyunu baştan yazmaları gerekmiyor.
Bence nintendo Snapdragon 835 gibi işlemcilerin 2 veya daha fazlasını bir araya getirilmesinin yollarını aramalı. Böylece düşük güç tüketimi ile performansı x86'dan daha başarılı olacaktır. İntel Smapdragon'un üreticileri ile iş birliği yapıyorsa bu işlemcilerin geleceği parlak demektir. İntel boşuna para ve zaman harcamaz diye düşünüyorum. İnsan gözünün görüntü algılama sınırı 25 kare yani 25 Hz. Cihaz tv'ye bağlı iken 60 -120 Hz'de görüntü üretebiliyorken, kendi küçük ekranında 30 Hz görüntü üretmesi ve bunu sağlamak için işlemcileri kapatması ve uzun süre mobiliteyi sağlaması asıl başarısını ortaya koyacaktır.
Demem o ki devir hız ve tasarruf devridir. Bu ikisini iyi kombine ederseniz başarırsınız. Türkiye için ise maliyeti de hesaba katmamız gerekiyor maalesef.
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Erkansins 2 yıl underlater
underlater
Bence mantığı çok iyi düşünülmüş bir cihaz. Siz hangi Play Station'la sokakta arkadaşınızla oyun oynadınız?
Sorun o kadar küçük bir alana ne kadar güçlü bir işlemci sığdırılabileceği. Vulkan teknolojisi bu sorunu bir nebze çözse de işlemci çok önemli.
Bence geliştiriciler artık sacede Vulkan'a uygun oyun geliştirmeliler çünkü hem başarımı yüksek, hemde her platformla uyumlu. Yani tüm platforma uydurmak için oyunu baştan yazmaları gerekmiyor.
Bence nintendo Snapdragon 835 gibi işlemcilerin 2 veya daha fazlasını bir araya getirilmesinin yollarını aramalı. Böylece düşük güç tüketimi ile performansı x86'dan daha başarılı olacaktır. İntel Smapdragon'un üreticileri ile iş birliği yapıyorsa bu işlemcilerin geleceği parlak demektir. İntel boşuna para ve zaman harcamaz diye düşünüyorum. İnsan gözünün görüntü algılama sınırı 25 kare yani 25 Hz. Cihaz tv'ye bağlı iken 60 -120 Hz'de görüntü üretebiliyorken, kendi küçük ekranında 30 Hz görüntü üretmesi ve bunu sağlamak için işlemcileri kapatması ve uzun süre mobiliteyi sağlaması asıl başarısını ortaya koyacaktır.
Demem o ki devir hız ve tasarruf devridir. Bu ikisini iyi kombine ederseniz başarırsınız. Türkiye için ise maliyeti de hesaba katmamız gerekiyor maalesef.

2.5 3 saat şarjı giden bir cihaz hangi oyunu oynıyacan?
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