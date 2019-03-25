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Nintendo bu yıl içinde iki yeni Switch modeli tanıtacak

Nintendo’nun başarılı oyun konsolunun iki yeni model ile yenileceği öğrenildi. Bunlardan biri uygun fiyat odaklı olacak. Yeni modelleri Haziran ayında düzenlenecek E3 etkinliğinde görebiliriz.
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Oyun Konsolları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nintendo bu yıl içinde iki yeni Switch modeli tanıtacak
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32 milyon gibi oldukça iyi bir satış rakamına ulaşan Nintendo Switch, bu yıl içerisinde yerini güncel versiyonuna bırakacak. The Wall Street Jourrnal tarafından ulaşılan kaynaklara göre Nintendo, Haziran ayında düzenlenecek olan E3 etkinliğinde iki yeni Switch modeli tanıtmayı planlıyor.

Uygun fiyat odaklı Switch geliyor

Bu iki modelden birinin daha uygun fiyat odaklı olması bekleniyor. Uygun fiyatlı model Nintendo 3DS serisinin yerini alacak. Birçok özelliği de fiyatını düşürmek amacıyla kısıtlanıyor. Kontrolcülerdeki titreşim özelliğinin olmayacağı kaybedilecek özelliklerden biri olarak örneklendi. Ayrıca bu ucuz model hakkında önceden çıkan sızıntılarda daha taşınabilir olacağı da öğrenilmişti.

Üst seviye Switch modeli ise haliyle yeni özellikler ve gelişmeler içerecek. Ancak yine aynı kaynağın aktarımına göre Nintendo’nun yeni konsolundan PS4 Pro veya Xbox One X performansı beklemek hatalı olacaktır. Sadece performans odaklı gelişmelerden ziyade deneyimi baştan aşağı değiştirecek revizyonlar bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı"

Nintendo tarafından paylaşılan 2018 mali raporuna göre, fiziksel satışlar 20 milyondan 17 milyona geriledi. Firmanın, E3 etkinliğinde yeni konsollarını oyun severlere sunması, satış rakamlarını tekrar yükselme eğilimine kavuşturacak. Şimdilik oldukça kısıtlı bilgiye sahip olsak da her iki cihaz hakkındaki detaylar etkinlik tarihi yaklaştıkça gelmeye başlayacaktır.


https://www.theverge.com/2019/3/25/18280482/nintendo-switch-2-new-model-release-date-wsj Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The.Mafia 2 ay
Çıkarsa fiyat çok fazla tutmaz türkiyede
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The Balance 2 ay The.Mafia
Tutmaz ayrıca Türkiye'de Nintendo'yu sevecek pek kitle yok içinde olan oyunlar itibariyle.
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