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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Prisma nihayet Android’e geldi

Mobil dünyanın yeni gözdesi Prisma uygulaması, iOS platformunun ardından Android platformuna da geldi. Uygulamanın yeni bir indirme rekoruna imza atması bekleniyor.
2 yıl
18b
1
45
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Prisma nihayet Android’e geldi
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iOS tarafında kısa süre önce indirmeye sunulan ve adeta patlama yapan fotoğraf filtre uygulaması Prisma, nihayet Android kullanıcılarına da sunuldu. Uygulama bir süre beta sürecinde kalmış ancak yoğun ilgi sonrasında davetiye sistemini kapatmak zorunda kalmıştı.

Fotoğraf paylaşımının çok önemli hale geldiği günümüzde, haliyle fotoğrafları farklı şekillerde düzenleyebilen uygulamalarda revaçta. Paper Camera, Instagram gibi örneklerin yanında şimdi de Prisma yeni bir fırtına estirmeye başladı.

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Prisma, barındırdığı 36 farklı filtre ile fotoğraflarınızı sanat eserine çevirmenizi amaçlıyor. Instagram gibi rakiplerin aksine, filtreler tamamen fotoğraflarınızı tuval çalışması gibi yansıtacak şekilde seçilmiş. Bu bakımdan, meraklılarının adeta akınına uğruyor.

Prisma nihayet Android’e geldi
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Prisma, ücretsiz olması ile de kullanıcılar için tercih sebebi olmuş durumda. Düzenleme yaptıktan sonra, sağa veya sürükleme yaparak filtrenin yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca Instagram ve Facebook üzerinden de paylaşabiliyorsunuz.


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crazywinner3 2 yıl en beğenilen
Her android uygulama başlığında nihayet yazmanızı bir türlü anlayamadım. IOS'te de bir haftadır var zaten, görende sanacak 1 yıl sonra falan çıkardı adamlar.
5 Yanıt Yanıtla +67
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Marquis-de-Sade` 2 yıl
Kullanan çıksın kasıyor.
.
.
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Guhong01 2 yıl crazywinner3
crazywinner3

Her android uygulama başlığında nihayet yazmanızı bir türlü anlayamadım. IOS'te de bir haftadır var zaten, görende sanacak 1 yıl sonra falan çıkardı adamlar.

ekrem71
crazywinner3Her android uygulama başlığında nihayet yazmanızı bir türlü anlayamadım. IOS'te de bir haftadır var zaten, görende sanacak 1...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
OrQuN 2 yıl
Çöööööööööööp! Hiç kullanılmıyor serverlar sürekli dolu ve hata veriyor. Yüzyılın en büyük abartılmış çöpü!
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HEISENBERG 2 yıl
Efekt programları neden bu kadar revaçta? Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum ancak hiç paylaştığım bir fotoğrafa efekt koyma gereksinimi duymadım? Zaten kalbur üstü telefonların kameraları otomatik ayarda gayet iyi çekiyor.
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ltrg 2 yıl
nihayet geldi ohhh la bende dyodum nerde kaldi program tuh.Bzim memleketten hatta es dost soruyordu telefonda prisma androide geldimi dye her seferinde icim.parcalana parcalana hayir dyodum.Artik geldi ya olsemde gam yemem.
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Master_Evil 2 yıl
bu kadar muhabbeti yapılacak bi numarası yokmuş
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Drybeansandrice 2 yıl
Olmamis. Ios da daha stabil
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SilverNitrate 2 yıl
Çevrim dışı çalışabilse çok güzel olur
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olağan_şüpheli 2 yıl SilverNitrate
SilverNitrate

Çevrim dışı çalışabilse çok güzel olur

aynen. saçma bir çalışma prensibi var. yok boyut küçültüyormuş yok servere yüklüyormuş sonra işleyip geri yoluyormuş falan.
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gurkanse 2 yıl
ooooo klasik EKREM71 haberi ahahahahah takmayın okuyun haberi geçin
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Bfg10k 2 yıl
Android e çıkınca her uygulama bozuluyor maalesef.
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tnt-2 2 yıl
Bu forum artı ve eksileri bolca bünyesinde barındırır, ekrem71 de eksilerden olup tahammül edilmesi katlanılması gerekenlerdendir.

Actıgı sacma sapan baslıklara yazılara forumdaki diger güzellikler adına katlanılması lazım
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fbkaya 2 yıl
ismini ilk defa duydum.
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Barni Moloztaş 2 yıl
EKREM ABİ
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atilasat 2 yıl
çalışma mantığı çok saçma. bir efekt için dakikalarca beklenmez
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Exterminatee 2 yıl
Sunucuya yüklerken yavaş.(çokta yavaş değil)
Yoksa 10 numara çekiyor fotoğrafı şak diye :D
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