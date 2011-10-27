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Nintendo ilk kez bir yarı yılı büyük zararla kapattı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojiye yön veren dev firmaların 30 Eylül 2011 tarihinde sonra eren üçüncü çeyrek ile ilgili mali raporları gelmeye devam ediyor. Sırada gözlüksüz 3D uyumlu taşınabilir konsolu 3DS satışlarının beklentilerin altında kalmasıyla son mali raporları merakla beklenen Nintendo firması var.

Nintendo mali raporları son 6 aya yönelik olarak duyurdu. Son 6 aylık hesaplamalara göre Nintendo 923 milyon dolar net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Nintendo 30 milyon dolar net zarar açıklamıştı. Aradaki oran neredeyse 30 katı fazla. Para birimi Yen'in dış piyasalardaki son durumu ve 3DS modelinin talebindeki belirsizlik zararı tetikledi. 

Altı aylık elde edilen gelir yıl bazında yüzde 40.6 azalarak 2.84 milyar dolar oldu. İşletim zararı ise 850 milyon dolar civarında. 

Altı aylık sürede yaşanan düşüş firmanın yıl toplamında genel tahminlerini de düşürmesine neden oldu. Firmanın mali yılı Mart 2012 tarihinde sona erecek. Nintendo yıl bitiminde 300 milyon dolar zarar edeceğini açıkladı. Temmuz ayındaki tahminlerde 300 milyon dolar net kar beklendiği belirtilmişti.

Zarar tablosu böyle devam ederse Nintendo 30 yıllık tarihinde ilk kez yıl bazında zarar açıklamış olacak. Nintendo Wii ve DS modellerine olan talep halen devam etse de firma 3DS modelindeki yaptığı indirimi zarar olarak hanesine yazdırmış oldu.

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Miyamoto Musashi 7 yıl en beğenilen
Konsola bak , kasaya bak ,dizayna ve aerodinamiğe bak sonrada zararın sebebini açıklama zaten ortada duruyor.
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Parn 7 yıl
Ninende ne yazikki mobil konsollarda arayüzünü değiştirmedi ve bu durumlara dustu
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whitehazel 7 yıl
Anladığım kadarıyla bu zarar geçen yılki kara göre düşüşü gösteriyor. Yani bizim market hesabı gibi 20 ye yaptık 10 a sattık 10 lira zarar şeklinde değil. Adam zaten kar ediyor bu yılda yanılmıyorsam :))
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DH Misafiri 7 yıl
bence nintendo 3ds çok güzel bende var hiçte devri kapanmadı
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S 7 yıl
Kara cuma gününde iyi satış yaptı en çok tercih edilen konsol oldu wii.
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Doorbay 7 yıl
Nintendonun İşletme geliri zaten ¥555.263 billion / $6,117,597,301.89 muş! (kaynak: Vikipedi) Fazla etkileyeceğini sanmam o zararın
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himmet_dal 7 yıl
hiç bişey olmaz nitendoya fake bu haberler adamlar yılların markası öncü teknoloji sony batar nitendo batmaz
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gfbekir 7 yıl
nintendonun devri kapaniyor yeni adimlar atmak zorunda
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abdulmusavvir 7 yıl
Bu adamlar kâr ederlerken, at gözlüklü nintendo ile kafayı sıyırmış şahıslarla bunun olacağını yazıştım, dalgalarını geçtiler, böyle bir şey olacak olsa sen mi bilecen nintendoyu yönetenler mi bilecek muhabbeti.
Açık net, biliyorlar bilmiyorlar orası bizi ilgilendirmez, aldıkları tedbirlerin ne sonuçlar verdiği belli. Benim öngörüm ise oyunların çeşidiyle ilgiliydi, tektük istisnalar dışında silme japonca yazıların uçuştuğu oyunlar, üstüne nintendo karakterleriyle dolu mariosu vs falan çocuk oyunları... Her oyun bir noktadan sonra aynı gibi geliyor, çocuklara yapıyoruz diyorlar, çocuk bile sıkılıyor, adamlar bir de üstüne artık tüm oyunlarımızı kendimizi yapacaz diye açıklama yapmazlar mı..... Satış rakamlarına bakın, o açıklamadan sonra sıfır çekmeye başladılar.
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junmisugi 7 yıl
3DS nintendonun en büyük fiyaskosu oldu bence. Hiç bu konsolu çıkarmasaydı DS'e yeni oyunlar yaparak DS'ten gelen donanım ve oyun satışlarından kazanacağı parayı biraz daha uzatmış olurdu. Geçen seneydi galiba Nintendo da 3DS'in duyurusuyla hata yaptık deyip bir nebze bunu kabullenmişti. 3DS'e uğraşacaklarına cidden PSP tarzında güçlü ve seçenekleri bol bir konsol yapıp DS'in devamı olarak sunsa çok daha başarılı olurdu. 3DS'te yaptıkları hataları ve ettikleri zararı WiiU ile tekrarlamazlar umarım. Yoksa nintendo gibi köklü ve orjinal bir oyun firmasını kaybederiz.
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Stanislas Xavier 7 yıl
tamam 3d ama ekran çözünürlüğü yerlerde,kasa tasarımı çocuk oyuncağı gibi ki oyunlarda öyle bu durumda bu kadar satması bile bence başarı
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Okisht 7 yıl
insanların aklına psp'ye alternatif olarak bile gelmiyor bu ürün. bende bi teknoloji marketinde 3ds denedim ve el konsolu alsam benimde aklıma gelicek en son seçenek olurdu.
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furkant1 7 yıl
Nintendo telefon piyasasına el atmazsa tarihe karışır. Artık adam portable konsol alacağına telefon alıyor haksızda değil yani daha karlı çıkıyor.
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UzmaN345 7 yıl
Kaansam'a aynen katılıyorum bir oyuncu gözüyle bakınca gerçekten berbet bir tasarımı var oyun konsolu denince playstation geliyor PSVita gerçekten çok güçlü bir el konsolu ve çok şık bir tasarımı var Nintendonun hatası bunu sıradan kişilere çoluk çocuk kısmına satmak istemesi ve oyunla az alakası olan kişilere satmak istemesi ve yanıldı yaptıgı reklamlar bile berbettı hiç bir oyunucu çeken yanı yoktu normal olarak karşıyorum açıkçası
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alpa07 7 yıl
Bnece cep telefonları yükselişi yaptı :D
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