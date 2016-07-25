Prisma nihayet Android’e geldi

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iOS tarafında kısa süre önce indirmeye sunulan ve adeta patlama yapan fotoğraf filtre uygulaması Prisma, nihayet Android kullanıcılarına da sunuldu. Uygulama bir süre beta sürecinde kalmış ancak yoğun ilgi sonrasında davetiye sistemini kapatmak zorunda kalmıştı.

Fotoğraf paylaşımının çok önemli hale geldiği günümüzde, haliyle fotoğrafları farklı şekillerde düzenleyebilen uygulamalarda revaçta. Paper Camera, Instagram gibi örneklerin yanında şimdi de Prisma yeni bir fırtına estirmeye başladı.

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Prisma, barındırdığı 36 farklı filtre ile fotoğraflarınızı sanat eserine çevirmenizi amaçlıyor. Instagram gibi rakiplerin aksine, filtreler tamamen fotoğraflarınızı tuval çalışması gibi yansıtacak şekilde seçilmiş. Bu bakımdan, meraklılarının adeta akınına uğruyor.

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Prisma, ücretsiz olması ile de kullanıcılar için tercih sebebi olmuş durumda. Düzenleme yaptıktan sonra, sağa veya sürükleme yaparak filtrenin yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca Instagram ve Facebook üzerinden de paylaşabiliyorsunuz.