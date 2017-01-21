“Nintendo Switch zayıf kalıyor”

Nintendo’nun konsol oyunculuğu anlayışına yeni bir boyut getirmek istediği Switch adındaki yeni ürünü 3 Mart itibariyle satışa çıkıyor. Hem Nintendo’nun hem de Nivida’nın performans konusunda çok iddialı olduğu konsola geliştiriciler temkinli yaklaşıyor.
Geliştiriciler Temkinli
Titanfall serisinin tasarımcılarından olan Mohammad Alavi, yeni konsol hakkında bazı konulara açıklık getirdi. Alavi, Wii U döneminde olduğu gibi yeni konsolun da performans açısından zayıf kaldığını ve bu yüzden üçüncü taraf geliştiricilerin çok fazla ilgilenmediklerini iddia etti. Alavi ayrıca Titanfall 2 oyununun Nintendo Switch’e gelmeyeceğinin de altını çizdi.
Alavi bu konuda yalnız değil. Gearbox patronu Randy Pitchford da Borderlands 3 oyununun hiç bir zaman Switch için geliştirilmeyeceğini açıklamıştı.
Nintendo’nun aslında üçüncü taraf desteğinden mahrum kalması biraz makus talihi diyebiliriz. Sony ve Microsoft ile karşılaştırıldığında Nintendo 64 dönemlerindneh bu yana firma bu desteği tam olarak bulamadı.Ayrıca Bkz. "Samsung Smartcam yine açık verdi"
Nintendo Switch ile ilgili en önemli dezavantaj daha önce mobil cihazlarda kullanılan bir Tegra yonga setine yer verilmesi. Vulkan desteği ile güçlü oyunların sözü veriliyor ancak bir Xbox Scorpio veya Sony PS4 Pro düşünüldüğünde Nintendo Switch çok güçsüz kalıyor.
Elbette Nintendo doğrudan Sony veya Microsoft’un karşısına çıkmıyor. Daha çok hareket halinde oynamayı seven ve yeri geldiğinde oturma odasında televizyonuna takabileceği bir oyun cihazı arayanları hedefliyor. Bu bakımdan oyunlar da bu konsepte göre geliştiriliyor. Diğer taraftan 299$ fiyat etiketi de biraz dezavantaj oluşturacak gibi.
http://wccftech.com/switch-underpowered-third-party-support/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gına geldi her haberde ekreeem ekreeeem demekten. Editör adam benim gözümde haber okuyan adamdır, ama gel gör ki haber uyduran adamları editör yapar olmuşlar. Madem 3. parti desteğinden mahrum kalmış Nintendo, bu alttaki oyunları kim yapıyor Switch için ? 1. parti mi bunlar ? Steep, Fifa, 2K18, Minecraft, Just Dance, Skyrim...
Oyunlardan belli potansiyeli ve hangi kitleye hitap ettiği
Sorun o kadar küçük bir alana ne kadar güçlü bir işlemci sığdırılabileceği. Vulkan teknolojisi bu sorunu bir nebze çözse de işlemci çok önemli.
Bence geliştiriciler artık sacede Vulkan'a uygun oyun geliştirmeliler çünkü hem başarımı yüksek, hemde her platformla uyumlu. Yani tüm platforma uydurmak için oyunu baştan yazmaları gerekmiyor.
Bence nintendo Snapdragon 835 gibi işlemcilerin 2 veya daha fazlasını bir araya getirilmesinin yollarını aramalı. Böylece düşük güç tüketimi ile performansı x86'dan daha başarılı olacaktır. İntel Smapdragon'un üreticileri ile iş birliği yapıyorsa bu işlemcilerin geleceği parlak demektir. İntel boşuna para ve zaman harcamaz diye düşünüyorum. İnsan gözünün görüntü algılama sınırı 25 kare yani 25 Hz. Cihaz tv'ye bağlı iken 60 -120 Hz'de görüntü üretebiliyorken, kendi küçük ekranında 30 Hz görüntü üretmesi ve bunu sağlamak için işlemcileri kapatması ve uzun süre mobiliteyi sağlaması asıl başarısını ortaya koyacaktır.
Demem o ki devir hız ve tasarruf devridir. Bu ikisini iyi kombine ederseniz başarırsınız. Türkiye için ise maliyeti de hesaba katmamız gerekiyor maalesef.
2.5 3 saat şarjı giden bir cihaz hangi oyunu oynıyacan?
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