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Xbox Scorpio geliştirici kiti tam bir canavar

Bugüne kadar pazarda hiç bir konsolun sahip olamadığı güçte bir donanım konfigürasyonu yine Microsoft’tan geliyor ancak bu sadece geliştiriciler için tasarlandı.
2 yıl
5,6b
1
10
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox Scorpio geliştirici kiti tam bir canavar

Geçen hafta gelmiş geçmiş en güçlü konsol olarak lanse edilen Xbox: Project Scorpio konseptinin teknik detaylarını sizlere aktarmıştık. Aslında çok güçlü bir konsol daha mevcut ancak sadece geliştiriciler için tasarlandı.

Başka örneği yok

Gerçek 4K 60 FPS oyunculuk sloganıyla yola çıkan Project Scorpio konsolunun şimdiden geliştiricilere açılması ve gerekli oyun desteğini sağlaması gerekiyor. Bu bakımdan Microsoft da geliştiricilere özel bir kit hazırladı ancak önemli sürprizlerle.

Project Scorpio geliştirici kiti tam bir canavar olarak nitelenebilir zira donanım özellikleri orijinal modelin daha da üzerinde. İlk olarak grafik tarafında bir gelişme olduğunu belirtelim. Normalde 40 işlem birimi geliştirici versiyonunda 44’e yükseliyor ve işlem gücünü de 6 TFLOPS seviyesinden 6.6 TFLOPS seviyesine çekiyor.

Ayrıca Bkz. "BTK'dan yeni düzenleme: Ortak internet kullanımına sms ile doğrulama zorunluluğu"

Diğer taraftan versiyonun GDDR5 belleği de 12GB seviyesinden 24GB seviyesine yükseltilmiş. Depolama tarafında da 1TB HDD yanına 1TB SSD eklenmiş. Isıl tasarım gücü 330W olmuş. Böylece belki de önümüzdeki 5 yıl boyunca konsollarda göremeyeceğimiz bir donanım ortaya çıkmış.

Microsoft, geliştiricilerin bu kit ile oyunları hazırlarken aşağı veya yukarı ölçeklendirmeleri daha kolay bir şekilde yapabilmesini amaçlıyor. Böylece 4K tecrübesi de çok daha entegre bir şekilde oyunlarda boy gösterebilecek. Geliştirici kitinin ne zaman dağıtılacağı bilinmiyor.

 
Xbox Scorpio geliştirici kiti tam bir canavar
 

http://hexus.net/gaming/news/xbox/104584-microsofts-xbox-project-scorpio-dev-kit-revealed/ Yorum Yaz
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vjdrsjejv 2 yıl en beğenilen
Belleğin artışı ve ssd eklenmesi dışında %10'luk grafik gücü artışı mi bu aleti canavar yapmış, öyle bir başlık atmış, öyle yazmışsıniz ki tam clickbait.
Edit: Ekremmiş
Belleğin artışı ve ssd eklenmesi dışında %10'luk grafik gücü artışı mi bu aleti canavar yapmış, öyle bir başlık atmış, öyle yazmışsıniz ki tam clickbait....
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1 Yanıt Yanıtla +53
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adedede 2 yıl vjdrsjejv
Donanımhaberin yazdığı hemen her haberin altına atarlı cümleler kuran bir güruh oluştu. Çoğunlukla eleştiri tarzlarında tepeden bakan yazıyı ezikleyen bir hal var 'Bak ben bu sitenin editörlerinden daha bilgiliyim' demeye getiriyorlar heralde. 'Off yine mi tesla haberi, off yine mi batarya haberi ,off yine çok abartmışsınız...' tarzı konuşanlara da ayrı bir gıcık oluyorum. Gidin başka teknoloji siteleri var oraları takip edin bu kadar bunalttıysa donanımhaber sizi.
Donanımhaberin yazdığı hemen her haberin altına atarlı cümleler kuran bir güruh oluştu. Çoğunlukla eleştiri tarzlarında tepeden bakan yazıyı ezikleyen bir hal ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
Normalde 40 işlem birimi geliştirici versiyonunda 44’e yükseliyor ve işlem gücünü de 6 TFLOPS seviyesinden 6.6 TFLOPS seviyesine çekiyor. Kısmın gayet yeterli bir haber başlığı.
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NKFPK 2 yıl
x86 ölü yatırımdı iki üretici içinde...
geçmiş nesil kONfigurasyonlarını x5 x10 yapıp
Süreceklerdi piyasaya...
Yok efendim neymiş oyun yapımcısı daha rahat çalışıyormuş..
ULEN DAHA ADAM GİBİ BİR FORZA GOD OF WAR GEAR OF WAR ÇIKMADI DAHA..
UNCARTEDİ yapana kadar göbeginiz çatladı...
Oyunlar desen 3 ayda anca adam akıllı bir oyun geliyor...
bunun kolaylık neresinde...
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OverClocK1ng 2 yıl
İnanılmazzz kaliteli bir tablo olmuş. Kutluyorum...
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axaxa 2 yıl
Bunun üstüne ps5 çıkar yine esamesi okunmaz
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hector_1990 2 yıl
konsol iyi ama konsola özel oyun yok işte bu çok can sıkıcı durum
xbox one s sahibiyim sene sonu ps4 yada pro bulup kiralayacam nedeni last of us 2 god of war bir iki oyun daha var
ama diğer oyunlarda battlefield call fo duty gibi oyunlar daha akıcı ve güzel çalışır
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zarci 2 yıl
Xbox'ın bu kararlığı sürerse uzun vadede rakipleriyle arayı fazlası ile açar.
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.rkan 2 yıl
XO Scorpio büyük beklenti yarattı. e3'te de dişe dokunur oyun duyuruları gelirse PS4'e ciddi rakip olur. Henüz sitede yer almadı fakat Digital Foundry'nin geçtiği habere göre konsol Freesynch ve Değişken Kare Saniye desteğiyle geliyor yani konsolların zayıf tarafı olan input lag olayı'nın da önüne geçilmiş ve FPS kilidi de opsiyonel olmuş gibi gözüküyor. İşin bir diğer boyutu da artık konsolun da bir gamer monitör'le desteklenebiliyor oluşu. Tabi tüm bu özellikler iyi bir fiyatla değer kazanacak.
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vjdrsjejv 2 yıl en beğenilen
Belleğin artışı ve ssd eklenmesi dışında %10'luk grafik gücü artışı mi bu aleti canavar yapmış, öyle bir başlık atmış, öyle yazmışsıniz ki tam clickbait.
Edit: Ekremmiş
1 Yanıt Yanıtla +53
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adedede 2 yıl vjdrsjejv
Donanımhaberin yazdığı hemen her haberin altına atarlı cümleler kuran bir güruh oluştu. Çoğunlukla eleştiri tarzlarında tepeden bakan yazıyı ezikleyen bir hal var 'Bak ben bu sitenin editörlerinden daha bilgiliyim' demeye getiriyorlar heralde. 'Off yine mi tesla haberi, off yine mi batarya haberi ,off yine çok abartmışsınız...' tarzı konuşanlara da ayrı bir gıcık oluyorum. Gidin başka teknoloji siteleri var oraları takip edin bu kadar bunalttıysa donanımhaber sizi.
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