Nintendo bu yıl Wii U satışları tahminlerini üçte bir oranında düşürdü





Yeni nesil konsol savaşlarına Wii U ile çok daha önce başlayan ancak bu avantajını iyi kullanamayan Nintendo, Xbox One ve PS4 lansmanı ile de rekabette iyice geriye düştü.





Firmanın rekabetin gerisinde kalması Nisan 2013-Mart 2014 tarihlerini kapsayan mali yıl tahminlerinde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Mali tahminlerinde hem Wii U satışları hem de oyun satış tahminleri büyük darbe yemiş durumda.





Firmanın mali yıl tahminlerine göre daha önce 9 milyon olarak öngörülen Wii U satışları, 2.8 milyona düşürüldü. Bu üçte bir oranına bir azalmaya işaret ediyor. Wii U'nun ilk yıl satışları bile 3.45 milyon adede ulaşmayı başarmıştı.





Oyun satış tahminlerinde de aşağı revizyon mevcut. Daha önce 3.8 milyon olan oyun satışları tahmini 1.9 milyona çekildi. Bu geçen mali yıldan küçük bir miktar daha fazla. Bununla birlikte firmanın popüler 3DS konsolu da düşüşten nasibini alıyor. 18 milyon olan mali yıl satış tahminleri 13.5 milyona gerilemiş durumda.





Satış tahminlerindeki azalma firmanın gelir tablosunu da vuruyor. Firmanın mali yıl beklentisi 336 milyon dolar kayıp olarak revize edildi. Mart 2013 tarihinde firma kar beklentisi içerisindeydi. Bu revizyonda Xbox One ve PS4'in satışlarda konsol tarihinin en iyi açılışını yapması da etkili oldu.

http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2014/140117e.pdf