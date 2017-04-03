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Nintendo Switch’in bükülme sorunu olduğu ortaya çıktı

Bazı Nintendo Switch sahipleri oyun konsollarının gözle görülebilir bir şekilde büküldüğünü dile getirdiler. Konsolun ısınmadan dolayı kendi kendine büküldüğü yönünde tahminler mevcut.
2 yıl
2,7b
1
15
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Şimdiden oyun sektörü üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Nintendo Switch, Joy-Con kumandasındaki sorunların çözüme kavuşturulmasının ardından yeni bir sorunla gündeme geldi. Bazı sosyal paylaşım sitelerinden duyurulan ve Reddit kullanıcıları tarafından da desteklenen iddialara göre oyun konsolu, bükülmesine neden olan bir tasarım sorununa sahip.
Nintendo Switch’in bükülme sorunu olduğu ortaya çıktı
_NSR isimli Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğrafta da net bir şekilde görülebilen sorun, konsol sahiplerinin söylediklerine göre herhangi bir dış güç olmadan, kendi kendine meydana geldi. Bazı iddialara göre bu sorunun nedeni, Nintendo Switch Dock’a yerleştirildikten sonra ekranın arka kısmının ısınması. Yalnızca arka kısmın ısınması ekrandaki plastik kaplamanın genleşmesine neden oluyor ve zaman içerisinde bükülmeler gerçekleşiyor.
Konsolların bükülmesine neden olan sorunun üretim farklılıklarından kaynaklanmış olabileceği, bundan ötürü kullanıcıların küçük bir bölümünün bu sorunla karşılaşmış olabileceği düşünülüyor. Nintendo bu durumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak konsol sahiplerinin değişim veya iade yapabilecekleri tahmin ediliyor.

http://www.ubergizmo.com/2017/04/nintendo-switch-warped-console-complaints/ Yorum Yaz
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interwap 2 yıl en beğenilen
Toplatılmasına az kaldı. Bir çok sorun mevcut.
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redoracle 2 yıl
Apple patent davası açabilir her an
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1BilimAdamı 2 yıl
Nintendonun en büyük başarısı ve aynı zamanda en büyük başarısızlığı olmaya aday bir ürün.
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raaiinboww 2 yıl
Ben cihazı 2 haftadır aktif olarak kullanmaktayım. Herhangi bir ısınma kasma vs gibi bir sorunla karşılaşmadım. Bence satılan cihazların içinden 1,2 tanesinde sorun çıkması normal gibime geliyor. Teknoloji şans işi nede olsa :)
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prowl12 2 yıl
Alet bildiğin yamulmuş metal gövde yapsalarmış keşke
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DH Specialist 2 yıl
almaya niyetlendim ama ilk parti ürünlerden almak istemiyorum. mario karta bayılıyorum ve oynamak çok zevkli olacak
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zaferyurt 2 yıl
İngilterede İlk Çıktığı Gün Almıştım
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arel.gr 2 yıl
kıç cepten olmasın :
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javaprof 2 yıl
neyi ölü doğdu yav yok satıyor.millet bulamayıp yüksek fiyatlardan ilk alanlardan satın alıyor.
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hector_1990 2 yıl
ölü doğdu çöp olarak gitti
çıkış fiyatı oyun azlığı çizilme donma kontrolcü sorunlarını unutmayalım
umarım toplatırlar da alan insanların parası çöpe gitmez
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Yagizo123 2 yıl hector_1990
Dostum oyun azlığı evet şu an az ama 65 oyun duyuruldu ;)
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axaxa 2 yıl
Dandik çıktı yenisini yapsınlar.
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metebyr 2 yıl
madem tegra koydun bari hafızalı plastikten üret de soğuyunca eski şeklini alsın :)
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1BilimAdamı 2 yıl
Nintendonun en büyük başarısı ve aynı zamanda en büyük başarısızlığı olmaya aday bir ürün.
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