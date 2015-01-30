Nintendo satış rakamlarını ve mali raporunu yayınladı

Bir süredir gelir-gider dengesinde istikrar sağlayamayan Japon elektronik şirketi Nintendo 2014 yılı son çeyrek raporunda kâr açıkladı. Bu sayede şirket iki dönemdir arka arkaya kâr elde etmeyi başarmış oldu. 2.3 Milyar dolarlık ürün satan şirket bu gelirden 270 Milyon dolarlık bir kâr elde etti. Japon para biriminin Euro ve Dolar karşısında değer kaybetmesi şirketin ABD ve Avrupa'da ki satışlarının kârını arttırdı.

2014 yılı son çeyreğinde 1.91 Milyon Wii U konsolu satan şirket 2013 yılının son çeyreğine göre 40 Bin daha az konsol satsa da oyun satışlarındaki yükseliş durumu pozitif yönde etkiledi. 2012 Yılında çıkan Wii U konsolu için bu zamana kadar bir dönemde en yüksek oyun satışına ulaşılırken toplam 11.2 Milyon Wii U oyunu satıldı. Kasım ayında satışan ve dönemin yaklaşık yarısında rapora dahil olan Super Smash Bros 3.4 Milyonluk satış rakamına ulaşarak oyun satışlarını önemli şekilde arttırdı.Yeni 3DS ve 3DS XL konsollarına rağmen taşınabilir konsol satışları %35 seviyesinde azalarak 7.8 Milyondan 5 Milyona geriledi. Satış rakamlarının eski formunu yakalayamamış olmasının yeni taşınabilir konsolların Avrupa ve ABD pazarında henüz piyasaya çıkmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Şirket yıl geneli için gelirin 4.67 Milyara ulaşmasını bekliyor.