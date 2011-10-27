Nintendo ilk kez bir yarı yılı büyük zararla kapattı

Teknolojiye yön veren dev firmaların 30 Eylül 2011 tarihinde sonra eren üçüncü çeyrek ile ilgili mali raporları gelmeye devam ediyor. Sırada gözlüksüz 3D uyumlu taşınabilir konsolu 3DS satışlarının beklentilerin altında kalmasıyla son mali raporları merakla beklenen Nintendo firması var.





Nintendo mali raporları son 6 aya yönelik olarak duyurdu. Son 6 aylık hesaplamalara göre Nintendo 923 milyon dolar net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Nintendo 30 milyon dolar net zarar açıklamıştı. Aradaki oran neredeyse 30 katı fazla. Para birimi Yen'in dış piyasalardaki son durumu ve 3DS modelinin talebindeki belirsizlik zararı tetikledi.





Altı aylık elde edilen gelir yıl bazında yüzde 40.6 azalarak 2.84 milyar dolar oldu. İşletim zararı ise 850 milyon dolar civarında.





Altı aylık sürede yaşanan düşüş firmanın yıl toplamında genel tahminlerini de düşürmesine neden oldu. Firmanın mali yılı Mart 2012 tarihinde sona erecek. Nintendo yıl bitiminde 300 milyon dolar zarar edeceğini açıkladı. Temmuz ayındaki tahminlerde 300 milyon dolar net kar beklendiği belirtilmişti.





Zarar tablosu böyle devam ederse Nintendo 30 yıllık tarihinde ilk kez yıl bazında zarar açıklamış olacak. Nintendo Wii ve DS modellerine olan talep halen devam etse de firma 3DS modelindeki yaptığı indirimi zarar olarak hanesine yazdırmış oldu.