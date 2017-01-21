“Nintendo Switch zayıf kalıyor”

Nintendo’nun konsol oyunculuğu anlayışına yeni bir boyut getirmek istediği Switch adındaki yeni ürünü 3 Mart itibariyle satışa çıkıyor. Hem Nintendo’nun hem de Nivida’nın performans konusunda çok iddialı olduğu konsola geliştiriciler temkinli yaklaşıyor.

Geliştiriciler Temkinli

Titanfall serisinin tasarımcılarından olan Mohammad Alavi, yeni konsol hakkında bazı konulara açıklık getirdi. Alavi, Wii U döneminde olduğu gibi yeni konsolun da performans açısından zayıf kaldığını ve bu yüzden üçüncü taraf geliştiricilerin çok fazla ilgilenmediklerini iddia etti. Alavi ayrıca Titanfall 2 oyununun Nintendo Switch’e gelmeyeceğinin de altını çizdi.

Alavi bu konuda yalnız değil. Gearbox patronu Randy Pitchford da Borderlands 3 oyununun hiç bir zaman Switch için geliştirilmeyeceğini açıklamıştı.

Nintendo’nun aslında üçüncü taraf desteğinden mahrum kalması biraz makus talihi diyebiliriz. Sony ve Microsoft ile karşılaştırıldığında Nintendo 64 dönemlerindneh bu yana firma bu desteği tam olarak bulamadı.

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Nintendo Switch ile ilgili en önemli dezavantaj daha önce mobil cihazlarda kullanılan bir Tegra yonga setine yer verilmesi. Vulkan desteği ile güçlü oyunların sözü veriliyor ancak bir Xbox Scorpio veya Sony PS4 Pro düşünüldüğünde Nintendo Switch çok güçsüz kalıyor.

Elbette Nintendo doğrudan Sony veya Microsoft’un karşısına çıkmıyor. Daha çok hareket halinde oynamayı seven ve yeri geldiğinde oturma odasında televizyonuna takabileceği bir oyun cihazı arayanları hedefliyor. Bu bakımdan oyunlar da bu konsepte göre geliştiriliyor. Diğer taraftan 299$ fiyat etiketi de biraz dezavantaj oluşturacak gibi.