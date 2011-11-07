Nintendo patenti dokunmatik Wii Remote aksesuarını ortaya çıkardı

Oyun konsolu pazarının dev isimleri yeni nesil ürünleri için çalışmalarına devam ederken hali hazırdaki ürünlerini de geliştirmekten geri kalmıyor. Konsolun kendisinden ziyade kumanda cihazları da son dönemlerde büyük önem kazandı.





Microsoft'un Kinect, Nintendo'nun Wii Remote, Sony'nin PS Move aksesuarları şimdiden bir devrimi başlattı bile.





Hareket algılayıcı oyun kumandası Wii Remote ile sektördeki ilk devrimi başlatan Nintendo ürününe yeni bir aksesuar eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan bir Nintendo patentine göre Wii Remote ileride bir dokunmatik eklentiye sahip olabilir. Patent Wii Remote kumandasının içerisine oturtulduğu bir dokunmatik bir paneli işaret ediyor.





Dokunmatik aksesuar, üzerindeki aynaları kullanarak LED ekranı daha da hassas hale getiriyor ve ekrana dokunulduğunda pozisyon hemen algılanıyor. Böylece dokunmatik bir Wii Remote ortaya çıkmış oluyor.





Dokunmatik ekran konsolda nasıl bir görev yürütecek henüz belli değil. Patentin gerçek hayata geçip geçmeyeceği de bilinmiyor. Pek çok patent firmalar tarafından alınsa da raflarda beklemeye mahkum oluyor. Nintendo'nun yeni nesil Wii U konsolunda kullanacağı 6 inçlik kumanda cihazı hatırlandığında böyle bir eklentiye ne kadar ihtiyaç olacağı merak konusu.