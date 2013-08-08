Nintendo, tarihinde 269 milyon konsol satışı yaptı





Wii U adlı yeni nesil konsoluna PS4 ve Xbox One karşısında fazla şans tanınmayan ve satışlarda da çok başarılı olamayan Nintendo, rakiplerine gözdağı verircesine tarihindeki toplam satış rakamlarını paylaştı.





Gündemde şu anda Xbox One ve PS4 olsa da Nintendo konsolların tarihi kadar eski bir firma. İlk bilinen oyun konsolu 1972 yılında satışa çıkarken, Nintendo Famicom veya NES olarak da bilinen ilk konsolu ile 1983 yılında pazara giriş yaptı.





Konsol pazarında NES ile isim yapan Nintendo, aslında o dönem oyunseverlerin gönlünde Game Boy ile taht kurdu ve el konsolları firmanın en büyük gelir kaynaklarından birisi oldu.





Firmanın paylaştığı rakamlara göre 1983 yılından bu yana NES, Super NES, Wii gibi tüm versiyonlar dahil olmak üzere toplamda 269 milyon konsol satışı yapıldı. El konsolu tarafında ise bu rakam 385 milyon civarında.





Firma yazılım tarafında da rekor rakamlara ulaştı. Bugüne kadar satılan konsol odaklı yazılım birimleri satışı 2.2 milyar olurken, el konsolu odaklı yazılım birimleri satışı ise 1.9 milyar olarak gerçekleşti. Nintendo'nun Wii U konsolunun başarı kazanacağına olan inancını göstermek adına bu rakamları paylaştığı sanılıyor.





Pazara sonradan girmesine karşın Sony konsol satışlarında Nintendo'yu geride bıraktı. Ancak el konsolu pazarında Nintendo'nun ezici bir üstünlüğü bulunuyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/08/nintendo-sells-over-268m-consoles-385m-handhelds-in-30-years/