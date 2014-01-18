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Nintendo bu yıl Wii U satışları tahminlerini üçte bir oranında düşürdü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,2b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo bu yıl Wii U satışları tahminlerini üçte bir oranında düşürdü

Yeni nesil konsol savaşlarına Wii U ile çok daha önce başlayan ancak bu avantajını iyi kullanamayan Nintendo, Xbox One ve PS4 lansmanı ile de rekabette iyice geriye düştü.

Firmanın rekabetin gerisinde kalması Nisan 2013-Mart 2014 tarihlerini kapsayan mali yıl tahminlerinde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Mali tahminlerinde hem Wii U satışları hem de oyun satış tahminleri büyük darbe yemiş durumda.

Firmanın mali yıl tahminlerine göre daha önce 9 milyon olarak öngörülen Wii U satışları, 2.8 milyona düşürüldü. Bu üçte bir oranına bir azalmaya işaret ediyor. Wii U'nun ilk yıl satışları bile 3.45 milyon adede ulaşmayı başarmıştı.

Oyun satış tahminlerinde de aşağı revizyon mevcut. Daha önce 3.8 milyon olan oyun satışları tahmini 1.9 milyona çekildi. Bu geçen mali yıldan küçük bir miktar daha fazla. Bununla birlikte firmanın popüler 3DS konsolu da düşüşten nasibini alıyor. 18 milyon olan mali yıl satış tahminleri 13.5 milyona gerilemiş durumda.

Satış tahminlerindeki azalma firmanın gelir tablosunu da vuruyor. Firmanın mali yıl beklentisi 336 milyon dolar kayıp olarak revize edildi. Mart 2013 tarihinde firma kar beklentisi içerisindeydi. Bu revizyonda Xbox One ve PS4'in satışlarda konsol tarihinin en iyi açılışını yapması da etkili oldu. 

http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2014/140117e.pdf Yorum Yaz
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TakeNoPrisoner 5 yıl
Linkini attığım sitede ev konsolunun spec degerlerinde co processore dikkat çekmek istiyorum sanki wii U nnun cpusu . Muhtemelen şöyle bir yol izleyecek nintendo yeni konsol wii U oyunları ile uyumlu olacak e mevcut wii U sahiplerini de üzmemek adına cıkan her oyunun 2 versiyonu olacak wii U ve yeni konsol versiyonları
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Mutlucan96 5 yıl
Wii'nin donanımı yükseltim aynen Wii 2 diye çıkarsa daha güzel olurdu. Kutudan Wii Remote çıkmıyor. Böyle iş mi olur. Ben Wii'mi seve seve oynuyorum. HD olmaması dışında hiçbir eksik görmüyorum.
Tablet de iyi fikir ama pek cevbedici değil. Şu Wii Remote gibisi yok. PS'de yok XBOX'ta hiç yok.
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TakeNoPrisoner 5 yıl
Nette fusion xxx kod ismine sahip 2 yeni nintendo konsolundan bahsediliyor aslı var mı biliyorum ama birisi 3ds in halefi diğeri ise yeni bir ev konsolu. Mevcut durumun hali ortada satışları patlatmak için yeterli enerjisi yok nintendonun . Nintendonun kendi oyunları gerçekten kaliteli yapımlar ve önce oyuncular hedef alınarak yapılıyor sonrasında ticari düşünülüyor ama bu da bir yere kadar şirketin durumunu riske etmemeleri gerekiyor . Aşağıda bu iki olası konsola ait bilgiler mevcut inceleyebilirsiniz .

nintendonews.com/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çocukluğumuzda rakiplerinin bikac adım ilerisindeydi hep nintendo hatırlıyorumda süper nintendoları nintendo64 leri gameboyları şimdi ise yokları oynuyor
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Bowser Zeki 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

çocukluğumuzda rakiplerinin bikac adım ilerisindeydi hep nintendo hatırlıyorumda süper nintendoları nintendo64 leri gameboyları şimdi ise yokları oynuyor

Zaten nintendo n64 den wii ye kadar ev konsolunda başarılı olamadı. Wii de ilginç birşeyle geldikleri için insanlar merak edip aldı. Ama wii u da sadece süsledi ve tablet kontrolünü getirdi. Ama yeterinde oyun yok o yüzden alınmıyor.

Valla o tablet kontrolü benim için müthiş birşey çünkü eve geldiğimde hep dolu oluyor TV! Çoğu oyun gamepad ile oynamaya izin veriyor o yüzden kulaklığı takıp oynuyorum güzelce


El konsolunda şuan lider 3DS zaten
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çocukluğumuzda rakiplerinin bikac adım ilerisindeydi hep nintendo hatırlıyorumda süper nintendoları nintendo64 leri gameboyları şimdi ise yokları oynuyor
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itachi237 5 yıl
Yahu şu cihazı super mario 3d world pikmin 3 the legend of zelda wind waker hd mario kart 8 için almak istiyorum ama satışları o kadar kötü gidiyor ki nintendo cihazdan elini ayağını çeker yeni cihaz tanıtır diye korkuyorum alamıyorum.
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Opricnik 5 yıl itachi237
itachi237

Yahu şu cihazı super mario 3d world pikmin 3 the legend of zelda wind waker hd mario kart 8 için almak istiyorum ama satışları o kadar kötü gidiyor ki nintendo cihazdan elini ayağını çeker yeni cihaz tanıtır diye korkuyorum alamıyorum.

Alma bence . Nintendo bu aralar çok kötü durumda.3DS al onda da 3D land var zelda var
hd değil ama en azından 3ds'nin ömrü wii u'dan daha fazla olacak kesin
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darkdiva 5 yıl
Nintendo başkadır. 3DS'imle oynadığım Pokemon oyunlarının tadını hiçbir oyun vermiyor.
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Cute Hentai 5 yıl
Mario Kart 8 ve Super Smash Bros Wii U'yu bekliyorum.


Bu iki oyun dehşet olacak.
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aozgec 5 yıl
ilk nintendomdan aldığım haz çok farklı idi, ps4 ve xbox bir yana dursun, akıllı telefonlar bir kaç yıla güncel konsollardan daha güçlü olacak... o zamana kadar sony güzel bir adım atsın. içim acır walla. :(
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Hi Guy 5 yıl
Aldıkda ne oldu dandik bişey çıktı adam gibi hardcore oyun yok.HÂla ps3 oynuyorum
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