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Nintendo Switch’in dünya genelindeki satış sayısı açıklandı

Bağımsız araştırma şirketi SuperData, Nintendo Switch’in dünya üzerindeki satış sayısına ilişkin raporunu paylaştı. Verilen bilgilere göre ilk ayda 2.4 milyon adet konsol satışı yapıldı.
2 yıl
3,8b
1
10
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yeni konsolu Switch’e gösterilen ilgiden ötürü son derece memnun kalan Nintendo, geçtiğimiz günlerde yalnızca bir ay içerisinde ABD’de 906.000 adet oyun konsolunun satıldığını duyurmuştu. İlk ayda 2 milyon Switch satışı gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıklayan şirketin yalnızca bir ülkede 900.000’den fazla satış yapması, bu sayıya rahatlıkla ulaşacağının göstergelerinden birisi olarak değerlendiriliyordu.

SuperData, dünya genelinde yaptığı araştırmayla beklenildiği gibi Nintendo’nun hedefini aştığını duyurdu. Araştırma sonucuna göre şirket ilk ayda 2.4 milyon Switch satmayı başardı. Bu sayıya göre Nintendo, hedeflediğinden yüzde 20 daha fazla konsol sattı. Araştırma sonucundan yola çıkılarak Nintendo’nun sene sonuna kadar 5 milyon ile 7.2 milyon arasında konsol satabileceği tahmin ediliyor. Oyun konsoluna gelecek olan Mario Kart 8 Deluxe ve Splatoon 2 gibi oyunların da satışları etkilemesi bekleniyor.

SuperData tarafından paylaşılan verilerin tutarlı olmama ihtimali de mevcut. Yani ilerleyen günlerde Nintendo tarafından paylaşılacak resmi sayı daha farklı olabilir.


https://www.gamespot.com/articles/nintendo-switch-sales-hit-24m-worldwide-in-first-m/1100-6449367/ Yorum Yaz
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Linns Judy 2 yıl en beğenilen
Legend of zelda muhteşem olmuş. Biraz oynama imkanım oldu, inanılmaz keyifli. Görselleri ise ruh okşayan cinsten.
Tek oyun hatırına alınır mı bilemem ama bütçesini etkilemeyen alsın, oynasın. Tabi bunun dışında da güzel oyunları var ama benim demek istediğim loz için alınır.
Legend of zelda muhteşem olmuş. Biraz oynama imkanım oldu, inanılmaz keyifli. Görselleri ise ruh okşayan cinsten.Tek oyun hatırına alınır mı bilemem ama bü...
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TheLuBu 2 yıl matador_mirkhan
matador_mirkhan
olağan_şüpheli

javaprof
urun.n11.com/...
fakirliğin gözü kör olsun bende 1000 lira falan olur diye hayal ediyodum ilk duyurulduğunda.

2800 tl ha





Üstüne bide 7,49 tl kargo ücreti istiyolar utanmadan.

Kan emiciler.
matador_mirkhanolağan_şüphelijavaprofurun.n11.com/...fakirliğin gözü kör ols...
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1 Avatar
EnemyDestroyeD 2 yıl
İlk parti almayın dockta ısınma ve yamulma sorunu var...
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bill54 2 yıl EnemyDestroyeD
doğru alırsanız tv ye bağlamayın tv modunda aşırı ısınıyor bu yüzden yamulma olabiliyor el konsolu olarak görün..
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javaprof 2 yıl
urun.n11.com/...
fakirliğin gözü kör olsun bende 1000 lira falan olur diye hayal ediyodum ilk duyurulduğunda.
3 Yanıt Yanıtla +1
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bankai 2 yıl javaprof
javaprof
urun.n11.com/...
fakirliğin gözü kör olsun bende 1000 lira falan olur diye hayal ediyodum ilk duyurulduğunda.

Bide kargo ücretsiz değil Amazon dan maç 1500 alırsınız bide yurt dışından uygun
fiyat getirenler o var bunlar şerefsiz 2800+kargo olur mu
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olağan_şüpheli 2 yıl javaprof
javaprof
urun.n11.com/...
fakirliğin gözü kör olsun bende 1000 lira falan olur diye hayal ediyodum ilk duyurulduğunda.

2800 tl ha



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eftpft 2 yıl javaprof
Sahibinden de 1400-1800 arası sıfır mevcut
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Linns Judy 2 yıl en beğenilen
Legend of zelda muhteşem olmuş. Biraz oynama imkanım oldu, inanılmaz keyifli. Görselleri ise ruh okşayan cinsten.
Tek oyun hatırına alınır mı bilemem ama bütçesini etkilemeyen alsın, oynasın. Tabi bunun dışında da güzel oyunları var ama benim demek istediğim loz için alınır.
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