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Nintendo patronu Satoru Iwata hayatını kaybetti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo patronu Satoru Iwata hayatını kaybetti

Oyun endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Nintendo'nun uzun süredir başında bulunan Satoru Iwata, bir rahatsızlık nedeniyle 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Iwata safra kesesindeki bir kist nedeniyle geçen yıl sonlarında operasyon geçirmişti. Ancak sorunun giderilemediği ve bugüne kadar ağırlaşarak devam ettiği belirtiliyor. Hali hazırda Iwata deniz aşırı ülkelerdeki E3 gibi fuarlara katılamıyordu. Hatta son etkinliklerde sesiyle kendisine benzeyen kuklalara hayat vererek sahneye çıkıyordu. 

Kirby ve Super Smash Bros. gibi yapımların arkasındaki HAL Laboratory'de yazılımcı olarak çalışan Iwata, 2002 yılında Nintendo'yu, firmayı video oyunları sektöründe devleştiren Hiroshi Yamauchi'den devralmıştı. Iwata, firmanın Yamauchi ailesinden olmayan ilk başkanı durumundaydı. 

Bugüne kadar Nintendo DS ve Wii gibi iki büyük başarıya imza atan Iwata, bir dönem dünyanın en iyi CEO'ları arasında gösteriliyordu. Ancak son dönemde Wii U ile başlayan durgunluk dönemi eleştiri oklarını Iwata'ya yönlendirmişti. 

Iwata; Mario, Donkey Kong ve Link gibi karakterlerden daha fazla gelir elde edilmesine yönelik taleplere, bunun karakterleri ayakkabı üreticilerine satmaktan bir farkı olmayacağını söyleyerek tepki vermişti. 

http://www.polygon.com/2015/7/12/8940053/nintendo-president-satoru-iwata-dies-at-55 Yorum Yaz
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WmGMD 4 yıl en beğenilen
Oyun dünyasının başı saolsun.
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RushEpicsTR 4 yıl
Yapma Reis ölemezsin. Erdinç iyikul'dan sonra ki en acı kaybımız..
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Gece772 4 yıl
Goodbye Mr.Iwata
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Orod-Dain 4 yıl
Haberi henüz duydum ve gerçekten çok üzüldüm. Çok sempatik ve naif bir insana benziyordu. Sunumlarında gösterdiği samimi tavırlarını çok severdim. Konsol dünyasında büyük bir rekabet yaşanırken hem kendi tavrını hem de şirketin tutumunu hiç değiştirmedi. Nintendo'yu hep bildiğimiz çizgisinde tutmayı başardı. Oyun dünyası için çok büyük kayıp. Sevenlerinin başı sağ olsun.
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ScottishJR 4 yıl
olamaz boyle birsey suan gercekten soktayim vr cok kotoyum.
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darkdiva 4 yıl
Bir Nintendo sever olarak çok üzüldüm.
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manyakurt 4 yıl
Görmebak
GeTheFuckUp Oyun dünyasının başı saolsun.
Oyun dünyasının başı sağ olsun.
tamam türkçe imla eyvallah da insanlara yorum da yaptırmaz oldunuz artık.
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WmGMD 4 yıl en beğenilen
Oyun dünyasının başı saolsun.
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Görmebak 4 yıl WmGMD
GeTheFuckUp

Oyun dünyasının başı saolsun.

"Oyun dünyasının başı 'sağ olsun'."
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