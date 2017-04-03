Nintendo Switch’in bükülme sorunu olduğu ortaya çıktı

Şimdiden oyun sektörü üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Nintendo Switch, Joy-Con kumandasındaki sorunların çözüme kavuşturulmasının ardından yeni bir sorunla gündeme geldi. Bazı sosyal paylaşım sitelerinden duyurulan ve Reddit kullanıcıları tarafından da desteklenen iddialara göre oyun konsolu, bükülmesine neden olan bir tasarım sorununa sahip.

_NSR isimli Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğrafta da net bir şekilde görülebilen sorun, konsol sahiplerinin söylediklerine göre herhangi bir dış güç olmadan, kendi kendine meydana geldi. Bazı iddialara göre bu sorunun nedeni, Nintendo Switch Dock’a yerleştirildikten sonra ekranın arka kısmının ısınması. Yalnızca arka kısmın ısınması ekrandaki plastik kaplamanın genleşmesine neden oluyor ve zaman içerisinde bükülmeler gerçekleşiyor.

Konsolların bükülmesine neden olan sorunun üretim farklılıklarından kaynaklanmış olabileceği, bundan ötürü kullanıcıların küçük bir bölümünün bu sorunla karşılaşmış olabileceği düşünülüyor. Nintendo bu durumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak konsol sahiplerinin değişim veya iade yapabilecekleri tahmin ediliyor.

http://www.ubergizmo.com/2017/04/nintendo-switch-warped-console-complaints/