Nintendo, tarihinde 269 milyon konsol satışı yaptı

Haber Editörü
Wii U adlı yeni nesil konsoluna PS4 ve Xbox One karşısında fazla şans tanınmayan ve satışlarda da çok başarılı olamayan Nintendo, rakiplerine gözdağı verircesine tarihindeki toplam satış rakamlarını paylaştı.
Gündemde şu anda Xbox One ve PS4 olsa da Nintendo konsolların tarihi kadar eski bir firma. İlk bilinen oyun konsolu 1972 yılında satışa çıkarken, Nintendo Famicom veya NES olarak da bilinen ilk konsolu ile 1983 yılında pazara giriş yaptı.
Konsol pazarında NES ile isim yapan Nintendo, aslında o dönem oyunseverlerin gönlünde Game Boy ile taht kurdu ve el konsolları firmanın en büyük gelir kaynaklarından birisi oldu.
Firmanın paylaştığı rakamlara göre 1983 yılından bu yana NES, Super NES, Wii gibi tüm versiyonlar dahil olmak üzere toplamda 269 milyon konsol satışı yapıldı. El konsolu tarafında ise bu rakam 385 milyon civarında.
Firma yazılım tarafında da rekor rakamlara ulaştı. Bugüne kadar satılan konsol odaklı yazılım birimleri satışı 2.2 milyar olurken, el konsolu odaklı yazılım birimleri satışı ise 1.9 milyar olarak gerçekleşti. Nintendo'nun Wii U konsolunun başarı kazanacağına olan inancını göstermek adına bu rakamları paylaştığı sanılıyor.
Pazara sonradan girmesine karşın Sony konsol satışlarında Nintendo'yu geride bıraktı. Ancak el konsolu pazarında Nintendo'nun ezici bir üstünlüğü bulunuyor.
http://www.ubergizmo.com/2013/08/nintendo-sells-over-268m-consoles-385m-handhelds-in-30-years/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mario bulan adamın hayal gücü sanırım dünyada başka kimsede yoktur. çocukken evinin yakınındaki bir mağaraya girip içeriyi incelemeyi çok severmiş. mariodaki yer altı bölümleri buradan gelir.
ayrıca alice harikalar diyarını çok severmiş. değişik renkli boyutlar, farklı masalsı yaratıkların fikirlerini böyle almış
nintendo'nun sahibi (veya müdür) babasının tanıdığıymış ve orada bu şekilde işe başlamış. o dahil olduğu dönemlerde nintendo batma noktasındaymış.. bizimki donkey kong ardından mario bros'ları çıkarınca nintendo hayal bile edemeyeceği derece yükselmiş.. (super mario bros değil, o sonra yapılmış. ilk mario tek ekranda oynana bir oyundu)
bu arada mario ilk başta marangozdu (donkey kong'da) sonra rengi değiştirilmiş ve muslukçu olmuş
donkey kong, king kong'un karikatürize edilmiş hali. king kong'da sarışın bir kızı kaçırıyordu, donkey kong'da
kirby ise ilk olarak test aşamasında kafadan çizilmiş bir karaktermiş. hani bölüm dizaynları felan yaparken çöp adamlarla önce öntaslak hazırlanır ya. kirby'de beyaz renkli gözleri olan yuvarlak bi nesne ilk başta.. daha sonra heralde çok hoşlarına gitmiş olacakki karakteri değiştirmemişler, sadece rengi pembe olmuş.
tr.wikipedia.org/...
Aynen ya az mı oynadık.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
801 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, nintendo 3ds ve nintendo