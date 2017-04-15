Nintendo Switch’in dünya genelindeki satış sayısı açıklandı

Yeni konsolu Switch’e gösterilen ilgiden ötürü son derece memnun kalan Nintendo, geçtiğimiz günlerde yalnızca bir ay içerisinde ABD’de 906.000 adet oyun konsolunun satıldığını duyurmuştu. İlk ayda 2 milyon Switch satışı gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıklayan şirketin yalnızca bir ülkede 900.000’den fazla satış yapması, bu sayıya rahatlıkla ulaşacağının göstergelerinden birisi olarak değerlendiriliyordu.

SuperData, dünya genelinde yaptığı araştırmayla beklenildiği gibi Nintendo’nun hedefini aştığını duyurdu. Araştırma sonucuna göre şirket ilk ayda 2.4 milyon Switch satmayı başardı. Bu sayıya göre Nintendo, hedeflediğinden yüzde 20 daha fazla konsol sattı. Araştırma sonucundan yola çıkılarak Nintendo’nun sene sonuna kadar 5 milyon ile 7.2 milyon arasında konsol satabileceği tahmin ediliyor. Oyun konsoluna gelecek olan Mario Kart 8 Deluxe ve Splatoon 2 gibi oyunların da satışları etkilemesi bekleniyor.

SuperData tarafından paylaşılan verilerin tutarlı olmama ihtimali de mevcut. Yani ilerleyen günlerde Nintendo tarafından paylaşılacak resmi sayı daha farklı olabilir.

https://www.gamespot.com/articles/nintendo-switch-sales-hit-24m-worldwide-in-first-m/1100-6449367/