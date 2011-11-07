Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo patenti dokunmatik Wii Remote aksesuarını ortaya çıkardı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,8b
1
1
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyun konsolu pazarının dev isimleri yeni nesil ürünleri için çalışmalarına devam ederken hali hazırdaki ürünlerini de geliştirmekten geri kalmıyor. Konsolun kendisinden ziyade kumanda cihazları da son dönemlerde büyük önem kazandı. 

Microsoft'un Kinect, Nintendo'nun Wii Remote, Sony'nin PS Move aksesuarları şimdiden bir devrimi başlattı bile.

Hareket algılayıcı oyun kumandası Wii Remote ile sektördeki ilk devrimi başlatan Nintendo ürününe yeni bir aksesuar eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan bir Nintendo patentine göre Wii Remote ileride bir dokunmatik eklentiye sahip olabilir. Patent Wii Remote kumandasının içerisine oturtulduğu bir dokunmatik bir paneli işaret ediyor.

Dokunmatik aksesuar, üzerindeki aynaları kullanarak LED ekranı daha da hassas hale getiriyor ve ekrana dokunulduğunda pozisyon hemen algılanıyor. Böylece dokunmatik bir Wii Remote ortaya çıkmış oluyor.

Dokunmatik ekran konsolda nasıl bir görev yürütecek henüz belli değil. Patentin gerçek hayata geçip geçmeyeceği de bilinmiyor. Pek çok patent firmalar tarafından alınsa da raflarda beklemeye mahkum oluyor. Nintendo'nun yeni nesil Wii U konsolunda kullanacağı 6 inçlik kumanda cihazı hatırlandığında böyle bir eklentiye ne kadar ihtiyaç olacağı merak konusu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DasheriM 8 yıl
Herhalde bu ürün eski tip remoteları bir nevi Wii U'nun remoteuna benzetmek için. Tabii satışa çıkar mı orası meçhul...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia N9 video inceleme 8 yıl LG Optimus 7 E900 Video İnceleme 8 yıl Haftanın iyi iOS oyunları -15- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim