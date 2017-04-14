Xbox Scorpio geliştirici kiti tam bir canavar

Geçen hafta gelmiş geçmiş en güçlü konsol olarak lanse edilen Xbox: Project Scorpio konseptinin teknik detaylarını sizlere aktarmıştık. Aslında çok güçlü bir konsol daha mevcut ancak sadece geliştiriciler için tasarlandı.

Başka örneği yok

Gerçek 4K 60 FPS oyunculuk sloganıyla yola çıkan Project Scorpio konsolunun şimdiden geliştiricilere açılması ve gerekli oyun desteğini sağlaması gerekiyor. Bu bakımdan Microsoft da geliştiricilere özel bir kit hazırladı ancak önemli sürprizlerle.

Project Scorpio geliştirici kiti tam bir canavar olarak nitelenebilir zira donanım özellikleri orijinal modelin daha da üzerinde. İlk olarak grafik tarafında bir gelişme olduğunu belirtelim. Normalde 40 işlem birimi geliştirici versiyonunda 44’e yükseliyor ve işlem gücünü de 6 TFLOPS seviyesinden 6.6 TFLOPS seviyesine çekiyor.

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Diğer taraftan versiyonun GDDR5 belleği de 12GB seviyesinden 24GB seviyesine yükseltilmiş. Depolama tarafında da 1TB HDD yanına 1TB SSD eklenmiş. Isıl tasarım gücü 330W olmuş. Böylece belki de önümüzdeki 5 yıl boyunca konsollarda göremeyeceğimiz bir donanım ortaya çıkmış.

Microsoft, geliştiricilerin bu kit ile oyunları hazırlarken aşağı veya yukarı ölçeklendirmeleri daha kolay bir şekilde yapabilmesini amaçlıyor. Böylece 4K tecrübesi de çok daha entegre bir şekilde oyunlarda boy gösterebilecek. Geliştirici kitinin ne zaman dağıtılacağı bilinmiyor.