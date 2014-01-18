Nintendo bu yıl Wii U satışları tahminlerini üçte bir oranında düşürdü

Haber Editörü
Yeni nesil konsol savaşlarına Wii U ile çok daha önce başlayan ancak bu avantajını iyi kullanamayan Nintendo, Xbox One ve PS4 lansmanı ile de rekabette iyice geriye düştü.
Firmanın rekabetin gerisinde kalması Nisan 2013-Mart 2014 tarihlerini kapsayan mali yıl tahminlerinde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Mali tahminlerinde hem Wii U satışları hem de oyun satış tahminleri büyük darbe yemiş durumda.
Firmanın mali yıl tahminlerine göre daha önce 9 milyon olarak öngörülen Wii U satışları, 2.8 milyona düşürüldü. Bu üçte bir oranına bir azalmaya işaret ediyor. Wii U'nun ilk yıl satışları bile 3.45 milyon adede ulaşmayı başarmıştı.
Oyun satış tahminlerinde de aşağı revizyon mevcut. Daha önce 3.8 milyon olan oyun satışları tahmini 1.9 milyona çekildi. Bu geçen mali yıldan küçük bir miktar daha fazla. Bununla birlikte firmanın popüler 3DS konsolu da düşüşten nasibini alıyor. 18 milyon olan mali yıl satış tahminleri 13.5 milyona gerilemiş durumda.
Satış tahminlerindeki azalma firmanın gelir tablosunu da vuruyor. Firmanın mali yıl beklentisi 336 milyon dolar kayıp olarak revize edildi. Mart 2013 tarihinde firma kar beklentisi içerisindeydi. Bu revizyonda Xbox One ve PS4'in satışlarda konsol tarihinin en iyi açılışını yapması da etkili oldu.
http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2014/140117e.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tablet de iyi fikir ama pek cevbedici değil. Şu Wii Remote gibisi yok. PS'de yok XBOX'ta hiç yok.
nintendonews.com/...
Zaten nintendo n64 den wii ye kadar ev konsolunda başarılı olamadı. Wii de ilginç birşeyle geldikleri için insanlar merak edip aldı. Ama wii u da sadece süsledi ve tablet kontrolünü getirdi. Ama yeterinde oyun yok o yüzden alınmıyor.
Valla o tablet kontrolü benim için müthiş birşey çünkü eve geldiğimde hep dolu oluyor TV! Çoğu oyun gamepad ile oynamaya izin veriyor o yüzden kulaklığı takıp oynuyorum güzelce
El konsolunda şuan lider 3DS zaten
Alma bence . Nintendo bu aralar çok kötü durumda.3DS al onda da 3D land var zelda var
hd değil ama en azından 3ds'nin ömrü wii u'dan daha fazla olacak kesin
Bu iki oyun dehşet olacak.