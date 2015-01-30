Nintendo satış rakamlarını ve mali raporunu yayınladı

Bir süredir gelir-gider dengesinde istikrar sağlayamayan Japon elektronik şirketi Nintendo 2014 yılı son çeyrek raporunda kâr açıkladı. Bu sayede şirket iki dönemdir arka arkaya kâr elde etmeyi başarmış oldu. 2.3 Milyar dolarlık ürün satan şirket bu gelirden 270 Milyon dolarlık bir kâr elde etti. Japon para biriminin Euro ve Dolar karşısında değer kaybetmesi şirketin ABD ve Avrupa'da ki satışlarının kârını arttırdı.
2014 yılı son çeyreğinde 1.91 Milyon Wii U konsolu satan şirket 2013 yılının son çeyreğine göre 40 Bin daha az konsol satsa da oyun satışlarındaki yükseliş durumu pozitif yönde etkiledi. 2012 Yılında çıkan Wii U konsolu için bu zamana kadar bir dönemde en yüksek oyun satışına ulaşılırken toplam 11.2 Milyon Wii U oyunu satıldı. Kasım ayında satışan ve dönemin yaklaşık yarısında rapora dahil olan Super Smash Bros 3.4 Milyonluk satış rakamına ulaşarak oyun satışlarını önemli şekilde arttırdı.
Yeni 3DS ve 3DS XL konsollarına rağmen taşınabilir konsol satışları %35 seviyesinde azalarak 7.8 Milyondan 5 Milyona geriledi. Satış rakamlarının eski formunu yakalayamamış olmasının yeni taşınabilir konsolların Avrupa ve ABD pazarında henüz piyasaya çıkmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Şirket yıl geneli için gelirin 4.67 Milyara ulaşmasını bekliyor.
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Today Nintendo released its Q3 financial results for the months of October through December. This quarter is always the most important for any business, as it encompasses the holiday season where consumers are most likely to buy. According to the report, the Wii U managed to move 1.91 million units during that time. This is a pretty huge improvement over the sales of both 2013 and 2014, as Nintendo was able to move almost as many consoles in a three-month period as they did in the nine-month period of April to December of those years. Sales for 2013 from April to December were 2.41 million, while in 2014 they were 3.03 million.
Despite these numbers, Nintendo is now in third place behind Sony and Microsoft in terms of console sales, despite having a year head start on both of them. Financials for Sony haven't been released yet, but shortly after the holiday season Sony revealed it had sold 18.5 million consoles worldwide, smashing both Nintendo and Microsoft's announcements. So far, Microsoft has only announced that the Xbox One has sold 10 million units.
So what's responsible for the Wii U's hefty sales this holiday season? Why, the games of course. According to the report, both Mario Kart 8 and Super Smash Bros. were instrumental in helping the Wii U achieve its sales this quarter. Mario Kart 8 has so far sold 4.77 million units worldwide since it released, while Super Smash Bros. achieved sales of 3.39 million units in a much shorter release window. We'll be further analyzing the stats released by Nintendo, but if you want to see the report yourself, be sure to check it out here.
Ayrıca belki sen bilmezsin ama geçmişte nintendo ve sony ortaklaşa konsol çıkarmaya karar veriyor. Nintendo ortaklıktan çekilince sony tek başına playstation konsolunu çıkarıyor.
Hocam yeni konsoldan kastiniz new 3ds mi
Aslında nintendo biraz akıllı olur sağlam bir firmayla (sony mesela) anlaşıp konsollu telefon üretse ve telefona özel oyun yapsa daha çok kar etmez mi??
Vitayıda alır g.... Sokar heralde neyse
Adam hiç yaralı parmağa işer mi?